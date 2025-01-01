VINNIE VINCENT почтил память Эйса Фрейли:

|
США
4 сен 2024 :
Видео с выступления ACE FREHLEY 1992 года
24 авг 2024 :
Видео с выступления ACE FREHLEY
13 авг 2024 :
ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин»
23 июл 2024 :
Видео полного выступления ACE FREHLEY
27 июн 2024 :
Видео полного концерта ACE FREHLEY
20 июн 2024 :
Видео полного концерта ACE FREHLEY
5 июн 2024 :
Видео с выступления ACE FREHLEY
27 май 2024 :
ACE FREHLEY впервые исполнил "Cherry Medicine"
16 май 2024 :
ACE FREHLEY: «Гитарист из меня так себе...»
15 апр 2024 :
Гитарист TRIXTER присоединился на сцене к ACE FREHLEY
14 апр 2024 :
ACE FREHLEY выступил в Риме
9 апр 2024 :
Видео полного выступления ACE FREHLEY
8 апр 2024 :
Почему ACE FREHLEY записал песню NADIA
6 апр 2024 :
ACE FREHLEY: «Как минимум 50% альбома KISS Alive правили в студии»
1 апр 2024 :
ACE FREHLEY об отношениях с ERIC'ом SINGER'ом
6 мар 2024 :
ACE FREHLEY на Monsters Of Rock Cruise 2024
26 фев 2024 :
ACE FREHLEY: «Я был категорически против "The Elder"»
24 фев 2024 :
ACE FREHLEY: «Я не понимаю, что происходит, но что-то происходит»
23 фев 2024 :
Новое видео ACE FREHLEY
17 фев 2024 :
ACE FREHLEY: «Понятия не имею, что дернуло STANLEY так сказать»
12 фев 2024 :
ACE FREHLEY: «Paul и Gene все время пытались меня измазать в..»
3 фев 2024 :
ACE FREHLEY представил новое видео
28 янв 2024 :
ACE FREHLEY исполнил новый трек
20 янв 2024 :
ACE FREHLEY: «Новая пластинка — одна из лучших»
18 янв 2024 :
ACE FREHLEY о проблемах с паспортом
15 янв 2024 :
ACE FREHLEY: «Многие говорят, что сейчас мой вокал сильнее, чем 10 или 15 лет назад»
11 янв 2024 :
ACE FREHLEY поделился планами на год
9 янв 2024 :
ACE FREHLEY не использует ИИ
6 янв 2024 :
ACE FREHLEY уже планирует "Origins Vol. 3"
25 дек 2023 :
ACE FREHLEY об аватарах KISS: «Я считаю это рекламной уловкой»
15 дек 2023 :
Видео с выступления ACE FREHLEY
28 ноя 2023 :
Новая песня ACE FREHLEY
3 ноя 2023 :
ACE FREHLEY планирует выпустить альбом зимой
30 окт 2023 :
ACE FREHLEY о новом сольном альбоме: «Когда альбом выйдет, PAUL STANLEY будет выглядеть нeдoумкoм»
15 окт 2023 :
Видео с выступления ACE FREHLEY
23 сен 2023 :
У ACE FREHLEY тоже есть Eight!
