сегодня



KIRK WINDSTEIN почтил память Эйса Фрейли



KIRK WINDSTEIN отреагировал на известие о смерти Эйса Фрейли и записал видео:



«Привет всем, это был очень мрачный вечер. [Эйс] оказал на меня самое большое влияние в моей жизни, и именно поэтому я играю на гитаре. Так что я должен поблагодарить его от всей души. Честно говоря, без Эйса Фрили я бы сам никогда не взял в руки гитару, [как и Даймбэг и многие, многие миллионы других людей моего возраста, и даже многие дети помладше. Так что спасибо, Эйс, за все, что ты для нас сделал.



Это очень тяжело — я имею в виду, что это нелегко осознать, — что он скончался. Просто он был огромной частью моей жизни в течение последних 49 лет. У меня дома по всему дому разбросаны фишки KISS. У меня всегда были атрибутика KISS. У меня есть кошелек KISS. И по сей день у меня есть кошелек KISS. [смеется] У меня везде есть "KISS, KISS, KISS". И он всегда был моим любимым участником. Когда я был молод, меня легко привлек Gene, потому что он плевался кровью, дышал огнем и все такое. Но когда я услышал "Kiss Alive!", один из моих любимых альбомов всех времен, когда я услышал это, я был просто потрясен».



Его голос дрогнул от волнения, а глаза наполнились слезами, и Kirk сумел добавить:



«"Так что, просто покойся с миром, Эйс, и спасибо тебе за то, что вдохновил меня взять в руки гитару. Без тебя я бы не смог этого сделать. Спасибо!»







