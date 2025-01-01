сегодня



ALICE COOPER почтил память Эйса Фрейли



ALICE COOPER отреагировал на известие о смерти Эйса Фрейли:



«Самое худшее в рок-н-ролле на данный момент — это то, что некоторые из нашего братства только что достигли того возраста, когда они... покидают планету. Некоторые ребята, которые начинали 30, 40, 50 лет назад, начинают уходить, и, конечно, Эйс Фрэйли из KISS, один из первопроходцев, один из величайших гитаристов в мире.



Эйс был настоящим героем гитары для очень многих людей. Я провел с ним больше туров, чем с кем-либо другим, в том числе и на разогреве у нас, в течение довольно долгого времени, так что… мы стали хорошими друзьями. И, как вы знаете, он всегда приносил это с собой на каждый вечер… Он делал это каждый вечер. И... просто тяжело видеть, как уходит такой человек. Мы знаем, что сейчас фанаты KISS, конечно, в трауре, и, конечно, его семья, и, конечно, все, кто его знал. Эйс был настоящим ЭЙСОМ».







+1 -0



просмотров: 158

