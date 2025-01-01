сегодня



Лидер OPETH почтил память Эйса Фрейли



Mikael Åkerfeldt отреагировал на известие о смерти Эйса Фрейли:



«С глубокой печалью и потрясением мы прощаемся с Полом "Эйсом" Фрейли и говорим ему спасибо. Он стал путеводной звездой для гитаристов по всему миру, оказал огромное влияние на многих, не говоря уже обо мне и Fredrik'e [Åkesson'e, гитаристе OPETH].



Как по мне, Эйс был самым крутым чуваком из первоначальной четвёрки. В нём была какая-то развязность, которая почти определила сам термин. Он был в некотором роде похож на крутого Keith'a Richards'a, хотя и с серебристым макияжем и каблуками на платформе.



KISS во многом помогли мне познакомиться со "школой рока". Все мои друзья детства были фанатами KISS, и многие из них считали Эйса настоящей рок-звездой.



Эйс Фрейли был потрясающим. Простым и понятным. Сейчас я думаю о нём не только как о великом гитаристе, раскачивающемся влево-вправо с дымящимся Gibson Les Paul, но и как о том весёлом чуваке, который противоречил типичным (и иногда глупым) манерам звёздных рок-боссов — Gene'a и Paul'a. В конце концов "космонавт" был человеком.



Если вы не видели, как Эйс Фрейли отпускал шуточки и смеялся во время интервью KISS с Томом Снайдером в 1979 году, я настоятельно рекомендую вам это сделать. Его смех был таким же заразительным, как и в классическом и трогательном живом исполнении Элвисом Пресли песни "Are You Lonesome Tonight" 1969 года. Бесценно!



Вероятно, сегодня вечером я буду слушать свою коллекцию KISS. С учётом сказанного я всё равно это сделаю. Независимо от любых трагических событий, подобных тому, которое сегодня всё изменило.



Миллионам людей будет не хватать Эйса Фрейли. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье, друзьям, коллегам и поклонникам.



С большой любовью от OPETH».







