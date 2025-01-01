Arts
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 47
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 34
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв... 22
*

Beastö Blancö

*



19 окт 2025 : 		 Новое видео BEASTÖ BLANCÖ

9 сен 2024 : 		 CHRIS HARMS в новом видео BEASTÖ BLANCÖ

30 июл 2024 : 		 Новое видео BEASTÖ BLANCÖ

5 май 2024 : 		 Новое видео BEASTÖ BLANCÖ

4 фев 2024 : 		 Новое видео BEASTÖ BLANCÖ

7 июн 2023 : 		 BEASTO BLANCO выпустят альбом в 2024 году

13 апр 2019 : 		 Новое видео BEASTÖ BLANCÖ

8 апр 2019 : 		 Новый альбом BEASTO BLANCO выйдет весной

30 ноя 2017 : 		 BEASTO BLANCO выпустят концертный альбом в январе

28 янв 2017 : 		 ALICE COOPER, LZZY HALE выступили с BEASTO BLANCO

1 дек 2016 : 		 Новое видео BEASTO BLANCO

12 ноя 2016 : 		 Новое видео BEASTO BLANCO

22 окт 2016 : 		 Новое видео BEASTO BLANCO

16 окт 2016 : 		 Новый альбом BEASTO BLANCO выйдет осенью

3 авг 2013 : 		 Дебют BEASTO BLANCO выйдет осенью

19 сен 2012 : 		 Новое видео BEASTO BLANCO

30 июн 2012 : 		 Басист ALICE COOPER основал BEASTO BLANCO
|||| сегодня

Новое видео BEASTÖ BLANCÖ



Out of Darkness, новое видео группы BEASTÖ BLANCÖ, доступно для просмотра ниже.



просмотров: 115

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
