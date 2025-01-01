сегодня



TED NUGENT: «Мне 76 и я еще могу»



TED NUGENT в программе "Bolling!" ответил на вопрос, может ли он брать верхние в своих ранних композициях:



«Если я я исполняют 'Wango Tango', которое является величайшей попыткой белого парня сыграть в Литтл Ричарда — я единственный белый парень, который когда-либо был близок к Литтл Ричарду, — да, я все равно смогу взять эти высокие ноты, потому что я человек, на которого повлиял величайший философ всех времен, Грязный Гарри, когда он сказал: "Хороший человек знает свои пределы". Так что, если я начну с пронзительных песен, как Sammy Hagar в каждой песне, то смогу взять эти высокие ноты. Но опять же, в этом году мне исполняется 77 лет. Это возмутительно, и dj всем виновата моя охотничья борода, так что я выгляжу старше, чем чувствую себя на самом деле. Но музыка такая вдохновляющая!



Я говорю тебе, когда мы выходим на сцену каждый вечер, мы чувствуем себя совсем иначе. Это как боевые искусства, как музыка Брюса Ли. Это буквально захватывает все твое существо, если ты действительно веришь в музыку. И то, что вы говорите о THE WHO в 2025 году, Roger [Daltrey] и Pete [Townshend], они все еще верят в музыку. Они так гордятся своими музыкальными заявлениями. Поэтому, когда мы выходим на сцену, это в буквальном смысле вершина человеческих возможностей. Это все равно что быть величайшим сварщиком в мире, а это важнее музыки. Это величайший сварщик в мире, его сварные швы будут служить вечно. Это отличное свидетельство трудовой этики и мечтаний».







+0 -0



просмотров: 144

