*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 43
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
*

Ace Frehley

*



17 окт 2025 : 		 Участники KISS почтили память Эйса Фрейли

17 окт 2025 : 		 Умер Эйс Фрейли

8 окт 2025 : 		 ACE FREHLEY отменил все концерты

10 май 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

30 мар 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

18 мар 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

9 мар 2025 : 		 ACE FREHLEY может выпустить альбом в этом году

4 фев 2025 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

7 янв 2025 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

15 дек 2024 : 		 ACE FREHLEY готовит новый альбом

28 ноя 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Я не считаю себя певцом»

20 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

16 ноя 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Фанера не про меня»

5 окт 2024 : 		 ACE FREHLEY об уходе из KISS в 1982 году

4 сен 2024 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY 1992 года

24 авг 2024 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

13 авг 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин»

23 июл 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

27 июн 2024 : 		 Видео полного концерта ACE FREHLEY

20 июн 2024 : 		 Видео полного концерта ACE FREHLEY

5 июн 2024 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

27 май 2024 : 		 ACE FREHLEY впервые исполнил "Cherry Medicine"

16 май 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Гитарист из меня так себе...»

15 апр 2024 : 		 Гитарист TRIXTER присоединился на сцене к ACE FREHLEY

14 апр 2024 : 		 ACE FREHLEY выступил в Риме

9 апр 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY
сегодня

Участники KISS почтили память Эйса Фрейли



Paul Stanley, Gene Simmons и Peter Criss почтили память своего коллеги, сооснователя группы KISS Пола Дэниэла Эйса Фрейли. Легендарный гитарист скончался после травм, полученных в результате падения в прошлом месяце, как подтвердила его семья.

В своём заявлении Stanley и Simmons сказали:

«Мы опустошены уходом из жизни Эйса Фрейли. Он был важным и незаменимым рок-воином в одном из самых важных периодов становления группы и её истории. Он является и всегда будет частью наследия KISS. Наши мысли с Жанетт, Моник и всеми, кто его любил, включая наших поклонников по всему миру».

Simmons также написал в соцсетях:

«Наши сердца разбиты. Эйс ушёл из жизни. Никто не сможет сравниться с наследием Эйса. Я знаю, что он любил поклонников. Он много раз говорил мне об этом. Ещё печальнее то, что Эйс не дожил до церемонии Kennedy Ctr Honors в декабре. Эйс был настоящим рок-воином. Его наследие будет жить вечно!»

В отдельном заявлении Criss написал:

«С разбитым сердцем и глубокой печалью сообщаю, что мой брат Эйс Фрейли скончался. Он ушёл из жизни мирно в окружении своей семьи. Мы с моей женой были с ним до самого конца.

Я люблю тебя, мой брат. Моя любовь и молитвы обращены к Жанетт, Моник, Чарли и Нэнси, а также ко всей большой семье Эйса, его коллегам по группе, фанатам и друзьям. Пусть Господь утешит вас в это трудное время.
Как один из основателей рок-группы KISS и благодаря своей сольной карьере Эйс повлиял на миллионы людей и тронул их сердца. Его наследие будет жить в музыкальной индустрии и в сердцах apмии KISS.

В это время я прошу всех вас с уважением отнестись к семье Эйса и позволить им скорбеть в частном порядке.

Обращаюсь к apмии KISS и рок-воинам Эйса: моё сердце с вами... Разбитое... Да благословит вас Бог».




просмотров: 381

