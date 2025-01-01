сегодня



GEOFF TATE почтил память Эйса Фрейли



GEOFF TATE в рамках выступления 16 октября перед исполнением "Queen Of The Reich" обратился к зрителям:



«Я не уверен, слышали ли вы о том, что сегодня не стало Эйса Фрейли. Я любил его. Исконный представитель бронкса, что не столь далеко от того места, где мы находимся. Он оставил свой след. Эйс Фрейли из KISS ушел.... Я бы хотел посвятить эту песню ему, вдохновившего многих на созидание. Это для тебя, Эйс!»







