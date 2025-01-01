Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 45
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 25
*Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв... 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 45
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 25
*Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв... 22
[= ||| все новости группы



*

Type O Negative

*



18 окт 2025 : 		 TYPE O NEGATIVE работают над концертником

15 окт 2025 : 		 Гитарист TYPE O NEGATIVE: «О трибьюте Питеру мы говорили»

19 июл 2025 : 		 JOHNNY KELLY: «Я очень удивлен, что TYPE O NEGATIVE так популярны»

7 фев 2025 : 		 Гитарист TYPE O NEGATIVE готов к трибьюту Питеру Стилу

18 авг 2024 : 		 Новая фигурка вокалиста TYPE O NEGATIVE

26 июн 2024 : 		 BILL WARD записал трек с участниками TYPE O NEGATIVE

17 ноя 2023 : 		 TYPE O NEGATIVE и Z2 отметят юбилей 'Bloody Kisses'

2 ноя 2023 : 		 Винил от TYPE O NEGATIVE

18 июн 2023 : 		 Бывший гитарист TYPE O NEGATIVE: «Хотел бы, чтобы Axl Rose спел наши песни»

22 май 2023 : 		 Новое видео TYPE O NEGATIVE

15 фев 2023 : 		 Новое видео TYPE O NEGATIVE

26 ноя 2022 : 		 Обновленное видео TYPE O NEGATIVE

11 ноя 2022 : 		 JOHNNY KELLY против возрождения TYPE O NEGATIVE

30 авг 2022 : 		 TYPE O NEGATIVE готовят переиздание альбома "Dead Again"

7 фев 2022 : 		 Барабанщик TYPE O NEGATIVE о концерте-памяти Пита Стила: «С женским вокалом сделать такое было бы интересно»

29 окт 2020 : 		 Носки исполняют песню TYPE O NEGATIVE

18 сен 2020 : 		 TEAR DROP исполняют TYPE O NEGATIVE

18 авг 2020 : 		 Музыканты WINDHAND, CAVE IN исполняют TYPE O NEGATIVE

1 июл 2020 : 		 Барабанщик TYPE O NEGATIVE — о Питере Стиле

18 июл 2017 : 		 Кавер-версия TYPE O NEGATIVE от AUDITORY ARMORY

24 фев 2016 : 		 Кавер-версия TYPE O NEGATIVE от NICOLE DOLLANGANGER

24 мар 2015 : 		 Бывший барабанщик TYPE O NEGATIVE о смерти барабанщика TWISTED SISTER

1 фев 2013 : 		 В октябре планируется выход биографической книги о PETER'е STEELE'е

21 янв 2013 : 		 Выступление TYPE O NEGATIVE 2000 года на Spark Radio

25 ноя 2011 : 		 Дерево в память о вокалисте TYPE O NEGATIVE

22 окт 2011 : 		 Виниловый бокс-сет TYPE O NEGATIVE выйдет в ноябре
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TYPE O NEGATIVE работают над концертником



zoom
Гитарист TYPE O NEGATIVE Kenny Hickey в недавнем интервью сказал, что группа работает над концертным релизом:

«Мы на самом деле работает над концертной пластинкой. Да-да, мы уже на этапе сведения... Я очень доволен. Плюс сейчас активно работаем над оформлением».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 134

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом