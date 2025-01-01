сегодня



DAVID ELLEFSON вспоминает Эйса Фрейли



DAVID ELLEFSON в интервью радиостанции WRIF коснулся темы смерти Эйса Фрейли:



«Да, [это] печальное событие, без сомнения. Уход Эйса Фрейли — это примерно то же самое, что уход Эдди Ван Халена. Он был очень влиятельным гитаристом — конечно, другим. Эйс и Дэдди, они не только заставили нас захотеть стать музыкантами, они заставили нас захотеть стать рок-звездами. И я думаю, в этом вся разница. KISS заставили вас захотеть перейти на новый уровень, и KISS со своим менеджером Биллом Аукойном в те первые дни создали нечто, что было просто недостижимо, и, в какой-то степени, остается им до сих пор.



Теперь у нас есть GHOST, у нас есть SLEEP TOKEN, у нас есть TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, так что, конечно, есть артисты, которые в некотором роде делают то, что сделали KISS, но когда ты первый, кто это делает, и даже KISS, когда они закончили, это по-прежнему было самым важным событием в мире. Они все еще делали такие вещи, что, Боже, только в KISS трое парней спустились бы с потолка на своих платформах. И у них все еще такие же ботинки и все такое прочее. Я к тому, что ничто не заменит того, что они сделали для всех нас в нашей жизни».



Возвращаясь к кончине Эйса позже в интервью, David добавил:



«Это печальная новость. Но вы подумайте об этом. Ему было — сколько? — 74 года, вроде так. Итак, 74 года Эйсу Фрейли, это как 77 лет Оззи Осборну. Это ребята, которые были настоящими рок-н-рольщиками во всех смыслах. Так что, я думаю, мы все должны быть благодарны за то, что наши любимые герои были с нами так долго, потому что они, безусловно, многое нам дали».



Размышляя о своей дружбе с Фрили, David сказал: «Мы с Эйсом стали друзьями, но не близкими. У нас были номера сотовых телефонов друг друга. Обычно я писал ему каждый год на его день рождения, и мы с Frank Bello [ANTHRAX] писали ему, потому что [Эйс] сыграл соло [в песне "Late"] на нашем альбоме ALTITUDES & ATTITUDE, за что мы были ему очень благодарны. [Он был], несомненно, нашим героем. KISS — это причина, по которой я вообще здесь с вами разговариваю. Для меня "Destroyer" был первой записью, которую я купил; я купил ее на кассете. И "Alive!" KISS сразу после этого. А потом я вернулся и послушал "Dressed To Kill", "Hotter Than Hell", первый альбом и так далее. И я оставался преданным поклонником KISS на протяжении почти всего альбома KISS "Alive II". Но вот 'Dynasty' уже покупать не стал. Я, по сути, пошел дальше. В мою жизнь вошли VAN HALEN, потом BOSTON, а потом я начал увлекаться STYX, "The Grand Illusion", RAMONES "Rocket To Russia", я начал увлекаться кое-чем другим. Но в те годы становления, я имею в виду, KISS были моими "BEATLES", точно так же, как BEATLES были BEATLES для KISS. И мне нравится игра Gene'a на басу. На самом деле, только сегодня я слушал "Cold Gin" и кое-что из альбома KISS "Alive!" и думал: "Боже, этот парень просто мастерски играет на басу, черт возьми", — при этом он харкал кровью, дышал огнем и делал все остальное».







