Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу
58
Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали
45
Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'...
32
Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв...
22
Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY
21
U.D.O.
Германия
Heavy Metal
http://www.udo-online.de
Myspace:
http://www.myspace.com/udoonline
Facebook:
https://www.facebook.com/udoonline
17 окт 2025
:
U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым
6 янв 2025
:
У U.D.O. есть идеи
18 окт 2024
:
Басист U.D.O. собирает на починку дома
12 сен 2024
:
U.D.O. открыли тур по СэШэЭй
25 авг 2023
:
Видео с текстом от U.D.O.
27 июл 2023
:
Новое видео U.D.O.
20 июл 2023
:
Демонстрационное видео от U.D.O.
23 июн 2023
:
Новая песня U.D.O.
19 май 2023
:
Новый альбом U.D.O. выйдет летом
14 апр 2023
:
PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER
6 апр 2023
:
UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отношения к ACCEPT, чем сами ACCEPT»
16 дек 2022
:
U.D.O. расстались с басистом
20 ноя 2022
:
Визуальный ряд от U.D.O.
14 окт 2022
:
Новая песня U.D.O.
29 сен 2022
:
Видео с выступления U.D.O.
18 сен 2022
:
Нереализованный трек от U.D.O.
12 сен 2022
:
Видео с выступления U.D.O.
6 сен 2022
:
PETER BALTES поедет в тур с U.D.O.
18 янв 2022
:
UDO DIRKSCHNEIDER — об исполнении материала ACCEPT: «Люди по-прежнему хотят слышать эти песни»
22 дек 2021
:
U.D.O. на ATOMIC FIRE RECORDS и готовит юбилейный альбом
28 окт 2021
:
Вокалист U.D.O. — о наследии
15 окт 2021
:
Лидер U.D.O. — о том, почему продолжает мучать песни ACCEPT
18 сен 2021
:
Новое видео U.D.O.
20 авг 2021
:
Видео с текстом от U.D.O.
15 июл 2021
:
Новое видео U.D.O.
1 июл 2021
:
Гамовер от U.D.O. случится осенью
23 июн 2021
:
U.D.O. работают над «очень интересным» альбомом
28 фев 2021
:
Фрагмент концертного релиза U.D.O.
9 фев 2021
:
UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что новый студийный альбом U.D.O. будет выпущен «после лета»
23 янв 2021
:
Фрагмент нового DVD U.D.O.
13 янв 2021
:
Концертный релиз U.D.O. выйдет весной
20 сен 2020
:
Новое видео U.D.O.
23 авг 2020
:
Видео с текстом от U.D.O.
1 авг 2020
:
Новое видео U.D.O.
4 июл 2020
:
Новое видео U.D.O.
26 июн 2020
:
UDO DIRKSCHNEIDER обрадовался встрече с PETER'ом BALTES'ом после 15 лет перерыва
12 июн 2020
:
Карантинное видео от U.D.O.
15 май 2020
:
Новое видео U.D.O.
24 апр 2020
:
PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN на новом альбоме U.D.O.
4 мар 2019
:
UDO DIRKSCHNEIDER вышел на сцену с тростью
21 янв 2019
:
Вокалист U.D.O. проигнорировал совет врачей не ехать в тур
8 окт 2018
:
U.D.O. нашли гитариста и басиста
21 сен 2018
:
Из группы U.D.O. уходит басист
24 авг 2018
:
U.D.O. представит гитариста в сентябре
18 авг 2018
:
Видео с текстом от U.D.O.
17 авг 2018
:
Udo Dirkschneider сказал, что Bill Hudson не подошёл DIRKSCHNEIDER и U.D.O.
7 июл 2018
:
Новое видео U.D.O.
23 июн 2018
:
EPK от U.D.O.
15 июн 2018
:
Новая песня U.D.O.
