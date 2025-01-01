сегодня



Барабанщик METALLICA о поразившей его песне DEEP PURPLE



LARS ULRICH в интервью "Music And We" рассказал о песне, которая буквально "влюбила его в музыку":



«Первая, которая приходит на ум... Я уже много раз рассказывал историю о том, как мой отец взял меня на концерт DEEP PURPLE в Копенгагене в 1973 году. И с этого началось моё музыкальное путешествие. Все рок-группы, которые в то время приезжали в Данию, были из Англии. Из Америки приезжало не так много. Так что это была в основном английская поп-музыка и английский поп-рок. T. REX, SWEET, SLADE и многое другое. DEEP PURPLE расширили мои музыкальные горизонты. И когда я вспоминаю те годы, когда формировался мой вкус, то думаю о песне DEEP PURPLE "Child In Time", которую я впервые услышал на альбоме "Made In Japan", — он буквально пару месяцев назад отпраздновал своё 50-летие. Эта песня имела эпический характер и отличалась от других, она была динамичной и больше походила на путешествие. Она казалась путешествием, историей. Когда я слушал эту песню, это было своего рода переживание, которое развивалось по мере прослушивания. И потом я начал понимать, что в отличие от других более коротких рок-песен, которые были, — я не хочу упоминать названия, потому что не хочу говорить об этом как о чём-то плохом, — но бывают трёхминутные поп-рок-песни, которые всегда остаются просто трёхминутными поп-рок-песнями или чем-то в этом роде. Но когда я начал лучше понимать DEEP PURPLE, в частности, каждый раз, когда они играли эту песню, она была другой. Итак, вернёмся к юбилейному изданию "Made In Japan"... Это три концерта: два в Осаке и один в Токио в августе 1972 года, и лучшие версии каждой из этих песен были выпущены на "Made In Japan". Но в переиздании есть все три концерта в полном объёме. Так что если вы послушаете "Child In Time" с трёх выступлений подряд, — они давали эти три концерта подряд — 15, 16, 17 августа — они совершенно разные по длине, они совершенно разные по своей динамике, и всё зависит от настроения. В каком настроении они находятся? В каком настроении находится Ричи Блэкмор, когда он играет соло? И эта песня была для меня первым пониманием такого рода вещей, когда речь заходит о джазе, будь то Майлз Дэвис или Джон Колтрейн, Сонни Роллинс, Декстер Гордон или любой из этих замечательных артистов, и, возможно, позже таких музыкантов, как Орнетт Коулман и так далее, — они были очень авангардными и свободными, и многое из этого создавалось в тот момент, в зависимости от их настроения. Но "Child In Time" DEEP PURPLE была первой песней, в которой я услышал музыку, которая жила и дышала в зависимости от настроения исполнителей. И это оставило след в моей душе... Все эти замечательные артисты создали подобные песни, когда музыка живёт и дышит в зависимости от настроения исполнителей, что, как вы знаете, становится всё более редким явлением, особенно в наше время. Подобное происходит всё реже и реже».







