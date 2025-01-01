Arts
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 45
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 27
*Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв... 22
*

Bullet

18 окт 2025 : 		 Новое видео BULLET

17 апр 2019 : 		 Концертный альбом BULLET выйдет летом

7 апр 2018 : 		 Новое видео BULLET

3 мар 2018 : 		 Новое видео BULLET

27 янв 2018 : 		 Новый альбом BULLET выйдет весной

19 янв 2016 : 		 BULLET на STEAMHAMMER/SPV

9 сен 2014 : 		 Новое видео BULLET

7 авг 2014 : 		 Трейлер нового альбома BULLET

18 июл 2014 : 		 Новое видео BULLET

24 июн 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BULLET

14 июн 2014 : 		 Новый альбом BULLET выйдет в сентябре

4 апр 2013 : 		 Новое видео BULLET

25 дек 2012 : 		 BULLET расстались с вокалистом

20 ноя 2012 : 		 Видео с текстом от BULLET

21 сен 2012 : 		 Семплы новых песен BULLET

4 сен 2012 : 		 Новая песня BULLET

4 сен 2012 : 		 Тизер нового альбома BULLET

12 июл 2012 : 		 Тизер нового альбома BULLET

23 июн 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BULLET

2 июн 2012 : 		 BULLET выпустят сингл

24 май 2012 : 		 Новый альбом BULLET выйдет в сентябре

12 авг 2011 : 		 BULLET на NUCLEAR BLAST RECORDS

9 июн 2011 : 		 Новое видео BULLET

22 дек 2010 : 		 BULLET выпустят новый сингл

1 дек 2010 : 		 Детали нового альбома BULLET

30 окт 2009 : 		 Новое видео BULLET
Новое видео BULLET



Kickstarter, новое видео BULLET, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Kickstarter, релиз которого намечен на девятое января.




Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 71

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
