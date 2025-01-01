Arts
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 45
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 23
*Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв... 22
Ace Frehley

*



18 окт 2025 : 		 Гитарист PEARL JAM почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Лидер W.A.S.P. об Эйсе Фрейли

18 окт 2025 : 		 ALICE COOPER почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 MATT SORUM почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 GEOFF TATE почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Лидер OPETH почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 ACE FREHLEY: «Верю, что меня запомнят как честного человека»

17 окт 2025 : 		 Участники KISS почтили память Эйса Фрейли

17 окт 2025 : 		 Умер Эйс Фрейли

8 окт 2025 : 		 ACE FREHLEY отменил все концерты

10 май 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

30 мар 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

18 мар 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

9 мар 2025 : 		 ACE FREHLEY может выпустить альбом в этом году

4 фев 2025 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

7 янв 2025 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

15 дек 2024 : 		 ACE FREHLEY готовит новый альбом

28 ноя 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Я не считаю себя певцом»

20 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

16 ноя 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Фанера не про меня»

5 окт 2024 : 		 ACE FREHLEY об уходе из KISS в 1982 году

4 сен 2024 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY 1992 года

24 авг 2024 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

13 авг 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин»

23 июл 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY
GEOFF TATE почтил память Эйса Фрейли



GEOFF TATE в рамках выступления 16 октября перед исполнением "Queen Of The Reich" обратился к зрителям:

«Я не уверен, слышали ли вы о том, что сегодня не стало Эйса Фрейли. Я любил его. Исконный представитель бронкса, что не столь далеко от того места, где мы находимся. Он оставил свой след. Эйс Фрейли из KISS ушел.... Я бы хотел посвятить эту песню ему, вдохновившего многих на созидание. Это для тебя, Эйс!»




