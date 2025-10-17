×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу
58
Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали
45
Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'...
32
STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,...
26
Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв...
22
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу
58
Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали
45
Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'...
32
STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,...
26
Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв...
22
все новости группы
Havok
США
Thrash Metal
http://www.havokband.com
Myspace:
http://www.myspace.com/havok
Facebook:
http://www.facebook.com/HavokOfficial
17 окт 2025
:
Кавер-версия METALLICA от HAVOK
21 сен 2025
:
Видео с текстом от HAVOK
3 ноя 2024
:
Новое видео HAVOK
9 окт 2020
:
Новое видео HAVOK
28 мар 2020
:
Видео с текстом от HAVOK
1 мар 2020
:
Новое видео HAVOK
13 фев 2020
:
Новый альбом HAVOK выйдет весной
27 мар 2017
:
Видео с выступления HAVOK
1 мар 2017
:
Новое видео HAVOK
22 янв 2017
:
Видео с текстом от HAVOK
23 дек 2016
:
Новый альбом HAVOK выйдет весной
18 авг 2016
:
HAVOK «удалены» из тура с MEGADETH
30 мар 2016
:
HAVOK начали сбор средств
4 мар 2016
:
Концертное видео HAVOK
23 сен 2015
:
HAVOK сменили басиста
11 май 2015
:
Умер бывший гитарист HAVOK
12 июл 2014
:
HAVOK на CENTURY MEDIA
10 сен 2013
:
Новое видео HAVOK
25 июн 2013
:
Новый альбом HAVOK доступен для прослушивания
13 июн 2013
:
Новое видео HAVOK
10 май 2013
:
Новый альбом HAVOK выйдет в июне
30 мар 2013
:
Новое видео HAVOK
31 янв 2013
:
Новое видео HAVOK
29 ноя 2012
:
HAVOK пишут новый альбом
14 янв 2011
:
Новая песня HAVOK
сегодня
Кавер-версия METALLICA от HAVOK
"Eye Of The Beholder", кавер-версия композиции METALLICA от HAVOK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из выходящего первого ноября ЕР 'New Eyes'.
+3
-0
(
1
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
17 окт 2025
S
Sunriser
Наконец-то на оригинальную песню Металлики сделали кавер. А то как ни откроешь, набивший оскомину Nothing Else Matters
просмотров: 70
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).