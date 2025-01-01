сегодня



NUNO BETTENCOURT вспоминает Эйса Фрейли



NUNO BETTENCOURT в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk", которая вышла 17 октября как "Tribute To Ace Frehley", рассказал о своих взаимоотношениях с музыкантом:



«Я не думаю, что кто-то из нас по-настоящему готовится к смерти или к тому, что люди уйдут. Некоторые религии, например буддисты, делают это, и я считаю, что это хорошо. Но я говорю это потому, что грустно, когда кто-то уходит в прошлое — Оззи [Осборн], а теперь и Эйс, особенно, — но, чувак, задумайся об этом на секунду. Каким невероятным, каким чудом был успех Эйса? Даже дожив [до этого возраста] — я надеюсь, что и я смогу дожить до 74 лет, вы понимаете, что я имею в виду? И делать то, что делал он, и веселиться так, как веселился он, и иметь возможность сочинять музыку и вносить свой вклад в музыку, которая у него будет, и которая будет жить десятилетия и столетия после того, как его не станет, — это настоящий успех, чувак. Это серьезный успех!»



На вопрос ведущего о том, как Эйс вдохновил его и оказал влияние на него как на гитариста, Nuno ответил:



«Послушайте, Эйс был очень похож на... я называю это "симплексностью". Это не просто и не сложно. Это симплексность. Вы находитесь в месте, где вы играете идеальные соло, очень похожие на те, которые вы могли бы услышать. Вы слышите в THE CARS Elliot Easton'a — это просто соло и вкусные, запоминающиеся мелодии, которые присутствуют в композициях, а это гораздо сложнее, чем что-либо сложное. Я знаю, это звучит безумно. Все думают, что ты играешь технично и быстро, и значит это сложнее. Это не так. Требуется гораздо больше смелости и стиля, чтобы смягчить звучание и сыграть то, что подходит для песни, и именно это Эйс и сделал в KISS — запоминающиеся риффы, запоминающиеся соло. Но что, однако, оказало на меня большее влияние в детстве, так это… До этого мы слушали музыкантов и хотели играть только на гитаре, хотели быть гитаристами, но когда мы увидели Эйса и KISS, мы начали узнавать, каково это — выступать, как устраивать шоу, как быть немного гитарным [героем] — оказалось, что guitar hero — это не просто гитарист. И таким образом он изменил правила игры. Как и KISS в целом. Представьте, что вам семь, восемь, шесть лет, и вы видите это, и вы часами смотрите на обложки альбомов "Destroyer", "Love Gun". Это была культура, которую они нам давали. Это был характер. То, что они сделали, действительно повлияло на ваше детство, не только в музыкальном, но и в культурном плане. И ты не осознаешь этого влияния, пока кто-то не уйдет из жизни, и ты как бы задумаешься и скажешь: "Вау". Ты снова начинаешь слушать эти альбомы, открывать для себя эти песни и то, что они сделали с твоей жизнью. И между тобой и твоими друзьями, которые все фанатели от KISS, существовала связь, которая сильно отличалась от других групп… Это можно сказать нечто сродни религии».







