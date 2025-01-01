сегодня



ACE FREHLEY: «Верю, что меня запомнят как честного человека»



ACE FREHLEY не так давно ответил Chaunce Hayden на вопрос о том, как бы он хотел, чтобы о нем говорил после смерти:



«Я верю, что меня запомнят как честного человека и парня, который остался верен своему ремеслу и пользовался уважением коллег. Я принес счастье многим людям. Я всегда был весельчаком из KISS. Именно таким я хотел бы, чтобы меня запомнили. Еще одна вещь, которой я горжусь, — это то, что многие дети подходят ко мне и говорят, что они выздоравливали в течение шести месяцев или около того, и что это все благодаря мне. Они говорят, что если я могу это сделать, то и они могут это сделать. Это поднимает мне настроение!»







