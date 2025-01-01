Arts
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 45
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв... 22
*Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY 21
Saliva

18 окт 2025 : 		 Бывший вокалист HINDER в новом видео SALIVA

11 окт 2025 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA вновь прицепился к сменщику

9 окт 2025 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA ответил нынешнему двумя песнями

9 сен 2025 : 		 BRAD STEWART ответил бывшему из SALIVA

6 сен 2025 : 		 Вокалист SALIVA ответил бывшему вокалисту SALIVA

6 сен 2025 : 		 JOSEY SCOTT: «BOBBY AMARU — это не SALIVA!»

2 сен 2025 : 		 JOSEY SCOTT о нынешнем составе SALIVA

29 июл 2025 : 		 Новое видео SALIVA

14 фев 2025 : 		 Новое видео SALIVA

1 фев 2025 : 		 Новое видео SALIVA

18 янв 2025 : 		 SALIVA обновляют альбом

5 ноя 2024 : 		 Почему SALIVA решили продолжать

1 ноя 2024 : 		 Новая песня SALIVA

5 окт 2024 : 		 Участники SALIVA о вводе зрителей в заблужение

5 июл 2024 : 		 SALIVA переиздадут альбом

6 июн 2024 : 		 JOSEY SCOTT надеется еще выступить как SALIVA

30 май 2024 : 		 SALIVA готовят новинки

25 май 2024 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA о новом проекте

5 янв 2024 : 		 SALIVA получили бонусы от "On The Road Again"

9 окт 2023 : 		 Вокалист SALIVA: «Уэйн был очень душевным»

4 окт 2023 : 		 Видео с выступления JOSEY SCOTT'S SALIVA

2 окт 2023 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA планирует кантри-пластинку

23 сен 2023 : 		 Басист SALIVA о возвращении оригинального вокалиста

11 сен 2023 : 		 Новое видео SALIVA

26 июл 2023 : 		 Вокалист SALIVA о новом альбоме

16 июл 2023 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет осенью
Бывший вокалист HINDER в новом видео SALIVA



"Too Broke To Fix" feat. Austin John Winkler (ex-HINDER), новое видео SALIVA, доступно для просмотра ниже.

Bobby Amaru: «Песня посвящена психическому здоровью, самоидентификации и ощущению того, что ты живешь на грани самообладания. Она о том, как скрыть боль, почувствовать себя потерянным и попытаться найти смысл в хаосе. Участие Austin в этом треке было потрясающим. Я всегда был поклонником его голоса, и его участие имело смысл. Он привносит в песню столько энергии и эмоций. Ему есть что сказать, и я здесь для этого».

Austin Winkler: «"Too Broken To Fix" — песня, которая, как я понял, мне сразу понравится, уже по одному названию. Я много раз в жизни испытывал подобное чувство. Когда Bobby мне ее прислал и я прослушал вступительный гитарный рифф, я был в восторге на все 100%! Было потрясающе работать с ним над этим релизом, и я думаю, что наши голоса реально передают всю глубину смысла песни, и мы создали потрясающий трек, который понравится всему миру! Я не могу дождаться, когда сыграю его вживую!»




просмотров: 34

