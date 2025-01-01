Arts
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 45
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 27
*Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв... 22
*

Scorpions

*



18 окт 2025 : 		 SCORPIONS в акустике'92

11 окт 2025 : 		 Гитарист SCORPIONS: «Перед уходом мы попросили у Uli об одной услуге»

27 сен 2025 : 		 SCORPIONS в программе Stars 96

25 сен 2025 : 		 Зачем гитарист SCORPIONS создал группу

17 сен 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'76

16 сен 2025 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

14 сен 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'76

17 авг 2025 : 		 Басист ALICE COOPER выступил со SCORPIONS

15 авг 2025 : 		 SCORPIONS ждут подходящего времени

4 авг 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

30 июл 2025 : 		 SCORPIONS о "Coming Home Live"

28 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза SCORPIONS

8 июл 2025 : 		 Видео с юбилейного концерта SCORPIONS

7 июл 2025 : 		 Первый трейлер фильма о SCORPIONS

4 июл 2025 : 		 SCORPIONS запишут концерт

29 июн 2025 : 		 Объявлены актёры фильма о SCORPIONS

26 июн 2025 : 		 SCORPIONS отметят юбилей новым сборником

8 июн 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

7 июн 2025 : 		 MIKKEY DEE: «Я хотел вернуть рок в SCORPIONS!»

24 май 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

5 май 2025 : 		 SCORPIONS продолжают отменять концерты

30 апр 2025 : 		 SCORPIONS не думают о новом материале

12 апр 2025 : 		 Вокалист SCORPIONS о новом фильме

2 апр 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

20 мар 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

18 мар 2025 : 		 Сын MIKKEY DEE выступил со SCORPIONS
SCORPIONS в акустике'92



Wind of Change (Acoustic Version) (Goldene Europa 1992), концертное видео SCORPIONS, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 52

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