2 май 2018
:
Из U.D.O. ушел гитарист
26 фев 2018
:
U.D.O. выпустит новый альбом в конце лета, тур начнется с России
21 мар 2017
:
U.D.O. приступили к работе над новым альбомом
17 фев 2017
:
Из U.D.O. и DIRKSCHNEIDER ушел гитарист
23 янв 2017
:
UDO DIRKSCHNEIDER: «Я уже устал от сравнений, кто поёт лучше песни ACCEPT»
11 янв 2017
:
U.D.O.: «Тур DIRKSCHNEIDER может и продлиться»
16 окт 2016
:
UDO DIRKSCHNEIDER: «Никаких шансов на реюнион ACCEPT нет»
14 окт 2016
:
Концертный трек DIRKSCHNEIDER
1 окт 2016
:
Концертный трек DIRKSCHNEIDER
9 авг 2016
:
Udo Dirkschneider и его группа номинированы на призы Metal Hammer 2016
28 июл 2016
:
Концертный релиз DIRKSCHNEIDER выйдет осенью
24 июн 2016
:
Видео с выступления DIRKSCHNEIDER
17 июн 2016
:
UDO DIRKSCHNEIDER: «AXL ROSE отлично справляется в AC/DC»
14 июн 2016
:
Видео с выступления DIRKSCHNEIDER
17 май 2016
:
UDO DIRKSCHNEIDER призвал молодые рок-группы работать на публику
3 май 2016
:
DVD DIRKSCHNEIDER выйдет в октябре
28 апр 2016
:
UDO DIRKSCHNEIDER получил награду за самый успешный тур
18 апр 2016
:
Профессиональное видео с выступления DIRKSCHNEIDER
14 апр 2016
:
Видео с выступления DIRKSCHNEIDER
30 мар 2016
:
UDO DIRKSCHNEIDER'у надоели сравнения его группы с ACCEPT
21 мар 2016
:
Видео полного выступления UDO DIRKSCHNEIDER
9 мар 2016
:
UDO DIRKSCHNEIDER о смерти Лемми
4 мар 2016
:
DIRKSCHNEIDER снимут DVD
27 фев 2016
:
Видео с выступления DIRKSCHNEIDER
20 фев 2016
:
U.D.O. DIRKSCHNEIDER открыл прощальный тур с материалом ACCEPT
23 окт 2015
:
Вокалист U.D.O.: «Мы не ездим только по США и Канаде»
9 окт 2015
:
Вокалист U.D.O.: «Хочу закрыть тему ACCEPT»
4 авг 2015
:
Фрагмент нового DVD U.D.O.
19 июн 2015
:
Фрагмент нового DVD U.D.O.
23 май 2015
:
Концертный релиз U.D.O. выйдет в июле
28 апр 2015
:
Видео с выступления U.D.O.
29 мар 2015
:
Видео с выступления U.D.O.
11 мар 2015
:
Видео с выступления U.D.O.
24 фев 2015
:
UDO DIRKSCHNEIDER: "Важно отображать в лирике события, которые происходят в мире"
7 фев 2015
:
Барабанщиком U.D.O. стал сын UDO
3 фев 2015
:
UDO DIRKSCHNEIDER не собирается на пенсию
22 янв 2015
:
Новая песня U.D.O.
23 дек 2014
:
Из U.D.O. ушел барабанщик
12 дек 2014
:
Новое видео U.D.O.
19 ноя 2014
:
Обложка нового альбома U.D.O.
15 ноя 2014
:
Трек-лист нового альбома U.D.O.
7 окт 2014
:
Новый альбом U.D.O. выйдет в январе
25 авг 2014
:
U.D.O. приветствует российских поклонников
4 авг 2014
:
Видео с выступления U.D.O.
1 июн 2014
:
Фрагмент нового DVD U.D.O.
23 май 2014
:
Фрагмент нового DVD U.D.O.
16 май 2014
:
Фрагмент нового DVD U.D.O.
28 мар 2014
:
Обложка и трек-лист нового релиза U.D.O.
