Новости
*

Limp Bizkit

*



19 окт 2025 : Умер басист и один из основателей LIMP BIZKIT

12 сен 2025 : Новая песня LIMP BIZKIT

30 июн 2025 : LIMP BIZKIT разогрели METALLICA

10 окт 2024 : Вокалист LIMP BIZKIT хочет 200 миллионов с UNIVERSAL

4 июл 2024 : Новое видео LIMP BIZKIT

8 фев 2023 : Новое видео LIMP BIZKIT

18 июл 2022 : LIMP BIZKIT отменили тур из-за проблем со здоровьем вокалиста

11 май 2022 : Видео с выступления LIMP BIZKIT

21 апр 2022 : Новое видео LIMP BIZKIT

21 мар 2022 : Профессиональное видео полного выступления LIMP BIZKIT

29 окт 2021 : Новый альбом LIMP BIZKIT выйдет осенью

30 сен 2021 : Новая песня LIMP BIZKIT

26 авг 2021 : LIMP BIZKIT отменили все концерты в 2021

11 авг 2021 : Вокалист LIMP BIZKIT об отмене тура

10 авг 2021 : LIMP BIZKIT отменили концерты из-за COVID-19

2 авг 2021 : Видео с выступления LIMP BIZKIT

1 авг 2021 : Видео с выступления LIMP BIZKIT

1 июл 2021 : У LIMP BIZKIT есть 35

12 фев 2020 : Вокалист LIMP BIZKIT номинирован на Золотую малину

11 фев 2020 : Акустика от вокалиста LIMP BIZKIT

3 сен 2019 : Фильм вокалиста LIMP BIZKIT показал замечательные результаты

23 авг 2019 : Джон Траволта практикуется в знании песен LIMP BIZKIT

8 мар 2019 : LIMP BIZKIT выступили с рэпером

15 ноя 2018 : LIMP BIZKIT готовы к студийной работе

8 окт 2018 : Участник INSANE CLOWN POSSE пытался вытолкнуть со сцены фронтмена LIMP BIZKIT

10 май 2018 : Новая песня гитариста LIMP BIZKIT
Умер басист и один из основателей LIMP BIZKIT



Басист LIMP BIZKIT Сэм Риверс скончался в возрасте 48 лет. Эту новость подтвердили официальные аккаунты, однако причины смерти так и не были озвучены.

«Сегодня мы потеряли нашего брата. Нашего товарища по группе. Наше сердце бьется сильнее. Сэм Риверс был не просто нашим басистом — он был настоящим волшебником. В каждой песне чувствуется пульс, спокойствие в хаосе, душа в звучании. С первой ноты, которую мы сыграли вместе, Сэм привнес свет и ритм, которые невозможно было заменить. Его талант не требовал усилий, его присутствие было незабываемым, а сердце — огромным.

Мы пережили так много моментов — бурных, спокойных, красивых — и каждый из них значил больше, потому что Сэм был рядом. Он был человеком, которого можно встретить лишь раз в жизни. Настоящая легенда из легенд. И его дух будет вечно жить в каждой песне, на каждой сцене, в каждом воспоминании.

Мы любим тебя, Сэм. Ты всегда будешь с нами. Будь спокоен, брат. Твоя музыка никогда не пропадет».

В комментарии под постом Lethal попросил фанатов LIMP BIZKIT уважать частную жизнь семьи Риверса.

«Подарите Сэму цветы и играйте на бас-гитаре партии Сэма Риверса весь день! Мы в шоке. Да пребудет с нами сила, мой брат! Ты будешь жить благодаря своей музыке и жизням, которые помог спасти своей музыкой, благотворительностью и дружбой. Мы убиты горем. Наслаждайтесь каждой миллисекундой жизни. Ведь кто знает, как все повернется... »

Один из основателей LIMP BIZKIT, Риверс покинул группу в 2015 году по состоянию здоровья, которое, как он позже признался, было вызвано заболеваниями печени из-за злоупотребления алкоголем.

«У меня заболела печень из-за чрезмерного употребления алкоголя … В 2015 году мне пришлось уйти из LIMP BIZKIT, потому что я чувствовал себя ужасно, а через несколько месяцев я понял, что должен все изменить, потому что у меня была очень серьезная болезнь печени», — рассказал Риверс в книге Джона Видерхорна "Raising Hell (Закулисные истории из жизни легенд металла)". «Я бросил пить и делал все, что мне говорили врачи. Я прошел курс лечения от алкоголизма и перенес пересадку печени, которая идеально мне подошла».

Риверс вспомнил, как врачи предупреждали его, что он умрет, если не бросит употреблять алкоголь.

«Стало так плохо, что мне пришлось обратиться в больницу Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, и врач сказал: "Если ты не прекратишь, ты умрешь. И прямо сейчас ты выглядишь так, словно тебе нужна новая печень».

Сэм вернулся в LIMP BIZKIT в 2018 году и оставался в группе до своей смерти.




19 окт 2025
m
marquee
Отличный был музыкант! Царство небесное!
19 окт 2025
Вашингтон Ирвинг
Пиздец
Такой классный басист
Нда
19 окт 2025
Rocky Wolfsson
R.I.P. Что ж будет дальше с Limp Bizkit?
