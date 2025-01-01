сегодня



Гитарист PEARL JAM почтил память Эйса Фрейли



MIKE MCCREADY отреагировал на известие о смерти Эйса Фрейли:



«Я узнал о кончине Эйса Фрили от Rick Friel, с которым я играл в группе SHADOW. Кроме того, в 1977 году он был первым парнем в автобусе с коробкой для завтрака KISS, который рассказал мне об Эйсе... Это просто изменило мою жизнь. В 1978 году я купил гитару, чтобы присоединиться к группе Rick'a WARRIOR, которая превратилась в SHADOW. Мы записали кавер на песню [KISS] "C'mon And Love Me".



Все мои друзья провели бессчетное количество часов, обсуждая KISS и покупая их товары. Эйс был моим героем, а также другом. Я бесконечно изучал его соло на протяжении многих лет… Просто послушайте "Alive", я использовал его соло из "She" в качестве образца.



Эйс спел "Black Diamond" с PEARL JAM в Madison Square Garden... моя мечта сбылась.



"Я бы никогда не взял в руки гитару без влияния Эйса и KISS.



Эйс, ты изменил мою жизнь. Спасибо тебе!»