26 фев 2014
:
U.D.O. остались на AFM RECORDS
31 янв 2014
:
U.D.O. и Marine Corps Orchestra
26 ноя 2013
:
Первые четыре альбома U.D.O. выйдут на виниле
16 окт 2013
:
Видео с выступления U.D.O.
11 сен 2013
:
UDO DIRKSCHNEIDER был готов вернуться в ACCEPT при условии получения прав на имя группы
2 сен 2013
:
U.D.O. о визите в Волгоград
1 июл 2013
:
Профессиональное видео c выступления U.D.O.
22 июн 2013
:
Новое видео U.D.O.
20 май 2013
:
Новая песня U.D.O.
17 май 2013
:
UDO DIRKSCHNEIDER: 'Меня лучше знают по творчеству U.D.O., нежели по ACCEPT'
4 май 2013
:
Новое видео U.D.O.
12 апр 2013
:
Видео с выступления U.D.O.
25 мар 2013
:
Фотография нового состава U.D.O.
13 мар 2013
:
Семпл новой песни U.D.O.
8 мар 2013
:
Трек-лист нового альбома U.D.O.
19 фев 2013
:
Название нового альбома U.D.O.
24 янв 2013
:
U.D.O. сменили гитариста
16 янв 2013
:
U.D.O. объявили имя гитариста
13 янв 2013
:
Переиздания U.D.O. выйдут в феврале
22 дек 2012
:
U.D.O. нашли гитариста
28 ноя 2012
:
Фрагмент нового DVD U.D.O.
15 ноя 2012
:
Переиздание альбомов U.D.O. выйдет в декабре
13 ноя 2012
:
Документальный фильм об U.D.O. в России
9 ноя 2012
:
Фрагмент нового DVD U.D.O.
6 ноя 2012
:
Фрагмент нового DVD U.D.O.
17 окт 2012
:
Live In Sofia, Thunderball U.D.O. выйдет на виниле
13 сен 2012
:
STEFAN KAUFMANN покинул U.D.O.
16 авг 2012
:
Награда вокалиста U.D.O.
4 авг 2012
:
DORO PESCH выступила вместе с U.D.O.
23 июл 2012
:
Концертный релиз U.D.O. выйдет в сентябре
25 июн 2012
:
Обложка нового DVD U.D.O.
2 июн 2012
:
Сборник редкостей U.D.O. выйдет на виниле
2 май 2012
:
Трейлер нового релиза U.D.O.
12 апр 2012
:
Семплы с нового релиза U.D.O.
2 апр 2012
:
Трек-лист сборника U.D.O.
30 мар 2012
:
Обложка нового релиза U.D.O.
13 фев 2012
:
U.D.O. выпустит подборку редких треков
15 янв 2012
:
Фронтмен U.D.O. - звезда российского фильма!
26 дек 2011
:
Видео с выступления U.D.O.
21 дек 2011
:
U.D.O. приедут в Россию в марте
10 дек 2011
:
Сын UDO спел с U.D.O.
20 ноя 2011
:
Видео с концерта U.D.O. в Софии
14 ноя 2011
:
Качественное видео с выступления U.D.O.
26 окт 2011
:
U.D.O. снимут концерт в Софии
6 авг 2011
:
U.D.O. снимут DVD на Wacken Open Air 2012
29 июл 2011
:
Качественное видео с выступления U.D.O.
20 май 2011
:
Новое видео U.D.O.
4 май 2011
:
Три новые песни U.D.O.
20 апр 2011
:
Семпл новой песни U.D.O.
1 апр 2011
:
Новое видео U.D.O.
29 мар 2011
:
Детали нового альбома U.D.O.
21 мар 2011
:
Фрагмент нового сингла U.D.O.
7 мар 2011
:
Детали нового сингла U.D.O.
7 фев 2011
:
U.D.O. завершили работу над альбомом
20 дек 2010
:
Рождественское видео от U.D.O.
