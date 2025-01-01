Arts
*

Phil Rudd

*



20 окт 2025 : 		 Выступит ли PHIL RUDD с AC/DC?

4 окт 2025 : 		 PHIL RUDD с оркестром исполняет AC/DC

2 авг 2025 : 		 PHIL RUDD вернулся на сцену

12 ноя 2024 : 		 PHIL RUDD сыграл AC/DC

22 дек 2018 : 		 PHIL RUDD продает дом

20 сен 2017 : 		 PHIL RUDD отменил тур

24 авг 2017 : 		 PHIL RUDD выпустит сингл осенью

26 апр 2017 : 		 Видео с выступления PHIL RUDD

22 апр 2017 : 		 Видео с выступления PHIL RUDD

1 фев 2017 : 		 PHIL RUDD поменял мнение об Axl'e

31 авг 2016 : 		 PHIL RUDD готов вернуться в AC/DC, но чтобы там не было Axl'a Rose'a

16 авг 2016 : 		 Переиздание альбома PHIL RUDD выйдет осенью

8 окт 2015 : 		 PHIL RUDD заплатил меньше половины

12 авг 2015 : 		 PHIL RUDD: "Пять минут наедине с Angus'ом - и я верну себе свою работу"

11 авг 2015 : 		 PHIL RUDD раскаивается в своём поведении

3 авг 2015 : 		 PHIL RUDD не признал себя виновным

20 июл 2015 : 		 PHIL RUDD обвиняется в нарушениях условий содержания

19 июл 2015 : 		 PHIL RUDD вновь арестован

13 июл 2015 : 		 Новые факты в деле PHIL'a RUDD'a

9 июл 2015 : 		 Оглашен приговор PHIL'y RUDD'y

10 июн 2015 : 		 Вынесение приговора PHIL RUDD'y отложено

6 май 2015 : 		 PHIL RUDD: «Я накосячил по многим вопросам»
| - |

|||| сегодня

Выступит ли PHIL RUDD с AC/DC?



zoom
PHIL RUDD в недавнем интервью обратил внимание, что он записал партии ударных для альбома AC/DC Power Up, но так и не поехал с ними в тур:

«Было время, когда я думал, что это конец моего мира. Я знал только жизнь с AC/DC. Те люди, которых я считал своими братьями, даже не взяли трубку».

Rudd упомянул покойного фронтмена AC/DC Бона Скотта, который скончался в 1980 году:

«Но для меня AC/DC всегда были с Боном. Мой любимый альбом — "Highway To Hell". Моя любимая песня — его песня "Touch Too Much".

Когда Бон скончался, даже в AC/DC я чувствовал себя одиноким». Но я никогда не был одинок. Люди, которые любят эту музыку, всегда заставляют меня чувствовать себя скромным, но и делают меня счастливым.

Люди всегда спрашивают меня, буду ли я снова играть с AC/DC. Единственные люди, ради которых я бы это сделал, — это фанаты. И ради Бона. Я бы сделал это ради Бона».




просмотров: 134

 ||| =]
[=     =]
