Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 45
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв... 22
*Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY 21
O <- TOP5 <-
*

Night in Gales

*



18 окт 2025 : 		 Обновленная песня NIGHT IN GALES

6 дек 2024 : 		 Новый альбом NIGHT IN GALES доступен для прослушивания

11 ноя 2024 : 		 Новое видео NIGHT IN GALES

30 сен 2024 : 		 Новый альбом NIGHT IN GALES выйдет зимой

11 окт 2023 : 		 Новый альбом NIGHT IN GALES доступен для прослушивания

1 окт 2023 : 		 Новое видео NIGHT IN GALES

17 сен 2023 : 		 Видео с текстом от NIGHT IN GALES

7 сен 2023 : 		 Новое видео NIGHT IN GALES

27 ноя 2021 : 		 Новая песня NIGHT IN GALES

21 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления NIGHT IN GALES

15 май 2020 : 		 Видео с текстом от NIGHT IN GALES

16 май 2018 : 		 Песня NIGHT IN GALES

29 дек 2017 : 		 Видео с текстом от NIGHT IN GALES

20 ноя 2017 : 		 Новая песня NIGHT IN GALES

2 дек 2014 : 		 Сборник раритетов от NIGHT IN GALES

16 окт 2012 : 		 NIGHT IN GALES покинул вокалист

20 окт 2011 : 		 Новая песня NIGHT IN GALES

2 сен 2011 : 		 Новая песня NIGHT IN GALES

12 авг 2011 : 		 NIGHT IN GALES на LIFEFORCE RECORDS

21 май 2010 : 		 NIGHT IN GALES записывают новый альбом

16 мар 2008 : 		 Доступны семплы новых песен NIGHT IN GALES

5 окт 2007 : 		 NIGHT IN GALES работают над новым альбомом

22 июл 2005 : 		 NIGHT IN GALES движутся к финалу

8 июл 2005 : 		 NIGHT IN GALES опубликовали в сети EP

24 сен 2002 : 		 Последний раз, он трудный самый!

20 сен 2002 : 		 NIGHT IN GALES расстались с ударником
Обновленная песня NIGHT IN GALES



"Sylphlike (Re-Recording 2025)", обновленная песня NIGHT IN GALES, доступна для прослушивания ниже.

С момента своего “возвращения” с The Last Sunsets в 2018 году, NIGHT IN GALES не просто продолжали играть, но и эволюционировали, создавая мелодичный дэт-металл, верный сути жанра и достойный его легенд. Теперь, когда мы отмечаем 30-ю годовщину их дебюта, группа возвращается к своим корням, но не из-за ностальгии, а с новой силой. Sylphlike (перезапись 2025 года) переосмысливают свой первый релиз с нуля, возрождая его, что доказывает, как далеко они продвинулись и почему оригинал по-прежнему имеет значение.

Перезапись осталась верна первозданному духу и необузданной мощи демо-версии 1995 года, но в то же время проникнута точностью и авторитетом музыкантов за три декады. Записанный в течение намеренно короткой и насыщенной сессии, чтобы передать ту же спонтанность и живое звучание, которые сделали оригинал таким уникальным, результат получился таким же непосредственным и интуитивным, как и прежде. Несмотря на то, что песням исполнилось 30 лет, они по-прежнему актуальны и органично вписываются в последние работы группы.
Сведение и мастеринг Fredrik Nordström, стоявшего у руля "Slaughter of the Soul" (AT THE GATES), "The Jester Race" и "Whoracle" (IN FLAMES), а также "The Gallery" (DARK TRANQUILLITY), создавшего классику жанра и звук, который с неизменной интенсивностью соединяет прошлое и настоящее.

Новая обложка отражает возрождение альбома, оставаясь при этом близкой к оригинальному дизайну, ее снова создал Paolo Girardi, который также воплотил в жизнь дизайн "Shadowreaper". Еще в 1995 году оригинальное демо Sylphlike разошлось беспрецедентным тиражом в 7000 копий — абсолютная редкость на сцене, и теперь, три десятилетия спустя, оно становится первым в истории перезаписанным дэт-металлическим демо группы Night In Gales.




просмотров: 35

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