17 дек 2010
:
Рождественская песня от UDO
13 дек 2010
:
UDO DIRKSCHNEIDER записал рождественский трек
24 ноя 2010
:
Выход нового альбома U.D.O. перенесен на май
16 окт 2010
:
Выход нового альбома U.D.O. отложен
2 сен 2010
:
Название и дата выхода нового альбома U.D.O.
8 авг 2010
:
U.D.O. записал новый гимн WACKEN OPEN AIR
2 апр 2010
:
U.D.O. вместо двух концертов в Белоруссии выступит в Киеве
22 янв 2010
:
Концертные записи U.D.O. доступны для покупки
15 авг 2009
:
Новый трек и клип от U.D.O.
28 июл 2009
:
Новое видео U.D.O.
7 июл 2009
:
Обложка нового альбома U.D.O.
19 июн 2009
:
Трек-лист нового альбома U.D.O.
29 май 2009
:
Доступны семплы с нового сингла U.D.O.
2 май 2009
:
Трек-лист и обложка нового сингла U.D.O.
25 мар 2009
:
Сингл и альбом от U.D.O.
20 янв 2009
:
U.D.O. работают над новым альбомом и разоблачают клон на MySpace
14 окт 2008
:
Украинские концерты U.D.O. отменены
26 сен 2008
:
Три концертных трека U.D.O. в сети
12 авг 2008
:
Обложка нового альбома U.D.O.
29 июл 2008
:
Трек-лист нового DVD от U.D.O.
13 ноя 2007
:
Возьми U.D.O. домой
30 окт 2007
:
Объявлена дата выхода сборника U.D.O.
23 окт 2007
:
Трек-лист и обложка нового сборника U.D.O.
19 сен 2007
:
Конкурс UDO
1 сен 2007
:
U.D.O. выпустят сборник "Best Of"
25 авг 2007
:
UDO спел вместе с STURM UND DRANG
6 авг 2007
:
U.D.O. взяли сессионного басиста
13 май 2007
:
Видео и информация о бонус треках U.D.O.
17 апр 2007
:
Удо Диркшнайдера атаковали летучие мыши во время съемок клипа
30 мар 2007
:
Объявлен треклист нового альбома U.D.O.
14 мар 2007
:
U.D.O. выпустит новый ЕР в апреле
15 фев 2007
:
Анонсировано название нового альбома UDO
19 дек 2006
:
Новый альбом U.D.O. в мае
20 янв 2006
:
UDO заедет и в Москву
21 окт 2005
:
UDO DIRKSCHNEIDER: болезнь вынуждает отложить дуэт с группой АНЖ
4 окт 2005
:
UDO DIRKSCHNEIDER планирует новые дуэты с русскими музыкантами
7 июн 2005
:
U.D.O. записывают новый альбом
17 окт 2025
U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым
U.D.O. и DIRKSCHNEIDER опубликовали следующее сообщение:
«После многих лет успешного сотрудничества U.D.O. / DIRKSCHNEIDER и гитарист Андрей Смирнов решили расстаться. Это решение было принято полюбовно и при взаимном уважении.
Группа хотела бы поблагодарить Андрея за его выдающуюся музыкальность, преданность делу и вклад в U.D.O. на протяжении многих лет. Мы желаем ему дальнейших успехов во всех его будущих начинаниях.
U.D.O. и DIRKSCHNEIDER продолжат работу над всеми предстоящими проектами и живыми выступлениями, как и планировалось, и о дальнейших новостях будет объявлено в ближайшее время».
17 окт 2025
Lord Iscariah
Лоооооооол! Теперь мы увидим больше бесполезных однотипных видео от Андрея Смирнова!
17 окт 2025
P
Papa
Lord Iscariah
,
так уже есть видюха в инсте, где он с Татгреном Pain играет
17 окт 2025
father
Papa
,
нихуя себе:) Ну Смирнов красавчик так-то
