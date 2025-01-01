сегодня



SEBASTIAN BACH почтил память Эйса Фрейли



SEBASTIAN BACH почтил память Эйса Фрейли в рамках выступления 17 октября на Mohegan Sun Arena, Uncasville, Connecticut, исполнив кавер-версию композиции KISS Shock Me:



«[Есть ли] у нас сегодня в зале какие-нибудь гребаные фанаты KISS? Вы знаете, как нам повезло, что мы сейчас живем со своими друзьями, играем рок-н-ролл, выпиваем, веселимся, наслаждаемся жизнью. Нам повезло. И я не знаю, как вы, но я бы не стал этого делать без гребаного Эйса Фрейли, соло-гитариста. И я уверен, вы это знаете, но Эйс Фрейли был жителем Коннектикута. Все в порядке?! Это, б$$$ь, лучшее, на что вы способны? Это парень из вашего родного города. Это в честь Space Ace, Space Ace из Коннектикута — Эйса Фрейли, соло-гитариста».











