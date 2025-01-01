Arts
Новости
Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 41
Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
Умер Эйс Фрейли 21
*

Saliva

*



20 окт 2025 : 		 Видео с текстом от бывшего вокалиста SALIVA

18 окт 2025 : 		 Бывший вокалист HINDER в новом видео SALIVA

11 окт 2025 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA вновь прицепился к сменщику

9 окт 2025 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA ответил нынешнему двумя песнями

9 сен 2025 : 		 BRAD STEWART ответил бывшему из SALIVA

6 сен 2025 : 		 Вокалист SALIVA ответил бывшему вокалисту SALIVA

6 сен 2025 : 		 JOSEY SCOTT: «BOBBY AMARU — это не SALIVA!»

2 сен 2025 : 		 JOSEY SCOTT о нынешнем составе SALIVA

29 июл 2025 : 		 Новое видео SALIVA

14 фев 2025 : 		 Новое видео SALIVA

1 фев 2025 : 		 Новое видео SALIVA

18 янв 2025 : 		 SALIVA обновляют альбом

5 ноя 2024 : 		 Почему SALIVA решили продолжать

1 ноя 2024 : 		 Новая песня SALIVA

5 окт 2024 : 		 Участники SALIVA о вводе зрителей в заблужение

5 июл 2024 : 		 SALIVA переиздадут альбом

6 июн 2024 : 		 JOSEY SCOTT надеется еще выступить как SALIVA

30 май 2024 : 		 SALIVA готовят новинки

25 май 2024 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA о новом проекте

5 янв 2024 : 		 SALIVA получили бонусы от "On The Road Again"

9 окт 2023 : 		 Вокалист SALIVA: «Уэйн был очень душевным»

4 окт 2023 : 		 Видео с выступления JOSEY SCOTT'S SALIVA

2 окт 2023 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA планирует кантри-пластинку

23 сен 2023 : 		 Басист SALIVA о возвращении оригинального вокалиста

11 сен 2023 : 		 Новое видео SALIVA

26 июл 2023 : 		 Вокалист SALIVA о новом альбоме
Видео с текстом от бывшего вокалиста SALIVA



JOSEY SCOTT выпустил два лирик-видео к новым песням — "Who?" и "Famous", которые стали ответом на недавно выпущенный группой SALIVA трек "Hit 'Em Where It Hurts".




