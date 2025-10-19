сегодня



Умер басист и один из основателей LIMP BIZKIT



Басист LIMP BIZKIT Сэм Риверс скончался в возрасте 48 лет. Эту новость подтвердили официальные аккаунты, однако причины смерти так и не были озвучены.



«Сегодня мы потеряли нашего брата. Нашего товарища по группе. Наше сердце бьется сильнее. Сэм Риверс был не просто нашим басистом — он был настоящим волшебником. В каждой песне чувствуется пульс, спокойствие в хаосе, душа в звучании. С первой ноты, которую мы сыграли вместе, Сэм привнес свет и ритм, которые невозможно было заменить. Его талант не требовал усилий, его присутствие было незабываемым, а сердце — огромным.



Мы пережили так много моментов — бурных, спокойных, красивых — и каждый из них значил больше, потому что Сэм был рядом. Он был человеком, которого можно встретить лишь раз в жизни. Настоящая легенда из легенд. И его дух будет вечно жить в каждой песне, на каждой сцене, в каждом воспоминании.



Мы любим тебя, Сэм. Ты всегда будешь с нами. Будь спокоен, брат. Твоя музыка никогда не пропадет».



В комментарии под постом Lethal попросил фанатов LIMP BIZKIT уважать частную жизнь семьи Риверса.



«Подарите Сэму цветы и играйте на бас-гитаре партии Сэма Риверса весь день! Мы в шоке. Да пребудет с нами сила, мой брат! Ты будешь жить благодаря своей музыке и жизням, которые помог спасти своей музыкой, благотворительностью и дружбой. Мы убиты горем. Наслаждайтесь каждой миллисекундой жизни. Ведь кто знает, как все повернется... »



Один из основателей LIMP BIZKIT, Риверс покинул группу в 2015 году по состоянию здоровья, которое, как он позже признался, было вызвано заболеваниями печени из-за злоупотребления алкоголем.



«У меня заболела печень из-за чрезмерного употребления алкоголя … В 2015 году мне пришлось уйти из LIMP BIZKIT, потому что я чувствовал себя ужасно, а через несколько месяцев я понял, что должен все изменить, потому что у меня была очень серьезная болезнь печени», — рассказал Риверс в книге Джона Видерхорна "Raising Hell (Закулисные истории из жизни легенд металла)". «Я бросил пить и делал все, что мне говорили врачи. Я прошел курс лечения от алкоголизма и перенес пересадку печени, которая идеально мне подошла».



Риверс вспомнил, как врачи предупреждали его, что он умрет, если не бросит употреблять алкоголь.



«Стало так плохо, что мне пришлось обратиться в больницу Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, и врач сказал: "Если ты не прекратишь, ты умрешь. И прямо сейчас ты выглядишь так, словно тебе нужна новая печень».



Сэм вернулся в LIMP BIZKIT в 2018 году и оставался в группе до своей смерти.





View this post on Instagram

















+0 -2



( 3 ) просмотров: 393

