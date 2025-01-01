Arts
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 45
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 27
*Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв... 22
18 окт 2025 : 		 Новое видео CZART

12 авг 2025 : 		 Новое видео CZART

18 мар 2025 : 		 Новое видео CZART
Новое видео CZART



W sercu gaju, новое видео CZART, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома “Czarty polskie”, релиз которого намечен на октябрь на code666 / Aural Music






просмотров: 48

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
