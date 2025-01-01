сегодня



DAVID ELLEFSON: «Я бы снял, если бы мне позвонил Dave»



DAVID ELLEFSON в специальном эпизоде своего шоу, посвященного Эйсу Фрейли, ответил на вопрос коллеги, не заставил ли его недавний уход из жизни Оззи Осборна и Эйса Фрейли позвонить Dave Mustaine после почти четырёх с половиной лет отсутствия связи с лидером MEGADETH:



«Кто-то сказал мне это после того, как я закончил играть на концерте Оззи: "Чувак, давай просто забудем об этом".



Проблема в том, что мы с Dave'ом всегда были вместе как группа. Мы никогда не общались как друзья вне группы. Это всегда было связано с тем, что мы вместе играли в группе.



У него есть своя версия MEGADETH, у него есть альбом, у него есть новая музыка. Я не участвовал в этом. Думаю, он очень чётко дал понять в своём заявлении для прессы, что не хочет больше играть со мной. Я не знаю, было ли это просто спонтанным заявлением в гневе или это правда. Но я бы ответил на его звонок».



Возвращаясь к первоначальному вопросу, David сказал:



«Я не знаю. Я не считаю, что это был подходящий момент для связи с ним. Но я не знаю. Мне есть что сказать по этому поводу, потому что никто из нас не выберется отсюда живым, как говорится. И наше время ограничено. У всех нас есть только определённое количество миль на этом пути.



Конечно, было бы хорошо, если бы отношения между мной и Dave'ом, а также между мной и MEGADETH как организацией не закончились на неприятной ноте. Я думаю, что именно это прощальное заявление MEGADETH о последнем альбоме и мировом турне вызвало все эти вопросы. Вот почему я сразу же сказал: "Я был бы не против принять участие, хотя бы для того, чтобы замкнуть круг". И всё закончится тем, что даже если мы не станем лучшими друзьями, то, по крайней мере, сократим разрыв и замкнём круг. KISS дали свои последние концерты в декабре 2023 года, и было бы уместно, если бы Эйс вышел на сцену и сыграл с ними в последний раз. Почему бы и нет? Но я думаю, что в головах Gene'a и Paul'a были мысли: "Он не участник группы. Он не может участвовать в выступлении. Он не элемент шоу. Куда мы его впихнём?" Но они, конечно, могли бы, если бы захотели».



Повторив, что ему не нужно быть друзьями с Dave Mustaine, чтобы они могли выйти на сцену вместе, Ellefson добавил:



«Давайте посмотрим правде в глаза: когда вы идёте на семейное торжество, вам не обязательно нравятся все присутствующие. Вы думаете: "Ах, дядя Джо, тётя Салли, о Боже. Мне снова придётся общаться с этими людьми". Вы идёте туда не потому, что это весело и интересно. Вы идёте, потому что в какой-то момент это будут ваши последние воспоминания. И это кровная связь.



Вы видите участников THE EAGLES, ссорящихся друг с другом, и как можно испытывать столько ненависти к кому-то и быть таким чертовски несчастным?



Фанаты не хотят этого видеть. Я не хочу это видеть. Мне было грустно, когда я видел, как KISS спорят по поводу разных вопросов. Я понимаю это, потому что всю свою карьеру проработал в группе. Но мы не хотим видеть, как наши герои ссорятся.



И я думаю, что это было, пожалуй, одним из самых сложных моментов, когда Мы с Dave'ом судились, потому что мы решали деловые вопросы и пытались уладить всё так, чтобы это было справедливо для нас обоих. И нам пришлось пройти через этот процесс, чтобы это произошло. И это отвратительно, потому что всё это попадает в новости, но это не те заголовки, которые хотелось бы увидеть. И я не хочу таких заголовков с ним. Я не горжусь этим. Я должен был это сделать — я должен был пройти через этот процесс, чтобы всё закончилось так, как нужно, для решения деловых вопросов, но никто не хочет видеть своих героев в состоянии ссоры».







