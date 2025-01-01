Arts
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 45
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 23
*Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв... 22
18 окт 2025 : 		 Гитарист PEARL JAM почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Лидер W.A.S.P. об Эйсе Фрейли

18 окт 2025 : 		 ALICE COOPER почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 MATT SORUM почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 GEOFF TATE почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Лидер OPETH почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 ACE FREHLEY: «Верю, что меня запомнят как честного человека»

17 окт 2025 : 		 Участники KISS почтили память Эйса Фрейли

17 окт 2025 : 		 Умер Эйс Фрейли

8 окт 2025 : 		 ACE FREHLEY отменил все концерты

10 май 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

30 мар 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

18 мар 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

9 мар 2025 : 		 ACE FREHLEY может выпустить альбом в этом году

4 фев 2025 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

7 янв 2025 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

15 дек 2024 : 		 ACE FREHLEY готовит новый альбом

28 ноя 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Я не считаю себя певцом»

20 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

16 ноя 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Фанера не про меня»

5 окт 2024 : 		 ACE FREHLEY об уходе из KISS в 1982 году

4 сен 2024 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY 1992 года

24 авг 2024 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

13 авг 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин»

23 июл 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY
KIRK WINDSTEIN почтил память Эйса Фрейли



KIRK WINDSTEIN отреагировал на известие о смерти Эйса Фрейли и записал видео:

«Привет всем, это был очень мрачный вечер. [Эйс] оказал на меня самое большое влияние в моей жизни, и именно поэтому я играю на гитаре. Так что я должен поблагодарить его от всей души. Честно говоря, без Эйса Фрили я бы сам никогда не взял в руки гитару, [как и Даймбэг и многие, многие миллионы других людей моего возраста, и даже многие дети помладше. Так что спасибо, Эйс, за все, что ты для нас сделал.

Это очень тяжело — я имею в виду, что это нелегко осознать, — что он скончался. Просто он был огромной частью моей жизни в течение последних 49 лет. У меня дома по всему дому разбросаны фишки KISS. У меня всегда были атрибутика KISS. У меня есть кошелек KISS. И по сей день у меня есть кошелек KISS. [смеется] У меня везде есть "KISS, KISS, KISS". И он всегда был моим любимым участником. Когда я был молод, меня легко привлек Gene, потому что он плевался кровью, дышал огнем и все такое. Но когда я услышал "Kiss Alive!", один из моих любимых альбомов всех времен, когда я услышал это, я был просто потрясен».

Его голос дрогнул от волнения, а глаза наполнились слезами, и Kirk сумел добавить:

«"Так что, просто покойся с миром, Эйс, и спасибо тебе за то, что вдохновил меня взять в руки гитару. Без тебя я бы не смог этого сделать. Спасибо!»




просмотров: 110

