Лидер GHOST: «Надеюсь, нашему примеру последуют и другие группы»



TOBIAS FORGE в недавнем интервью ответил на вопрос, "устал ли он" объяснять, почему в рамках нынешнего мирового турне группы запрещено пользоваться телефонами:



«Я думаю, что не так уж много людей поняли, в чем смысл этого заперта, и что это заставляет их чувствовать, и как это помогает нам всем чувствовать себя лучше. И [есть] несколько исключений здесь и там, люди, у которых просто почему-то возникают проблемы с подобным, но в целом я думаю, что… Да, я думаю, что шоу великолепное, но я также считаю, что шоу определенно улучшается из-за этого запрета, потому что люди видят шоу впервые за 10 лет, в то время как последние пять-десять лет они этого, по сути, не делали. Так что тут есть небольшая хитрость. Но нет, я могу с отвисшей челюстью объяснять себе, почему я считаю, что это здорово. И я верю, что еще больше групп начнут поступать ровно также как и мы».



На вопрос о том, почему другие артисты не последовали их примеру, объявив телефоны недоступными на своих концертах, Tobias сказал:



«Я думаю, что прямо сейчас это просто экономическое препятствие, если в этом есть смысл. Но негативным моментом, когда группы задумываются о том, чтобы использовать нечто подобное, является только стоимость, потому что это издержки. И на данный момент это инфраструктура, которую вы должны поддерживать как артист. И я надеюсь, еще больше артистов начнут использовать это, так что в итоге будет стимулом для местных залов, промоутеров, всех этих зданий.… Очевидно, что у них есть от пятисот до тысячи стульев, которые они могут выставить на лед катка, и у них есть небольшая сцена, если приедет группа, и у них должна быть такая функция. И я уверен, что если бы это было чем-то таким, что можно было бы просто сделать на месте, гораздо больше артистов пошли бы на подобный шаг».



Он также рассказал о том факте, что два последних концерта на "Skeletour" этого года были отсняты для будущего релиза. После того, как концерт GHOST'а 23 сентября в Мехико был отменен из-за пищевого отравления, два выступления группы во Дворце депортаций, вмещающем 20 000 человек, 24 и 25 сентября были сняты на 16-миллиметровую пленку, "чтобы когда-нибудь весь мир мог это увидеть":



«Мы снимали это на старомодную пленку, а это, в свою очередь, требует обработки и монтажа, что отнимает много времени. Сейчас у нас что-то вроде небольшого перерыва, и, хотя я занимаюсь и другими делами, мы собираемся заняться редактурой. Но как только вы начинаете составлять фактический порядок создания клипов, возникает целый ряд проблем, которые необходимо решить, чтобы все выглядело нормально. Итак, чему я научился в процессе съемок [фильма-концерта GHOST 2024 года] "Rite Here, Rite Now", так это тому, что это занимает гораздо больше времени, чем вы думаете.



В итоге мы немного затянули съемки, потому что изначально у нас было три вечера в Мексике, и один из них сорвался, что, по сути, означало, что мы потеряли 33% материала, который надеялись получить, и, конечно, было очень жаль, что шоу не состоялось, но для нас это было очень обидно После съемок фильма было очень, очень досадно, что мы потеряли треть возможного материала. Итак, как только мы подготовим правку к концу года, что-нибудь в этом роде, мы постараемся посмотреть на все это как можно более объективно, а затем попытаемся понять, нужно ли нам что-то еще... Потому что, для меня, очень важно, чтобы в итоге мы не сняли "Rite Here Rite Now 2". Это другой фильм, и это не одно и то же. Это не продолжение того. Это совсем другое. Так что мне нужно быть осторожным с тем, как нам сделать так, чтобы все это выглядело по-другому, но при этом, очевидно, отражало шоу и тур, а также то, что люди видели или не видели. Но в любом случае, мы планируем что-то сделать и в 2026 году. Итак, я предполагаю, и буду реалистом, что [он], вероятно, [выйдет] в 27-м году».







