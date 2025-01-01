сегодня



Бывший вокалист HINDER в новом видео SALIVA



"Too Broke To Fix" feat. Austin John Winkler (ex-HINDER), новое видео SALIVA, доступно для просмотра ниже.



Bobby Amaru: «Песня посвящена психическому здоровью, самоидентификации и ощущению того, что ты живешь на грани самообладания. Она о том, как скрыть боль, почувствовать себя потерянным и попытаться найти смысл в хаосе. Участие Austin в этом треке было потрясающим. Я всегда был поклонником его голоса, и его участие имело смысл. Он привносит в песню столько энергии и эмоций. Ему есть что сказать, и я здесь для этого».



Austin Winkler: «"Too Broken To Fix" — песня, которая, как я понял, мне сразу понравится, уже по одному названию. Я много раз в жизни испытывал подобное чувство. Когда Bobby мне ее прислал и я прослушал вступительный гитарный рифф, я был в восторге на все 100%! Было потрясающе работать с ним над этим релизом, и я думаю, что наши голоса реально передают всю глубину смысла песни, и мы создали потрясающий трек, который понравится всему миру! Я не могу дождаться, когда сыграю его вживую!»







