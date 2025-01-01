Arts
*

Drowning Pool

*



2 ноя 2025 : 		 Гитарист DROWNING POOL о сольном альбоме

10 сен 2025 : 		 DROWNING POOL и OFFSET в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

6 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления DROWNING POOL

6 авг 2025 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Постараемся успеть до конца года»

10 июн 2025 : 		 DROWNING POOL выпустят делюкс-версию Sinner

28 май 2025 : 		 DROWNING POOL надеются выпустить альбом в этом году

13 апр 2025 : 		 Новая песня DROWNING POOL

15 мар 2025 : 		 Видео с текстом от DROWNING POOL

29 янв 2025 : 		 Гитарист DROWNING POOL о выходе на пенсию

11 янв 2025 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к распространению музыки на физносителях»

25 дек 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Я ненавижу влияние социальных сетей»

14 дек 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Никто не хочет быть следующим, чья голова окажется на разделочной доске»

26 ноя 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «У нас есть и на альбом, и на ЕР»

24 ноя 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «Социальные сети — отстой!»

22 ноя 2024 : 		 Вокалист DROWNING POOL: «У нас полно материала»

5 ноя 2024 : 		 Гитарист DROWNING POOL: «Мы сейчас кайфуем как никогда!»

5 окт 2024 : 		 Новый альбом DROWNING POOL в 2025?

3 окт 2024 : 		 Новое видео DROWNING POOL

20 сен 2024 : 		 Новая песня DROWNING POOL

13 сен 2024 : 		 DROWNING POOL определились с синглом

21 авг 2024 : 		 Новый трек DROWNING POOL выйдет в течении месяца

8 июн 2024 : 		 DROWNING POOL сводят материал

11 апр 2024 : 		 DROWNING POOL готовят новинки к лету

12 окт 2023 : 		 Гитарист DROWNING POOL об уходе вокалиста

21 сен 2023 : 		 До конца года DROWNING POOL что-то выпустят

13 авг 2023 : 		 DROWNING POOL обещают что-то новое до конца года
Гитарист DROWNING POOL о сольном альбоме



В недавнем интервью у гитариста DROWNING POOL C.J. Pierce спросили, есть ли шанс на то, что однажды он выпустит сольную пластинку:

«Да, в какой-то момент, если позволит время, [я бы хотел это сделать, но сейчас] все ради DROWNING POOL. Я говорю позже, если мы сделаем перерыв или что-то в этом роде, и у меня будет свободное время, я бы занялся этим. Но есть проект, над которым я работаю вместе с моим братом под названием AS ABOVE / SO BELOW. Мы начали его в 2012 году, и у меня есть целый полноформатный альбом, написанный и записанный совместно с ними. Мне еще нужно кое-что сделать, но из-за эпидемии COVID всем пришлось разойтись и заняться своими делами. И теперь, когда я вернулся в DROWNING POOL, все только ради них. Последние два с половиной года все шло своим чередом. Так что эти ребята объединились в группу под названием ANEMIC, и в этой группе есть все, кто нужен. Так что сейчас они занимаются своим делом. Я бы с удовольствием когда-нибудь выпустил этот материал, и у меня было бы время поиграть, потому что там поет мой брат — мы с братом вместе поем в группе, мой брат Jacob Pierce. И то, что он сейчас делает, здорово, потому что они пишут новые песни и занимаются своим делом. Мне нравится, что они это делают, потому что они не хотели играть так, как было в проекте AS ABOVE / SO BELOW, они решили пойти другой дорогой, а если буду я, то вернемся к той музыке. Мы работали с [другим] гитаристом Maxx [Chandler], он потрясающий, и мы часто подыгрываем друг другу. Так что это здорово — иметь группу из двух гитаристов и заниматься двумя разными проектами. У меня просто сейчас совсем нет на это времени. В центре внимания, очевидно, DROWNING POOL. Но было бы клево однажды вернуться к тому проекту и все доделать как следует.

У меня [также] есть проект под названием ELECTRIC VELVET, которым мы занимаемся с моей женой. Прямо сейчас мы записываем несколько кавер-версий. Когда у меня появляется свободное время, мы устраиваем вечер свиданий: "Давай сходим куда-нибудь и сыграем несколько песен в местном клубе". Но у нас есть и оригинальные вещи. Так что я с нетерпением жду возможности опубликовать это, потому что у моей жены очень уникальный, потрясающий голос. И мы поем вместе. Это тоже очень круто. Мы также часто исполняем каверы на A PERFECT CIRCLE и TOOL. Я думаю, людям это нравится. Но петь вместе вещи в таком стиле — это действительно классно!»




просмотров: 34

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
