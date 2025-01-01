×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу
58
Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали
47
U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым
34
Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'...
32
Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв...
22
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу
58
Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали
47
U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым
34
Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'...
32
Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв...
22
все новости группы
Soulgrind
Финляндия
Gothic Metal
Black Metal
http://www.soulgrind.org
Myspace:
http://www.myspace.com/soulgrind
Facebook:
https://www.facebook.com/SoulgrindFinland
19 окт 2025
:
Видео с текстом от SOULGRIND
10 дек 2012
:
Ранее не издававшийся фильм SOULGRIND
15 июн 2010
:
Новое видео SOULGRIND
4 фев 2010
:
Дата выхода нового альбома SOULGRIND
1 фев 2010
:
Две новые песни SOULGRIND
17 ноя 2009
:
Гитарист CHILDREN OF BODOM стал гостем на новом альбоме SOULGRIND
4 сен 2009
:
Название и трек-лист нового альбома SOULGRIND
12 мар 2009
:
Новая песня SOULGRIND
19 дек 2008
:
SOULGRIND подписались на FEMME METAL RECORDS
15 сен 2007
:
SOULGRIND работают над новым материалом
5 фев 2007
:
SOULGRIND: новый трек в сети
31 окт 2006
:
Последние новости от SOULGRIND
2 сен 2006
:
Бывший фронтмен FINNTROLL присоединился к SOULGRIND
15 июн 2006
:
Подробности о новом альбоме SOULGRIND
19 мар 2006
:
SOULGRIND войдут в студию в июне
сегодня
Видео с текстом от SOULGRIND
SOULGRIND опубликовали официальное видео с текстом к Tears Of The Earth. Этот трек взят из нового альбома 'Ad Pulchram Mortem', релиз которого намечен на 2026 год.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 71
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет