Новости
Kaunis Kuolematon

Новое видео KAUNIS KUOLEMATON



zoom
Merta, новое видео KAUNIS KUOLEMATON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Kun Valo Minussa Kuoli", выход которого намечен на 28 ноября:

01. Kaiku
02. Merta
03. Kun Kyynelistä Muodostuu Meri
04. Rauniot
05. Maailman Ainut Ihminen
06. Kaipaus
07. Kun Valo Minussa Kuoli
08. Kuura
09. Aatos




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
