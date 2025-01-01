сегодня



Видео с текстом от бывшего вокалиста SALIVA



JOSEY SCOTT выпустил два лирик-видео к новым песням — "Who?" и "Famous", которые стали ответом на недавно выпущенный группой SALIVA трек "Hit 'Em Where It Hurts".







