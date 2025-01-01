Arts
Новости
Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу
Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали
U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым
Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change"
Умер Эйс Фрейли
Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу
Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали
U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым
Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change"
Умер Эйс Фрейли
[= ||| все новости группы



*

Ace Frehley

*



21 окт 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT вспоминает Эйса Фрейли

21 окт 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX/PANTERA вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 VINNIE VINCENT почтил память Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 JOHN 5 вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 SEBASTIAN BACH почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Гитарист PEARL JAM почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Лидер W.A.S.P. об Эйсе Фрейли

18 окт 2025 : 		 ALICE COOPER почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 MATT SORUM почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 GEOFF TATE почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Лидер OPETH почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 ACE FREHLEY: «Верю, что меня запомнят как честного человека»

17 окт 2025 : 		 Участники KISS почтили память Эйса Фрейли

17 окт 2025 : 		 Умер Эйс Фрейли

8 окт 2025 : 		 ACE FREHLEY отменил все концерты

10 май 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

30 мар 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

18 мар 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

9 мар 2025 : 		 ACE FREHLEY может выпустить альбом в этом году

4 фев 2025 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

7 янв 2025 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

15 дек 2024 : 		 ACE FREHLEY готовит новый альбом

28 ноя 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Я не считаю себя певцом»

20 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY
Барабанщик ANTHRAX/PANTERA вспоминает Эйса Фрейли



CHARLIE BENANTE в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk", которая вышла 17 октября как "Tribute To Ace Frehley", рассказал о своих взаимоотношениях с музыкантом:

«Для меня Эйс, конечно же, был гитаристом KISS, и когда пришло время привлечь к себе внимание, он просто засиял. Я всегда сравнивал Эйса с Джорджем Харрисоном из THE BEATLES. Однажды Джорджу Харрисону выпал шанс записать сольный альбом — боже мой, какой это был сольный альбом. То же самое и с Эйсом. Когда все они выпустили свои сольные альбомы. Эйс оправдал все мои ожидания: "Вау, это именно то, что я себе представлял, и даже больше".

Когда я был в Вегасе, я пошел посмотреть "Волшебника страны Оз". И для себя я отождествляю некоторые вещи с "Волшебником страны Оз" и KISS. Три дяди Дороти, то, как она на них смотрит, и то, какими они были — Железный дровосек, Страшила и Трусливый Лев. Именно такими я всегда представляла себе KISS. Эти ребята похожи на наших четырех дядей, и, да, мы не были родственниками, но, Боже, у них было такое взаимопонимание с нами, что мы были как семья».

Ссылаясь на тот факт, что басист и солист KISS Gene Simmons присутствовал на церемонии бракосочетания Бенанте и его давней подруги, бывшей вокалистки BUTCHER BABIES, а ныне вокалистки THE VIOLENT HOUR Carla Harvey, которая состоялась 12 октября в The Secret Garden в Лас-Вегасе, штат Невада, Charlie сказал:

«Это было самое странное, потому что мы только что видел Gene на свадьбе. И когда я сижу с Gene'ом, 13-летнему подростку во мне трудно сдержаться. Это невозможно. И я думаю, мы все можем это понять, и мы все можем относиться к этому с пониманием. Поэтому, когда кто-то из них уходит, это очень важно для всех нас, потому что часть нашего детства тоже уходит.

Эйс, на мой взгляд, был самым неуклюжим в группе, которого мы все считали самым крутым. И просто то, как он играл, и его движения — это было волшебно.

Я никогда не любил [только] одного из них; я любил всех четверых. Я не мог купить какой-то один; мне пришлось купить все четыре, потому что именно так много значил для меня каждый из них.

Это важное событие, чувак. Это серьезное событие для всех нас».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
