Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 45
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 24
*Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв... 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 45
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 24
*Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв... 22
[= ||| все новости группы



*

Ace Frehley

*



18 окт 2025 : 		 Гитарист PEARL JAM почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Лидер W.A.S.P. об Эйсе Фрейли

18 окт 2025 : 		 ALICE COOPER почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 MATT SORUM почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 GEOFF TATE почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Лидер OPETH почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 ACE FREHLEY: «Верю, что меня запомнят как честного человека»

17 окт 2025 : 		 Участники KISS почтили память Эйса Фрейли

17 окт 2025 : 		 Умер Эйс Фрейли

8 окт 2025 : 		 ACE FREHLEY отменил все концерты

10 май 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

30 мар 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

18 мар 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

9 мар 2025 : 		 ACE FREHLEY может выпустить альбом в этом году

4 фев 2025 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

7 янв 2025 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

15 дек 2024 : 		 ACE FREHLEY готовит новый альбом

28 ноя 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Я не считаю себя певцом»

20 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

16 ноя 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Фанера не про меня»

5 окт 2024 : 		 ACE FREHLEY об уходе из KISS в 1982 году

4 сен 2024 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY 1992 года

24 авг 2024 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

13 авг 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин»

23 июл 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ALICE COOPER почтил память Эйса Фрейли



zoom
ALICE COOPER отреагировал на известие о смерти Эйса Фрейли:

«Самое худшее в рок-н-ролле на данный момент — это то, что некоторые из нашего братства только что достигли того возраста, когда они... покидают планету. Некоторые ребята, которые начинали 30, 40, 50 лет назад, начинают уходить, и, конечно, Эйс Фрэйли из KISS, один из первопроходцев, один из величайших гитаристов в мире.

Эйс был настоящим героем гитары для очень многих людей. Я провел с ним больше туров, чем с кем-либо другим, в том числе и на разогреве у нас, в течение довольно долгого времени, так что… мы стали хорошими друзьями. И, как вы знаете, он всегда приносил это с собой на каждый вечер… Он делал это каждый вечер. И... просто тяжело видеть, как уходит такой человек. Мы знаем, что сейчас фанаты KISS, конечно, в трауре, и, конечно, его семья, и, конечно, все, кто его знал. Эйс был настоящим ЭЙСОМ».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 158

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом