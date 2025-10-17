Arts
LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 45
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв... 22
*Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY 21
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

U.D.O.

*



17 окт 2025 : 		 U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым

6 янв 2025 : 		 У U.D.O. есть идеи

18 окт 2024 : 		 Басист U.D.O. собирает на починку дома

12 сен 2024 : 		 U.D.O. открыли тур по СэШэЭй

25 авг 2023 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

27 июл 2023 : 		 Новое видео U.D.O.

20 июл 2023 : 		 Демонстрационное видео от U.D.O.

23 июн 2023 : 		 Новая песня U.D.O.

19 май 2023 : 		 Новый альбом U.D.O. выйдет летом

14 апр 2023 : 		 PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER

6 апр 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отношения к ACCEPT, чем сами ACCEPT»

16 дек 2022 : 		 U.D.O. расстались с басистом

20 ноя 2022 : 		 Визуальный ряд от U.D.O.

14 окт 2022 : 		 Новая песня U.D.O.

29 сен 2022 : 		 Видео с выступления U.D.O.

18 сен 2022 : 		 Нереализованный трек от U.D.O.

12 сен 2022 : 		 Видео с выступления U.D.O.

6 сен 2022 : 		 PETER BALTES поедет в тур с U.D.O.

18 янв 2022 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — об исполнении материала ACCEPT: «Люди по-прежнему хотят слышать эти песни»

22 дек 2021 : 		 U.D.O. на ATOMIC FIRE RECORDS и готовит юбилейный альбом

28 окт 2021 : 		 Вокалист U.D.O. — о наследии

15 окт 2021 : 		 Лидер U.D.O. — о том, почему продолжает мучать песни ACCEPT

18 сен 2021 : 		 Новое видео U.D.O.

20 авг 2021 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

15 июл 2021 : 		 Новое видео U.D.O.

1 июл 2021 : 		 Гамовер от U.D.O. случится осенью
| - |

|||| 17 окт 2025

U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым



zoom
U.D.O. и DIRKSCHNEIDER опубликовали следующее сообщение:

«После многих лет успешного сотрудничества U.D.O. / DIRKSCHNEIDER и гитарист Андрей Смирнов решили расстаться. Это решение было принято полюбовно и при взаимном уважении.

Группа хотела бы поблагодарить Андрея за его выдающуюся музыкальность, преданность делу и вклад в U.D.O. на протяжении многих лет. Мы желаем ему дальнейших успехов во всех его будущих начинаниях.

U.D.O. и DIRKSCHNEIDER продолжат работу над всеми предстоящими проектами и живыми выступлениями, как и планировалось, и о дальнейших новостях будет объявлено в ближайшее время».




КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

17 окт 2025
Lord Iscariah
Лоооооооол! Теперь мы увидим больше бесполезных однотипных видео от Андрея Смирнова!
17 окт 2025
P
Papa
Lord Iscariah, так уже есть видюха в инсте, где он с Татгреном Pain играет
17 окт 2025
father
Papa, нихуя себе:) Ну Смирнов красавчик так-то
