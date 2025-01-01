Arts
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 45
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 23
*Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв... 22
*

Ace Frehley

*



18 окт 2025 : 		 Гитарист PEARL JAM почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Лидер W.A.S.P. об Эйсе Фрейли

18 окт 2025 : 		 ALICE COOPER почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 MATT SORUM почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 GEOFF TATE почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Лидер OPETH почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 ACE FREHLEY: «Верю, что меня запомнят как честного человека»

17 окт 2025 : 		 Участники KISS почтили память Эйса Фрейли

17 окт 2025 : 		 Умер Эйс Фрейли

8 окт 2025 : 		 ACE FREHLEY отменил все концерты

10 май 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

30 мар 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

18 мар 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

9 мар 2025 : 		 ACE FREHLEY может выпустить альбом в этом году

4 фев 2025 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

7 янв 2025 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

15 дек 2024 : 		 ACE FREHLEY готовит новый альбом

28 ноя 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Я не считаю себя певцом»

20 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

16 ноя 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Фанера не про меня»

5 окт 2024 : 		 ACE FREHLEY об уходе из KISS в 1982 году

4 сен 2024 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY 1992 года

24 авг 2024 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

13 авг 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин»

23 июл 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY
MATT SORUM почтил память Эйса Фрейли



MATT SORUM опубликовал несколько видео выступлений с Эйсом Фрейли и написал следующее:

«Вчера пришло печальное известие о кончине Эйса Фрейли. 31 мая 1975 года состоялся мой самый первый рок-концерт KISS в рамках их тура "Dressed To Kill". Мне повезло в последнюю минуту, и я получил места в 5-м ряду за 5 долларов и 50 центов. У нас с приятелем было по 11 долларов на двоих. Когда мы бежали к своим местам на разогреве у JAMES GANG, мы были невероятно взволнованы … сила RNR была осязаемой. Когда KISS вышли на сцену, шоу было на высоте: Peter использовал пиротехнику и гидравлическую барабанную установку. Во время соло Эйса гриф его гитары выбрасывал огонь и дым. Сейчас, вспоминая все это, я могу сказать, что он был лидером группы и привнес в нее то, что сделало её замечательной.

После первоначального раскола на сольники, он продолжил записывать свои альбомы и гастролировать по миру. Мы много раз пересекались, и у него было то классное нью-йоркское отношение к делу, без всяких заморочек. Для меня было честью сыграть на его DVD "Behind The Player", и он также присоединился ко мне в моем составе KINGS OF CHAOS. Так что у меня было время попутешествовать и поболтать с ним за кулисами. Это было реально круто во всех смыслах этого слова.

Вот пара видеозаписей с этого концерта, которыми я буду дорожить больше, чем когда-либо. Rock in Peace Space Ace!»




просмотров: 23

