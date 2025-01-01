все новости группы











Рок-музыканты почтили память Эйса Фрейли



Гитарист Пол Дэниел «Эйс» Фрейли, бывший участник группы KISS, скончался 16 октября. Известные музыканты почтили его память и опубликовали воспоминания о нём.



Bruce Kulick (экс-KISS):



«Новость о кончине Эйса потрясла весь мир рок-музыки. Она глубоко затронула и меня. Он был уникальным человеком и поистине культовым гитаристом. Его неоспоримая роль в создании и успехе KISS не будет забыта. Он был не только любим всеми, но и повлиял на миллионы гитаристов по всему миру. Покойся с миром».



Blackie Lawless из W.A.S.P.:



«Мой друг и брат ушёл. У меня тяжело на душе, что я едва могу найти слова. Он был одним из немногих оставшихся связующих звеньев с моим детством. Я был ещё подростком, когда мы подружились. Затем я имел честь наблюдать с самого начала за рождением этой "новой перспективной группы" под названием KISS. Когда мы подружились, по его словам, он был "никем". Эти слова вскоре исчезли навсегда. Я сидел рядом с ним и наблюдал, как эта маленькая перспективная группа стала самой популярной группой в мире. Теперь мир, без сомнения, будет писать истории, похвалы и воспоминания о публичной личности, которую они знали только издалека. В то время у нас не было денег, поэтому мы собирали бутылки из-под колы, чтобы сдать их и купить пиво по 25 центов. Именно такие мелочи сближают людей. Наша дружба навсегда изменила мою карьеру и мою жизнь. Я слишком эгоистичен и раним, чтобы делиться воспоминаниями, которыми я так дорожу, о времени, проведённом вместе. Он был моим другом, наставником в жизни и карьере... моим старшим братом. Я люблю тебя, Поли».



John 5 из Mötley Crüe:



«Я так потрясён и опечален тем, что это случилось с моим героем и другом. Я знал Эйса с 1988 года, и с тех пор мы были очень дружны. Эйс изменил мир. Он повлиял на миллионы людей и изменил мою жизнь. Я буду скучать по тебе, мой друг».



Geddy Lee из Rush:



«Потрясены и опечалены новостью о трагической кончине Эйса Фрейли. В 1974 году, когда мы выступали на разогреве у KISS, Алекс, Нил и я проводили много вечеров вместе в его гостиничном номере после концертов, выдумывая всякие глупости, только чтобы вызвать его неповторимый и заразительный смех. Он был незаурядной личностью и настоящей рок-звездой. Покойся с миром, Эйс... Спасибо, что принял нас, новичков, в мир рок-н-ролла».



Gilby Clarke:



«Очень печальная новость... Ещё одна легенда ушла слишком рано. Мне очень повезло, что я смог разделить много незабываемых моментов с героем моего детства. Мы много раз выступали вместе, и он никогда не разочаровывал своих поклонников (я был одним из них). Первый альбом, который я купил, был "Kiss Alive", и я его заслушал до дыр, в основном очарованный его соло. Покойся с миром, Эйс Фрейли, настоящая рок-н-ролльная звезда!»



Steve Vai:



«Эйс Фрейли был воплощением рок-н-ролльного духа — бесцеремонного, громкого и неотразимо заразительного. Его риффы были дерзкими, его звук был резким, а его харизма озаряла сцену, как сверхновая звезда. В подростковом возрасте его игра вдохновляла меня не потому, что была отточенной, а потому, что была великолепно нефильтрованной и полной жизни. Эйс напомнил нам всем, что рок никогда не должен извиняться за то, что он весёлый, и что чуточка хаоса может звучать просто божественно. Я выражаю искренние соболезнования его семье, друзьям и поклонникам. Космонавт покинул сцену, но его орбита будет сиять вечно».





