MATT SORUM почтил память Эйса Фрейли



MATT SORUM опубликовал несколько видео выступлений с Эйсом Фрейли и написал следующее:



«Вчера пришло печальное известие о кончине Эйса Фрейли. 31 мая 1975 года состоялся мой самый первый рок-концерт KISS в рамках их тура "Dressed To Kill". Мне повезло в последнюю минуту, и я получил места в 5-м ряду за 5 долларов и 50 центов. У нас с приятелем было по 11 долларов на двоих. Когда мы бежали к своим местам на разогреве у JAMES GANG, мы были невероятно взволнованы … сила RNR была осязаемой. Когда KISS вышли на сцену, шоу было на высоте: Peter использовал пиротехнику и гидравлическую барабанную установку. Во время соло Эйса гриф его гитары выбрасывал огонь и дым. Сейчас, вспоминая все это, я могу сказать, что он был лидером группы и привнес в нее то, что сделало её замечательной.



После первоначального раскола на сольники, он продолжил записывать свои альбомы и гастролировать по миру. Мы много раз пересекались, и у него было то классное нью-йоркское отношение к делу, без всяких заморочек. Для меня было честью сыграть на его DVD "Behind The Player", и он также присоединился ко мне в моем составе KINGS OF CHAOS. Так что у меня было время попутешествовать и поболтать с ним за кулисами. Это было реально круто во всех смыслах этого слова.



Вот пара видеозаписей с этого концерта, которыми я буду дорожить больше, чем когда-либо. Rock in Peace Space Ace!»

