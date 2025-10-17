17 окт 2025



U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым



U.D.O. и DIRKSCHNEIDER опубликовали следующее сообщение:



«После многих лет успешного сотрудничества U.D.O. / DIRKSCHNEIDER и гитарист Андрей Смирнов решили расстаться. Это решение было принято полюбовно и при взаимном уважении.



Группа хотела бы поблагодарить Андрея за его выдающуюся музыкальность, преданность делу и вклад в U.D.O. на протяжении многих лет. Мы желаем ему дальнейших успехов во всех его будущих начинаниях.



U.D.O. и DIRKSCHNEIDER продолжат работу над всеми предстоящими проектами и живыми выступлениями, как и планировалось, и о дальнейших новостях будет объявлено в ближайшее время».







