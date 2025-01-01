Arts
Новости
Guns N' Roses

21 окт 2025 : 		 DUFF MCKAGAN хвалит нового ударника GUNS N' ROSES

14 окт 2025 : 		 SLASH о новом GUNS N' ROSES: «Будет-будет»

4 окт 2025 : 		 Бокс-сет GUNS N' ROSES выйдет осенью

14 авг 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N'ROSES

3 авг 2025 : 		 STEVEN WILSON: «GUNS N' ROSES не стали выпускать мою версию их классики»

16 июл 2025 : 		 GUNS N'ROSES о выступлении на Уэмбли

10 июл 2025 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к GUNS N' ROSES

6 июл 2025 : 		 Группа GUNS N' ROSES выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

28 май 2025 : 		 DUFF MCKAGAN нахваливает нового барабанщика

21 май 2025 : 		 Как падал вокалист GUNS N' ROSES

20 май 2025 : 		 GUNS N' ROSES в Индии

18 май 2025 : 		 DUFF MCKAGAN о первых концертах этого года

15 май 2025 : 		 €450,000 на поддержку концерта GUNS N’ ROSES в Португалии

1 май 2025 : 		 GUNS N' ROSES отыграли с новым барабанщиком

24 мар 2025 : 		 Бывший барабанщик GUNS N' ROSES об уходе из группы

21 мар 2025 : 		 GUNS N' ROSES нашли барабанщика

19 мар 2025 : 		 GUNS N' ROSES расстались с барабанщиком

11 фев 2025 : 		 BUMBLEFOOT о работе с лидером GUNS N' ROSES

9 янв 2025 : 		 В Великобритании не очень активно берут билеты на GUNS N' ROSES

10 дек 2024 : 		 GUNS N' ROSES впервые приедут в Грузию и Саудовскую Аравию

3 ноя 2024 : 		 Басист GUNS N' ROSES: «У нас есть планы насчет нового материала»

14 окт 2024 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES присоединился на сцене к BILLY JOEL

24 сен 2024 : 		 Басист GUNS N' ROSES обещает новую музыку

27 июл 2024 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES присоединился на сцене к BILLY JOEL

19 июл 2024 : 		 DIZZY REED не хотел быть за кулисами GUNS N' ROSES

16 июн 2024 : 		 DUFF MCKAGAN сказал, что у GUNS N' ROSES есть и новый материал
DUFF MCKAGAN хвалит нового ударника GUNS N' ROSES



DUFF MCKAGAN в недавнем интервью спросили, чему он научился играя с самыми разными музыкантами, включая своих коллег по группе GN'R, а также участников ALICE IN CHAINS и JANE'S ADDICTION, среди прочих

«Я впитываю все это. Мне нравится играть с ребятами, с которыми я играю сейчас, с GUNS. Я имею в виду, со Slash. И у нас появился новый барабанщик, Isaac [Carpenter]. И Richard Fortus и Axl [Rose], конечно, и Melissa [Reese], Dizzy [Reed], — я многому научился у этих исполнителей. Когда я играл с Jerry Cantrell, я многому научился у него. Когда я играл с Joe Perry и Alice Cooper, я всегда учился и наблюдал. Я наблюдаю, как и во время гастролей, — я наблюдаю, учусь, впитываю их талант и пытаюсь извлечь из него что-то новое».

Duff также более подробно рассказал об Isaac, который в марте пришел на место барабанщика в GUNS N' ROSES:

«Итак, я знаю его с 19 лет. Сейчас ему 45. Итак, я знал его, когда он был в [группе конца 1990-х - начала 2000-х] LOUDERMILK. Я из Сиэтла. LOUDERMILK из того же региона. Так что они собирались добиться успеха. Все думали, что они великолепны. Они выпустили альбом. Он был на Interscope. На самом деле у них ничего не получилось. И мы с Isaac'ом начали — он был в группе LOADED для записи альбома. Он гастролировал с LOADED. Он начал играть с Adam Lambert, а затем с AWOLNATION. Он играет на записях TOOL. Он играет на многих инструментах. И он просто лучший барабанщик из всех, кого я знаю. И вот, когда мы пробовали барабанщиков, я сказал: "Мы должны пригласить Isaac'a". Мы — его любимая группа, так что он знает каждую песню лучше нас».




просмотров: 120

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом