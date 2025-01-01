Arts
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 45
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 23
*Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв... 22
Лидер OPETH почтил память Эйса Фрейли



Mikael Åkerfeldt отреагировал на известие о смерти Эйса Фрейли:

«С глубокой печалью и потрясением мы прощаемся с Полом "Эйсом" Фрейли и говорим ему спасибо. Он стал путеводной звездой для гитаристов по всему миру, оказал огромное влияние на многих, не говоря уже обо мне и Fredrik'e [Åkesson'e, гитаристе OPETH].

Как по мне, Эйс был самым крутым чуваком из первоначальной четвёрки. В нём была какая-то развязность, которая почти определила сам термин. Он был в некотором роде похож на крутого Keith'a Richards'a, хотя и с серебристым макияжем и каблуками на платформе.

KISS во многом помогли мне познакомиться со "школой рока". Все мои друзья детства были фанатами KISS, и многие из них считали Эйса настоящей рок-звездой.

Эйс Фрейли был потрясающим. Простым и понятным. Сейчас я думаю о нём не только как о великом гитаристе, раскачивающемся влево-вправо с дымящимся Gibson Les Paul, но и как о том весёлом чуваке, который противоречил типичным (и иногда глупым) манерам звёздных рок-боссов — Gene'a и Paul'a. В конце концов "космонавт" был человеком.

Если вы не видели, как Эйс Фрейли отпускал шуточки и смеялся во время интервью KISS с Томом Снайдером в 1979 году, я настоятельно рекомендую вам это сделать. Его смех был таким же заразительным, как и в классическом и трогательном живом исполнении Элвисом Пресли песни "Are You Lonesome Tonight" 1969 года. Бесценно!

Вероятно, сегодня вечером я буду слушать свою коллекцию KISS. С учётом сказанного я всё равно это сделаю. Независимо от любых трагических событий, подобных тому, которое сегодня всё изменило.

Миллионам людей будет не хватать Эйса Фрейли. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье, друзьям, коллегам и поклонникам.

С большой любовью от OPETH».




просмотров: 88

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
