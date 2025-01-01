Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 47
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 34
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв... 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 47
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 34
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв... 22
[= ||| все новости группы



*

Soulgrind

*



19 окт 2025 : 		 Видео с текстом от SOULGRIND

10 дек 2012 : 		 Ранее не издававшийся фильм SOULGRIND

15 июн 2010 : 		 Новое видео SOULGRIND

4 фев 2010 : 		 Дата выхода нового альбома SOULGRIND

1 фев 2010 : 		 Две новые песни SOULGRIND

17 ноя 2009 : 		 Гитарист CHILDREN OF BODOM стал гостем на новом альбоме SOULGRIND

4 сен 2009 : 		 Название и трек-лист нового альбома SOULGRIND

12 мар 2009 : 		 Новая песня SOULGRIND

19 дек 2008 : 		 SOULGRIND подписались на FEMME METAL RECORDS

15 сен 2007 : 		 SOULGRIND работают над новым материалом

5 фев 2007 : 		 SOULGRIND: новый трек в сети

31 окт 2006 : 		 Последние новости от SOULGRIND

2 сен 2006 : 		 Бывший фронтмен FINNTROLL присоединился к SOULGRIND

15 июн 2006 : 		 Подробности о новом альбоме SOULGRIND

19 мар 2006 : 		 SOULGRIND войдут в студию в июне
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от SOULGRIND



zoom
SOULGRIND опубликовали официальное видео с текстом к Tears Of The Earth. Этот трек взят из нового альбома 'Ad Pulchram Mortem', релиз которого намечен на 2026 год.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 71

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом