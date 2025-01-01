сегодня



Лидер W.A.S.P. об Эйсе Фрейли



BLACKIE LAWLESS отреагировал на известия о смерти Эйса Фрейли:



«Мой друг и брат ушёл. У меня тяжело на душе, что я едва могу найти слова. Он был одним из немногих оставшихся связующих звеньев с моим детством. Я был ещё подростком, когда мы подружились. Затем я имел честь наблюдать с самого начала за рождением этой "новой перспективной группы" под названием KISS. Когда мы подружились, по его словам, он был "никем". Эти слова вскоре исчезли навсегда. Я сидел рядом с ним и наблюдал, как эта маленькая перспективная группа стала самой популярной группой в мире.



Теперь мир, без сомнения, будет писать истории, похвалы и воспоминания о публичной личности, которую они знали только издалека. В то время у нас не было денег, поэтому мы собирали бутылки из-под колы, чтобы сдать их и купить пиво по 25 центов. Именно такие мелочи сближают людей. Наша дружба навсегда изменила мою карьеру и мою жизнь. Я слишком эгоистичен и раним, чтобы делиться воспоминаниями, которыми я так дорожу, о времени, проведённом вместе. Он был моим другом, наставником в жизни и карьере... моим старшим братом.



Я люблю тебя, Поли».







+1 -0



просмотров: 157

