Участники KISS почтили память Эйса Фрейли



Paul Stanley, Gene Simmons и Peter Criss почтили память своего коллеги, сооснователя группы KISS Пола Дэниэла Эйса Фрейли. Легендарный гитарист скончался после травм, полученных в результате падения в прошлом месяце, как подтвердила его семья.



В своём заявлении Stanley и Simmons сказали:



«Мы опустошены уходом из жизни Эйса Фрейли. Он был важным и незаменимым рок-воином в одном из самых важных периодов становления группы и её истории. Он является и всегда будет частью наследия KISS. Наши мысли с Жанетт, Моник и всеми, кто его любил, включая наших поклонников по всему миру».



Simmons также написал в соцсетях:



«Наши сердца разбиты. Эйс ушёл из жизни. Никто не сможет сравниться с наследием Эйса. Я знаю, что он любил поклонников. Он много раз говорил мне об этом. Ещё печальнее то, что Эйс не дожил до церемонии Kennedy Ctr Honors в декабре. Эйс был настоящим рок-воином. Его наследие будет жить вечно!»



В отдельном заявлении Criss написал:



«С разбитым сердцем и глубокой печалью сообщаю, что мой брат Эйс Фрейли скончался. Он ушёл из жизни мирно в окружении своей семьи. Мы с моей женой были с ним до самого конца.



Я люблю тебя, мой брат. Моя любовь и молитвы обращены к Жанетт, Моник, Чарли и Нэнси, а также ко всей большой семье Эйса, его коллегам по группе, фанатам и друзьям. Пусть Господь утешит вас в это трудное время.

Как один из основателей рок-группы KISS и благодаря своей сольной карьере Эйс повлиял на миллионы людей и тронул их сердца. Его наследие будет жить в музыкальной индустрии и в сердцах apмии KISS.



В это время я прошу всех вас с уважением отнестись к семье Эйса и позволить им скорбеть в частном порядке.



Обращаюсь к apмии KISS и рок-воинам Эйса: моё сердце с вами... Разбитое... Да благословит вас Бог».







