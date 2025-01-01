сегодня



Выступит ли PHIL RUDD с AC/DC?



PHIL RUDD в недавнем интервью обратил внимание, что он записал партии ударных для альбома AC/DC Power Up, но так и не поехал с ними в тур:



«Было время, когда я думал, что это конец моего мира. Я знал только жизнь с AC/DC. Те люди, которых я считал своими братьями, даже не взяли трубку».



Rudd упомянул покойного фронтмена AC/DC Бона Скотта, который скончался в 1980 году:



«Но для меня AC/DC всегда были с Боном. Мой любимый альбом — "Highway To Hell". Моя любимая песня — его песня "Touch Too Much".



Когда Бон скончался, даже в AC/DC я чувствовал себя одиноким». Но я никогда не был одинок. Люди, которые любят эту музыку, всегда заставляют меня чувствовать себя скромным, но и делают меня счастливым.



Люди всегда спрашивают меня, буду ли я снова играть с AC/DC. Единственные люди, ради которых я бы это сделал, — это фанаты. И ради Бона. Я бы сделал это ради Бона».







+0 -0



просмотров: 134

