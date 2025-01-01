Arts
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 45
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 24
*Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв... 22
Ace Frehley

18 окт 2025 : 		 Гитарист PEARL JAM почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Лидер W.A.S.P. об Эйсе Фрейли

18 окт 2025 : 		 ALICE COOPER почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 MATT SORUM почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 GEOFF TATE почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Лидер OPETH почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 ACE FREHLEY: «Верю, что меня запомнят как честного человека»

17 окт 2025 : 		 Участники KISS почтили память Эйса Фрейли

17 окт 2025 : 		 Умер Эйс Фрейли

8 окт 2025 : 		 ACE FREHLEY отменил все концерты

10 май 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

30 мар 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

18 мар 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

9 мар 2025 : 		 ACE FREHLEY может выпустить альбом в этом году

4 фев 2025 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

7 янв 2025 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

15 дек 2024 : 		 ACE FREHLEY готовит новый альбом

28 ноя 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Я не считаю себя певцом»

20 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

16 ноя 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Фанера не про меня»

5 окт 2024 : 		 ACE FREHLEY об уходе из KISS в 1982 году

4 сен 2024 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY 1992 года

24 авг 2024 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

13 авг 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин»

23 июл 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY
Лидер W.A.S.P. об Эйсе Фрейли



BLACKIE LAWLESS отреагировал на известия о смерти Эйса Фрейли:

«Мой друг и брат ушёл. У меня тяжело на душе, что я едва могу найти слова. Он был одним из немногих оставшихся связующих звеньев с моим детством. Я был ещё подростком, когда мы подружились. Затем я имел честь наблюдать с самого начала за рождением этой "новой перспективной группы" под названием KISS. Когда мы подружились, по его словам, он был "никем". Эти слова вскоре исчезли навсегда. Я сидел рядом с ним и наблюдал, как эта маленькая перспективная группа стала самой популярной группой в мире.

Теперь мир, без сомнения, будет писать истории, похвалы и воспоминания о публичной личности, которую они знали только издалека. В то время у нас не было денег, поэтому мы собирали бутылки из-под колы, чтобы сдать их и купить пиво по 25 центов. Именно такие мелочи сближают людей. Наша дружба навсегда изменила мою карьеру и мою жизнь. Я слишком эгоистичен и раним, чтобы делиться воспоминаниями, которыми я так дорожу, о времени, проведённом вместе. Он был моим другом, наставником в жизни и карьере... моим старшим братом.

Я люблю тебя, Поли».




просмотров: 157

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом