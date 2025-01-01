сегодня



VINNIE VINCENT почтил память Эйса Фрейли:



«Эйс Фрейли ушёл слишком рано. Это как потеря любимого человека.



Я хотел сказать правильные слова, которые могли бы описать потерю дорогого мне человека, но ничто из того, что я мог бы сказать, не утешило бы миллионы фанатов, которые боготворили и обожали Эйса, человека и легенду, и не избавило бы их от боли.



Кончина Эйса вернула меня на много миль назад, к началу моего собственного пути, когда я странным образом заменил Эйса в KISS — группе, о музыке которой я знал мало, кроме нескольких радиосинглов, и к которой я не испытывал интереса как фанат, за исключением масштабов их огромного успеха, но я хотел этого больше, чем самой жизни.



Моей религией в 12 лет были THE BEATLES... Что произошло на десять лет раньше начала деятельности KISS в 1973 году. Моя зависимость переросла от THE BEATLES к LED ZEPPELIN... От Джеффа Бека до MAHAVISHNU ORCHESTRA и джаз-рок-фьюжна 1970-х. Так что я на десять лет раньше других фанатов KISS испытал ностальгию, которую взрослые фанаты KISS будут испытывать вечно, вспоминая своё детство. Но по странной иронии судьбы я оказался на месте Эйса, гитариста KISS, в ситуации, похожей на "ситком о странной паре, сошедшей с ума", сочинял песни и репетировал с обновлённым составом KISS с Эриком Карром на барабанах, и мне предложили подписать контракт на замену Эйса... Не веря своим глазам, я задавался вопросом: "Как, чёрт возьми, это могло произойти?" Вот я и оказался в ботинках (в буквальном смысле) легендарного Эйса Фрейли, что было похоже на обучение ходьбе на ходулях. Как только я к ним привык, это стало для меня таким же привычным делом, как игра на гитаре.



Как ни странно, моя единственная встреча с Эйсом произошла в 1982 году на съёмках клипа "I Love It Loud". Я не мог поверить, что группа, с записями которой я не был знаком, записывала песню, которую мы написали с Джином Симмонсом, а я, новичок, смотрел на сцену, где волшебный Эйс раскачивался под песню, которую я написал... Сюрреалистично? Даже более того. Я помню, как постучал в дверь гримёрной Эйса, чтобы представиться и поздороваться. Я нервничал, встретив легенду при жизни. Я был неопытен, потерял дар речи и был потрясён присутствием Эйса и масштабом славы, которой он достиг за свою удивительную карьеру. Однако в моей единственной мимолётной встрече с ним я увидел человека, потерявшего сердце. Единственными словами, которые он мне сказал, были: "Парень, удачи. Тебе она понадобится". Он был прав больше, чем мог себе представить. Мы пожали друг другу руки, пожелали удачи и попрощались.



Это единственные слова, которыми я обменялся с Эйсом с 1982 года до нашей новой встречи в 2022 году на незабываемом музыкальном уик-энде в Нэшвилле. В те годы я ничего не слышал об Эйсе, мы никогда не пересекались. Для меня это не было необычным, так как я не очень общительный человек. Но в 2022 году всё внезапно изменилось. Мы с Эйсом запоздало сблизились, и это было очень приятно. По-настоящему, без притворства. Мы понравились друг другу! Мы прошли полный круг от нашего первого рукопожатия в 1982 году до встречи на особенном концерте KISS Legacy Show в Нэшвилле. Это был уик-энд, который я навсегда запомню с теплотой. Мы провели его вместе с Брюсом Куликом, Эйсом, Питером Криссом и мной как участниками группы, собравшимися вместе, чтобы представить наше индивидуальное творчество, отдавая дань уважения группе, с которой мы были исторически связаны: величайшей группе в мире, известной как KISS. Группе, сумма частей которой была больше, чем сама группа.



Могут ли слова адекватно описать "легенду" Эйса Фрейли? Я думаю, что нет. Для меня легенда — это всеобъемлющее и всепоглощающее явление, охватывающее сердца, души и умы отдельных зрителей. Легенда вечна, она вызывает у поклонников ту же гордость, благоговение и теплоту к человеку, который тронул их своим искусством. Несмотря на взлёты и падения, влияние этого артиста остаётся неизменным в сердцах поклонников, которых он тронул. Эйс был олицетворением всего этого.



В Эйсе Фрейли было нечто особенное... Магия очаровывала его фанатов, и они глубоко любили его. И теперь они плачут по нему. Это качества легенды, которые невозможно описать словами. Даже в самые трудные моменты жизни Эйса его легион фанатов не бросил его. Они были рядом с ним и подбадривали его, чтобы Эйс знал, что они его поддерживают, чтобы показать Эйсу, что его любят несмотря ни на что. Это нельзя купить. Эйс подарил вечное детство всем поклонникам, которые его любили. Все так относились к Эйсу — от рок-звёзд до производителей музыкального оборудования и поклонников. Все его любили. Эйс был рок-звездой для всех. Вот что такое легенда. Вот кто такой Эйс Фрейли.



Путь Эйса в этом месте завершён. Он прошёл через портал в вечность. Дверь, через которую все мы когда-нибудь пройдём. Но он оставил нам всем образы, записи, выступления, счастливые воспоминания об Эйсе как о человеке, мужчине, музыкальных произведениях и волшебном персонаже, которого любили все — и молодые, и старые — и сценическую харизму, которая будет жить вечно. Я всегда буду гордиться и благодарен за то, что разделил с Эйсом "вечное наследие" KISS... Мы были чертовски классной группой.



Всего хорошего, мой друг. Все будут скучать по тебе, и я тоже. Завтра я буду страдать, как страдаю сейчас, и всегда буду страдать.



С любовью, светом и миром, Винни Винсент».







