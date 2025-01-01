сегодня



JONATHAN CAIN покинет JOURNEY через пару лет



В рамках программы "Nashville's Morning News", JONATHAN CAIN'a попросили прояснить недавние слухи о его уходе из JOURNEY:



«Что ж, это была своего рода дезинформация. На самом деле в статье, которую я написал для Charisma, было сказано, что я собираюсь провести следующие два тура [с JOURNEY] и просто своего рода подвести итоги. Потому что я осознал, что не хочу умереть в дороге во сне в возрасте 80 лет, как Джон Лодж из MOODY BLUES. Я был очень, очень встревожен, когда узнал, что [Джон недавно умер]. Но мне кажется, что сейчас самое подходящее время порадоваться за своих внуков и свою семью. Я многое отдал. Я отдал достаточно.



Я бы никогда, ни за что не ушел от своих поклонников, не попрощавшись, потому что я благодарен им, и я всегда, всегда планировал в последний раз поприветствовать их. Так что для меня это будет конец».



На вопрос ведущего, означает ли это, что его следующий тур с JOURNEY станет последним, Cain ответил:



«Ну, это будет через два года... Итак, два разных тура будут [моим последним туром с JOURNEY], да. Я не знаю, что планирует Neal. По-моему, он сказал, что хочет продолжать и не останавливаться. Но это точно не про меня».







