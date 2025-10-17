Arts
Новости
Ace Frehley

Умер Эйс Фрейли



Оригинальный гитарист группы KISS Эйс Фрейли скончался в возрасте 74 лет. Новость о его смерти появилась всего через несколько часов после того, как TMZ.com сообщил, что музыкант был госпитализирован и подключён к аппарату искусственного жизнеобеспечения после того, как несколько недель назад он упал в своей студии и перенёс кровоизлияние в мозг.

Семья Фрейли опубликовала следующее заявление для Variety:

«Мы полностью опустошены и разбиты горем. В его последние минуты нам посчастливилось окружить его любовью, заботой, нужными словами, мыслями, молитвами и намерениями, когда он покидал этот мир.
Мы бережно храним все его лучшие воспоминания, его смех и ценим его силу и доброту, которые он дарил другим. Масштаб его ухода из жизни имеет эпические пропорции и непостижим для понимания. Мы вспоминаем все его невероятные жизненные достижения, а память об Эйсе будет жить вечно!»

В начале этого месяца Фрейли отменил оставшиеся даты своего ранее объявленного турне 2025 года из-за неуказанных «медицинских проблем».

Легендарный рокер объявил об отмене через две недели после того, как он отказался от участия в Antelope Valley Fair в Ланкастере, Калифорния, когда получил лёгкие травмы в результате падения в своём доме.

Когда впервые было объявлено об отмене участия Эйса в Antelope Valley Fair, стало известно, что Фрейли «упал в своей студии, в результате чего ему пришлось обратиться в больницу». Позже врач посоветовал ему воздержаться от поездок, чтобы полностью вылечиться от травм.




КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

17 окт 2025
P
Petrucci
Пздц... первый пошёл...
17 окт 2025
YNWA
Печально всё это...
17 окт 2025
P
Peter-Warlock
Да уж.... :-(
R.I.P.
17 окт 2025
F
Fo0x
Ближайшие пять лет всё легендарные рокеры уйдут, т.к. большинство родилось в 41-49 годах. Жаль, конечно, но что поделать, покуралесили они в свое время на славу
