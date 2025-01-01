сегодня



TYPE O NEGATIVE работают над концертником



Гитарист TYPE O NEGATIVE Kenny Hickey в недавнем интервью сказал, что группа работает над концертным релизом:



«Мы на самом деле работает над концертной пластинкой. Да-да, мы уже на этапе сведения... Я очень доволен. Плюс сейчас активно работаем над оформлением».







+0 -0



просмотров: 134

