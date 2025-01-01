Arts
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 41
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Умер Эйс Фрейли 21
Новости
TOP5
*

Journey

*



20 окт 2025 : 		 JONATHAN CAIN покинет JOURNEY через пару лет

12 окт 2025 : 		 JONATHAN CAIN не собирается уходить из JOURNEY

8 окт 2025 : 		 Новый сингл клавишника JOURNEY посвящен Чарли Кирку

16 июн 2025 : 		 STEVE SMITH об увольнении из JOURNEY

29 сен 2024 : 		 Вокалист JOURNEY отреагировал на критику

26 сен 2024 : 		 Вокалист JOURNEY: «Быть бобру!»

21 июл 2024 : 		 NEAL SCHON: «Будущее для JOURNEY радужное!»

5 июл 2024 : 		 Гитарист JOURNEY: «Деньги деньгами, а музыка — вечна!»

24 июн 2024 : 		 Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!»

6 май 2024 : 		 GABBI GUNN исполняет JOURNEY

18 апр 2024 : 		 JOURNEY довольны вокалистом

1 апр 2024 : 		 Бывший вокалист JOURNEY о «лучшей песне всех времён»

19 мар 2024 : 		 Песню JOURNEY назвали "лучшей песней всех времен и народов"

21 фев 2024 : 		 Видео полного выступления JOURNEY

29 янв 2024 : 		 JOURNEY выступили на игре NFC

29 дек 2023 : 		 MILEY CYRUS исполняет материал JOURNEY

13 дек 2023 : 		 Новая книга о JOURNEY

1 окт 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO хотел бы вновь поработать с NEAL SCHON'ом

7 июл 2023 : 		 Умер один из основателей JOURNEY

10 июн 2023 : 		 LZZY HALE и DAUGHTRY исполнили JOURNEY: Видео

4 апр 2023 : 		 LZZY HALE и DAUGHTRY исполнили JOURNEY

1 мар 2023 : 		 GREGG ROLIE — о выступлении с JOURNEY

23 фев 2023 : 		 GREGG ROLIE присоединился на сцене к JOURNEY

16 фев 2023 : 		 Бывший вокалист JOURNEY — о разборках в группе

7 фев 2023 : 		 Видео с выступления JOURNEY

30 янв 2023 : 		 Видео с выступления JOURNEY
JONATHAN CAIN покинет JOURNEY через пару лет



В рамках программы "Nashville's Morning News", JONATHAN CAIN'a попросили прояснить недавние слухи о его уходе из JOURNEY:

«Что ж, это была своего рода дезинформация. На самом деле в статье, которую я написал для Charisma, было сказано, что я собираюсь провести следующие два тура [с JOURNEY] и просто своего рода подвести итоги. Потому что я осознал, что не хочу умереть в дороге во сне в возрасте 80 лет, как Джон Лодж из MOODY BLUES. Я был очень, очень встревожен, когда узнал, что [Джон недавно умер]. Но мне кажется, что сейчас самое подходящее время порадоваться за своих внуков и свою семью. Я многое отдал. Я отдал достаточно.

Я бы никогда, ни за что не ушел от своих поклонников, не попрощавшись, потому что я благодарен им, и я всегда, всегда планировал в последний раз поприветствовать их. Так что для меня это будет конец».

На вопрос ведущего, означает ли это, что его следующий тур с JOURNEY станет последним, Cain ответил:

«Ну, это будет через два года... Итак, два разных тура будут [моим последним туром с JOURNEY], да. Я не знаю, что планирует Neal. По-моему, он сказал, что хочет продолжать и не останавливаться. Но это точно не про меня».




просмотров: 128

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
