Кавер-версия METALLICA от HAVOK



"Eye Of The Beholder", кавер-версия композиции METALLICA от HAVOK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из выходящего первого ноября ЕР 'New Eyes'.







