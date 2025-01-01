Arts
Новости
Ted Nugent

20 окт 2025 : 		 TED NUGENT: «Мне 76 и я еще могу»

8 сен 2025 : 		 Видео полного выступления TED NUGENT

11 авг 2025 : 		 TED NUGENT о музыке BLACK SABBATH: «Они называли это тяжёлым металлом, но по сути это был блюз»

26 мар 2025 : 		 TED NUGENT: «Я играю на своей гитаре, как возбужденный подросток!»

16 мар 2025 : 		 TED NUGENT: «"Stranglehold" сейчас более актуальна, чем в момент создания»

16 фев 2025 : 		 Редкости от TED NUGENT

7 дек 2024 : 		 Концертное видео TED NUGENT

12 ноя 2024 : 		 Концертное видео TED NUGENT

19 окт 2024 : 		 TED NUGENT: «METALLICA как Джеймс Браун с белым басистом»

14 окт 2024 : 		 Концертное видео TED NUGENT

18 сен 2024 : 		 TED NUGENT ответил PEARL JAM

5 сен 2024 : 		 TED NUGENT зажег с SAMMY HAGAR

1 авг 2024 : 		 TED NUGENT и сын

30 июл 2024 : 		 TED NUGENT выступил на ярмарке

26 июл 2024 : 		 CARMINE APPICE: «Мне нравятся йайца TED'a NUGENT'a!»

20 июн 2024 : 		 TED NUGENT: «Люблю я оленину!»

15 июн 2024 : 		 TED NUGENT объяснил, почему его не берут в гитаристы

12 июн 2024 : 		 TED NUGENT о месячнике гордости

16 апр 2024 : 		 Видео с выступления TED NUGENT

11 фев 2024 : 		 TED NUGENT: «Я играю на своем инструменте ежедневно!»

25 янв 2024 : 		 TED NUGENT: «Пока вы спали, кто-то вскрыл ваш череп и насрал в него»

30 дек 2023 : 		 TED NUGENT опубликовал видео THE AMBOY DUKES

23 дек 2023 : 		 TED NUGENT: «Тэйлор Свифт ни рыба ни мясо»

4 дек 2023 : 		 TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!»

30 ноя 2023 : 		 TOM WERMAN: «TED NUGENT из-за взглядов находится в тени»

1 окт 2023 : 		 TED NUGENT признался в любви к VAN HALEN
TED NUGENT: «Мне 76 и я еще могу»



TED NUGENT в программе "Bolling!" ответил на вопрос, может ли он брать верхние в своих ранних композициях:

«Если я я исполняют 'Wango Tango', которое является величайшей попыткой белого парня сыграть в Литтл Ричарда — я единственный белый парень, который когда-либо был близок к Литтл Ричарду, — да, я все равно смогу взять эти высокие ноты, потому что я человек, на которого повлиял величайший философ всех времен, Грязный Гарри, когда он сказал: "Хороший человек знает свои пределы". Так что, если я начну с пронзительных песен, как Sammy Hagar в каждой песне, то смогу взять эти высокие ноты. Но опять же, в этом году мне исполняется 77 лет. Это возмутительно, и dj всем виновата моя охотничья борода, так что я выгляжу старше, чем чувствую себя на самом деле. Но музыка такая вдохновляющая!

Я говорю тебе, когда мы выходим на сцену каждый вечер, мы чувствуем себя совсем иначе. Это как боевые искусства, как музыка Брюса Ли. Это буквально захватывает все твое существо, если ты действительно веришь в музыку. И то, что вы говорите о THE WHO в 2025 году, Roger [Daltrey] и Pete [Townshend], они все еще верят в музыку. Они так гордятся своими музыкальными заявлениями. Поэтому, когда мы выходим на сцену, это в буквальном смысле вершина человеческих возможностей. Это все равно что быть величайшим сварщиком в мире, а это важнее музыки. Это величайший сварщик в мире, его сварные швы будут служить вечно. Это отличное свидетельство трудовой этики и мечтаний».




просмотров: 144

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом