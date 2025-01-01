Дебютный альбом VENGER выйдет зимой

Группа VENGER, основанная гитаристом SAXON Doug'ом Scarratt'ом и James Fogarty (of OLD FOREST, formerly of IN THE WOODS), выпустит дебютную пластинку "Times Of Legend" девятого января на Silver Lining Music:
01. From Worlds Unknown
02. Pharaoh's Curse
03. Navigate The Labyrinth
04. Crystal Gazer
05. The Legend Still Remains
06. Séance
07. Throw The Switch
08. Impaler Of Souls
09. Tower Of Babel *
