Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу
58
58
Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали
45
45
Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'...
32
32
U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым
25
25
Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв...
22
22
Дата :
с
по
все новости группы
Type O Negative
США
Gothic Metal
http://www.typeonegative.net
Myspace:
http://www.myspace.com/typeonegative
Facebook:
https://www.facebook.com/typeonegative
18 окт 2025
:
TYPE O NEGATIVE работают над концертником
15 окт 2025
:
Гитарист TYPE O NEGATIVE: «О трибьюте Питеру мы говорили»
19 июл 2025
:
JOHNNY KELLY: «Я очень удивлен, что TYPE O NEGATIVE так популярны»
7 фев 2025
:
Гитарист TYPE O NEGATIVE готов к трибьюту Питеру Стилу
18 авг 2024
:
Новая фигурка вокалиста TYPE O NEGATIVE
26 июн 2024
:
BILL WARD записал трек с участниками TYPE O NEGATIVE
17 ноя 2023
:
TYPE O NEGATIVE и Z2 отметят юбилей 'Bloody Kisses'
2 ноя 2023
:
Винил от TYPE O NEGATIVE
18 июн 2023
:
Бывший гитарист TYPE O NEGATIVE: «Хотел бы, чтобы Axl Rose спел наши песни»
22 май 2023
:
Новое видео TYPE O NEGATIVE
15 фев 2023
:
Новое видео TYPE O NEGATIVE
26 ноя 2022
:
Обновленное видео TYPE O NEGATIVE
11 ноя 2022
:
JOHNNY KELLY против возрождения TYPE O NEGATIVE
30 авг 2022
:
TYPE O NEGATIVE готовят переиздание альбома "Dead Again"
7 фев 2022
:
Барабанщик TYPE O NEGATIVE о концерте-памяти Пита Стила: «С женским вокалом сделать такое было бы интересно»
29 окт 2020
:
Носки исполняют песню TYPE O NEGATIVE
18 сен 2020
:
TEAR DROP исполняют TYPE O NEGATIVE
18 авг 2020
:
Музыканты WINDHAND, CAVE IN исполняют TYPE O NEGATIVE
1 июл 2020
:
Барабанщик TYPE O NEGATIVE — о Питере Стиле
18 июл 2017
:
Кавер-версия TYPE O NEGATIVE от AUDITORY ARMORY
24 фев 2016
:
Кавер-версия TYPE O NEGATIVE от NICOLE DOLLANGANGER
24 мар 2015
:
Бывший барабанщик TYPE O NEGATIVE о смерти барабанщика TWISTED SISTER
1 фев 2013
:
В октябре планируется выход биографической книги о PETER'е STEELE'е
21 янв 2013
:
Выступление TYPE O NEGATIVE 2000 года на Spark Radio
25 ноя 2011
:
Дерево в память о вокалисте TYPE O NEGATIVE
22 окт 2011
:
Виниловый бокс-сет TYPE O NEGATIVE выйдет в ноябре
11 апр 2011
:
Официальный сайт TYPE O NEGATIVE ищет материал о лидере коллектива
16 апр 2010
:
Журналист JOEL GAUSTEN о смерти Peter'a Steele'a
16 апр 2010
:
Менеджер TYPE O NEGATIVE подтвердил смерть Peter'a Steele'a
15 апр 2010
:
Лейбл о смерти лидера TYPE O NEGATIVE
15 апр 2010
:
Клавишник TYPE O NEGATIVE подтвердил смерть PETER'a STEELE'a
15 апр 2010
:
Умер фронтмен TYPE O NEGATIVE
14 май 2009
:
Вышло переиздание классической работы TYPE O NEGATIVE
12 янв 2008
:
Cпециальные издания последнего альбома TYPE O NEGATIVE
3 янв 2008
:
TYPE O NEGATIVE: видео "September Sun" в сети
27 дек 2007
:
Музыканты TYPE O NEGATIVE появятся на NAMM
13 авг 2007
:
TYPE O NEGATIVE завершили работу над видеоклипом
5 янв 2007
:
Подробности о новом альбоме TYPE O NEGATIVE
10 ноя 2006
:
Обнародовано называние нового альбома TYPE O NEGATIVE
19 июн 2006
:
Johnny Kelly (TYPE O NEGATIVE) о новом альбоме группы
26 мар 2006
:
TYPE O NEGATIVE засядут в студии в начале апреля
14 мар 2006
:
ANSELMO и DANZIG возможно засветятся на новом альбоме TYPE O NEGATIVE
28 янв 2006
:
TYPE O NEGATIVE : симфония для дьявола
26 авг 2005
:
TYPE O NEGATIVE выпустят новый альбом в начале 2006 года
14 май 2005
:
Фронтмен TYPE O NEGATIVE все еще жив
сегодня
TYPE O NEGATIVE работают над концертником
Гитарист TYPE O NEGATIVE Kenny Hickey в недавнем интервью сказал, что группа работает над концертным релизом:
«Мы на самом деле работает над концертной пластинкой. Да-да, мы уже на этапе сведения... Я очень доволен. Плюс сейчас активно работаем над оформлением».
+0
-0
просмотров: 134
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
сообщите нам об этом
