сегодня



Умер Эйс Фрейли



Оригинальный гитарист группы KISS Эйс Фрейли скончался в возрасте 74 лет. Новость о его смерти появилась всего через несколько часов после того, как TMZ.com сообщил, что музыкант был госпитализирован и подключён к аппарату искусственного жизнеобеспечения после того, как несколько недель назад он упал в своей студии и перенёс кровоизлияние в мозг.



Семья Фрейли опубликовала следующее заявление для Variety:



«Мы полностью опустошены и разбиты горем. В его последние минуты нам посчастливилось окружить его любовью, заботой, нужными словами, мыслями, молитвами и намерениями, когда он покидал этот мир.

Мы бережно храним все его лучшие воспоминания, его смех и ценим его силу и доброту, которые он дарил другим. Масштаб его ухода из жизни имеет эпические пропорции и непостижим для понимания. Мы вспоминаем все его невероятные жизненные достижения, а память об Эйсе будет жить вечно!»



В начале этого месяца Фрейли отменил оставшиеся даты своего ранее объявленного турне 2025 года из-за неуказанных «медицинских проблем».



Легендарный рокер объявил об отмене через две недели после того, как он отказался от участия в Antelope Valley Fair в Ланкастере, Калифорния, когда получил лёгкие травмы в результате падения в своём доме.



Когда впервые было объявлено об отмене участия Эйса в Antelope Valley Fair, стало известно, что Фрейли «упал в своей студии, в результате чего ему пришлось обратиться в больницу». Позже врач посоветовал ему воздержаться от поездок, чтобы полностью вылечиться от травм.







+0 -1



( 4 ) просмотров: 674

