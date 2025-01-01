сегодня



DUFF MCKAGAN хвалит нового ударника GUNS N' ROSES



DUFF MCKAGAN в недавнем интервью спросили, чему он научился играя с самыми разными музыкантами, включая своих коллег по группе GN'R, а также участников ALICE IN CHAINS и JANE'S ADDICTION, среди прочих



«Я впитываю все это. Мне нравится играть с ребятами, с которыми я играю сейчас, с GUNS. Я имею в виду, со Slash. И у нас появился новый барабанщик, Isaac [Carpenter]. И Richard Fortus и Axl [Rose], конечно, и Melissa [Reese], Dizzy [Reed], — я многому научился у этих исполнителей. Когда я играл с Jerry Cantrell, я многому научился у него. Когда я играл с Joe Perry и Alice Cooper, я всегда учился и наблюдал. Я наблюдаю, как и во время гастролей, — я наблюдаю, учусь, впитываю их талант и пытаюсь извлечь из него что-то новое».



Duff также более подробно рассказал об Isaac, который в марте пришел на место барабанщика в GUNS N' ROSES:



«Итак, я знаю его с 19 лет. Сейчас ему 45. Итак, я знал его, когда он был в [группе конца 1990-х - начала 2000-х] LOUDERMILK. Я из Сиэтла. LOUDERMILK из того же региона. Так что они собирались добиться успеха. Все думали, что они великолепны. Они выпустили альбом. Он был на Interscope. На самом деле у них ничего не получилось. И мы с Isaac'ом начали — он был в группе LOADED для записи альбома. Он гастролировал с LOADED. Он начал играть с Adam Lambert, а затем с AWOLNATION. Он играет на записях TOOL. Он играет на многих инструментах. И он просто лучший барабанщик из всех, кого я знаю. И вот, когда мы пробовали барабанщиков, я сказал: "Мы должны пригласить Isaac'a". Мы — его любимая группа, так что он знает каждую песню лучше нас».







