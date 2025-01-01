Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 41
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Умер Эйс Фрейли 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 41
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Умер Эйс Фрейли 21
[= ||| все новости группы



*

Ghost

*



20 окт 2025 : 		 Лидер GHOST: «Надеюсь, нашему примеру последуют и другие группы»

13 окт 2025 : 		 Лидер GHOST присоединился на сцене к Lars Winnerbäck

29 сен 2025 : 		 GHOST сняли концерты в Мексике

23 авг 2025 : 		 Лидер GHOST: «Запрет на телефоны многое для нас поменял»

23 авг 2025 : 		 Специальный винил от GHOST

29 июл 2025 : 		 GHOST посвятили шоу Оззи

28 июл 2025 : 		 Видео с выступления GHOST

25 июл 2025 : 		 GHOST в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

29 май 2025 : 		 GHOST, ADAM LAMBERT и ERIK GRÖNWALL исполнили QUEEN

26 май 2025 : 		 Видео с выступления GHOST

16 май 2025 : 		 Лидер GHOST об отношении к религии

6 май 2025 : 		 GHOST стали первой рок-группой за 4 года, попавшей на первое место в США

28 апр 2025 : 		 Новое видео GHOST

27 апр 2025 : 		 Новая фигурка GHOST

27 апр 2025 : 		 Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах

23 апр 2025 : 		 Новая песня GHOST

20 апр 2025 : 		 Лидер GHOST: «Первым синглом я выбрал песню о любви»

16 апр 2025 : 		 Лидер GHOST о любителях металла: «Это очень дружное сообщество»

13 апр 2025 : 		 Лидер GHOST о неизданном сольном альбоме

11 апр 2025 : 		 Новое видео GHOST

10 апр 2025 : 		 Лидер GHOST: «Я не гонюсь за хитами»

3 апр 2025 : 		 Новый эпизод от GHOST

1 апр 2025 : 		 Вокалист GHOST: «BLACK SABBATH оказали на меня огромное влияние»

26 мар 2025 : 		 Лидер GHOST: «Технически я сольный исполнитель»

24 мар 2025 : 		 Лидер GHOST: «Мы доказательство, что могут быть и новые известные рок-группы»

23 мар 2025 : 		 Лидер GHOST: «Я хотел создать альбом, излучающий свет»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер GHOST: «Надеюсь, нашему примеру последуют и другие группы»



zoom
TOBIAS FORGE в недавнем интервью ответил на вопрос, "устал ли он" объяснять, почему в рамках нынешнего мирового турне группы запрещено пользоваться телефонами:

«Я думаю, что не так уж много людей поняли, в чем смысл этого заперта, и что это заставляет их чувствовать, и как это помогает нам всем чувствовать себя лучше. И [есть] несколько исключений здесь и там, люди, у которых просто почему-то возникают проблемы с подобным, но в целом я думаю, что… Да, я думаю, что шоу великолепное, но я также считаю, что шоу определенно улучшается из-за этого запрета, потому что люди видят шоу впервые за 10 лет, в то время как последние пять-десять лет они этого, по сути, не делали. Так что тут есть небольшая хитрость. Но нет, я могу с отвисшей челюстью объяснять себе, почему я считаю, что это здорово. И я верю, что еще больше групп начнут поступать ровно также как и мы».

На вопрос о том, почему другие артисты не последовали их примеру, объявив телефоны недоступными на своих концертах, Tobias сказал:

«Я думаю, что прямо сейчас это просто экономическое препятствие, если в этом есть смысл. Но негативным моментом, когда группы задумываются о том, чтобы использовать нечто подобное, является только стоимость, потому что это издержки. И на данный момент это инфраструктура, которую вы должны поддерживать как артист. И я надеюсь, еще больше артистов начнут использовать это, так что в итоге будет стимулом для местных залов, промоутеров, всех этих зданий.… Очевидно, что у них есть от пятисот до тысячи стульев, которые они могут выставить на лед катка, и у них есть небольшая сцена, если приедет группа, и у них должна быть такая функция. И я уверен, что если бы это было чем-то таким, что можно было бы просто сделать на месте, гораздо больше артистов пошли бы на подобный шаг».

Он также рассказал о том факте, что два последних концерта на "Skeletour" этого года были отсняты для будущего релиза. После того, как концерт GHOST'а 23 сентября в Мехико был отменен из-за пищевого отравления, два выступления группы во Дворце депортаций, вмещающем 20 000 человек, 24 и 25 сентября были сняты на 16-миллиметровую пленку, "чтобы когда-нибудь весь мир мог это увидеть":

«Мы снимали это на старомодную пленку, а это, в свою очередь, требует обработки и монтажа, что отнимает много времени. Сейчас у нас что-то вроде небольшого перерыва, и, хотя я занимаюсь и другими делами, мы собираемся заняться редактурой. Но как только вы начинаете составлять фактический порядок создания клипов, возникает целый ряд проблем, которые необходимо решить, чтобы все выглядело нормально. Итак, чему я научился в процессе съемок [фильма-концерта GHOST 2024 года] "Rite Here, Rite Now", так это тому, что это занимает гораздо больше времени, чем вы думаете.

В итоге мы немного затянули съемки, потому что изначально у нас было три вечера в Мексике, и один из них сорвался, что, по сути, означало, что мы потеряли 33% материала, который надеялись получить, и, конечно, было очень жаль, что шоу не состоялось, но для нас это было очень обидно После съемок фильма было очень, очень досадно, что мы потеряли треть возможного материала. Итак, как только мы подготовим правку к концу года, что-нибудь в этом роде, мы постараемся посмотреть на все это как можно более объективно, а затем попытаемся понять, нужно ли нам что-то еще... Потому что, для меня, очень важно, чтобы в итоге мы не сняли "Rite Here Rite Now 2". Это другой фильм, и это не одно и то же. Это не продолжение того. Это совсем другое. Так что мне нужно быть осторожным с тем, как нам сделать так, чтобы все это выглядело по-другому, но при этом, очевидно, отражало шоу и тур, а также то, что люди видели или не видели. Но в любом случае, мы планируем что-то сделать и в 2026 году. Итак, я предполагаю, и буду реалистом, что [он], вероятно, [выйдет] в 27-м году».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 145

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом