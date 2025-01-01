сегодня



Обновленная песня NIGHT IN GALES



"Sylphlike (Re-Recording 2025)", обновленная песня NIGHT IN GALES, доступна для прослушивания ниже.



С момента своего “возвращения” с The Last Sunsets в 2018 году, NIGHT IN GALES не просто продолжали играть, но и эволюционировали, создавая мелодичный дэт-металл, верный сути жанра и достойный его легенд. Теперь, когда мы отмечаем 30-ю годовщину их дебюта, группа возвращается к своим корням, но не из-за ностальгии, а с новой силой. Sylphlike (перезапись 2025 года) переосмысливают свой первый релиз с нуля, возрождая его, что доказывает, как далеко они продвинулись и почему оригинал по-прежнему имеет значение.



Перезапись осталась верна первозданному духу и необузданной мощи демо-версии 1995 года, но в то же время проникнута точностью и авторитетом музыкантов за три декады. Записанный в течение намеренно короткой и насыщенной сессии, чтобы передать ту же спонтанность и живое звучание, которые сделали оригинал таким уникальным, результат получился таким же непосредственным и интуитивным, как и прежде. Несмотря на то, что песням исполнилось 30 лет, они по-прежнему актуальны и органично вписываются в последние работы группы.

Сведение и мастеринг Fredrik Nordström, стоявшего у руля "Slaughter of the Soul" (AT THE GATES), "The Jester Race" и "Whoracle" (IN FLAMES), а также "The Gallery" (DARK TRANQUILLITY), создавшего классику жанра и звук, который с неизменной интенсивностью соединяет прошлое и настоящее.



Новая обложка отражает возрождение альбома, оставаясь при этом близкой к оригинальному дизайну, ее снова создал Paolo Girardi, который также воплотил в жизнь дизайн "Shadowreaper". Еще в 1995 году оригинальное демо Sylphlike разошлось беспрецедентным тиражом в 7000 копий — абсолютная редкость на сцене, и теперь, три десятилетия спустя, оно становится первым в истории перезаписанным дэт-металлическим демо группы Night In Gales.