3 июл 2023 :
Видео с выступления ACE FREHLEY
8 май 2023 :
SCOT COOGAN вернулся к ACE FREHLEY
29 апр 2023 :
ACE FREHLEY сдаёт назад
10 апр 2023 :
Умер Джон Реган
9 апр 2023 :
ACE FREHLEY заявил, что вместо извинений PAUL STANLEY нагрубил ему по телефону
3 апр 2023 :
ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений
1 апр 2023 :
ACE FREHLEY близок к завершению работ над альбомом
12 фев 2023 :
Видео полного выступления ACE FREHLEY
8 фев 2023 :
ACE FREHLEY отыграл первое шоу в 2023 году
14 дек 2022 :
Видео с выступления ACE FREHLEY
30 ноя 2022 :
ACE FREHLEY завершает работу над альбомом
14 июн 2022 :
ACE FREHLEY исполняет KISS
31 май 2022 :
PETER CRISS и ACE FREHLEY выступили вместе
31 май 2022 :
Акустика от ACE FREHLEY
30 май 2022 :
VINNIE VINCENT, ACE FREHLEY и BRUCE KULICK исполнили KISS
25 май 2022 :
ACE FREHLEY выступил в Нью-Йорке
10 май 2022 :
Видео с выступления ACE FREHLEY
7 дек 2021 :
ACE FREHLEY и ORIANTHI выступили в рамках Alice Cooper's Christmas Pudding
18 ноя 2021 :
ACE FREHLEY обвиняет сатанистов в случившемся на ASTROWORLD
14 ноя 2021 :
ACE FREHLEY работает над «тяжёлыми песнями»
28 окт 2021 :
ACE FREHLEY выпускает кассеты
18 окт 2021 :
Видео с выступления ACE FREHLEY
6 окт 2021 :
ACE FREHLEY: «Я в хороших отношениях с участниками KISS»
5 окт 2021 :
Видео с выступления ACE FREHLEY
24 сен 2021 :
Видео с выступления ACE FREHLEY
22 сен 2021 :
ACE FREHLEY укололся
21 сен 2021 :
ACE FREHLEY вернулся на сцену
11 авг 2021 :
Гитара ACE FREHLEY может уйти за 250 000 долларов
29 апр 2021 :
ACE FREHLEY: «Старость — не радость»
15 мар 2021 :
ACE FREHLEY показывает
31 дек 2020 :
ACE FREHLEY не примет участие в концерте KISS
15 дек 2020 :
ACE FREHLEY начнёт запись в 2021 году
10 дек 2020 :
Кавер-версия THE BEATLES от ACE FREHLEY
7 ноя 2020 :
BRUCE KULICK — о похвале от ACE'а FREHLEY
20 окт 2020 :
ACE FREHLEY: «BRUCE KULICK просто убирает TOMMY THAYER'а»
15 окт 2020 :
ACE FREHLEY: «Большинство своих героев я встретил»
10 окт 2020 :
ACE FREHLEY выпустит цветной ЕР
5 окт 2020 :
ACE FREHLEY хотел PETER'a CRISS'a
1 окт 2020 :
ACE FREHLEY отказался от участия в документальном фильме о KISS
25 сен 2020 :
ACE FREHLEY — о пьяном интервью времён KISS
22 сен 2020 :
ACE FREHLEY заявил, что его первый сольный альбом дал ему понять, что он стал более креативным без KISS
22 сен 2020 :
Кавер-версия THE BEATLES от ACE FREHLEY
17 сен 2020 :
ACE FREHLEY написал уже три песни
11 сен 2020 :
ACE FREHLEY: «Дональд Трамп — наш сильнейший лидер»
9 сен 2020 :
ACE FREHLEY — о возможности выпуска демок
29 июл 2020 :
Кавер-версия DEEP PURPLE от ACE FREHLEY
18 июл 2020 :
Умер бывший барабанщик FREHLEY'S COMET/ ERIC CLAPTON
14 июн 2020 :
ACE FREHLEY даст два концерта летом
9 июн 2020 :
ACE FREHLEY выпустит альбом в 2021 году
9 май 2020 :
ACE FREHLEY начал работу над оригинальным материалом
29 апр 2020 :
ACE FREHLEY о возможности выступить с KISS
26 ноя 2019 :
Бывший гитарист KISS на новом альбоме ACE FREHLEY
11 ноя 2019 :
Видео с выступления ACE FREHLEY
1 ноя 2019 :
ACE FREHLEY воссоединился с коллегами по FREHLEY'S COMET
31 окт 2019 :
ACE FREHLEY и SEBASTIAN BACH исполняют песни KISS
3 окт 2019 :
ACE FREHLEY выступил в автосалоне
23 авг 2019 :
Видео с выступления ACE FREHLEY
8 июл 2019 :
ACE FREHLEY выпустит альбом каверов в октябре
5 июл 2019 :
Видео с выступления ACE FREHLEY
2 июл 2019 :
Видео с выступления ACE FREHLEY
2 июн 2019 :
ACE FREHLEY заявил, что он, «пожалуй, был самым крутым парнем в KISS»
31 май 2019 :
ACE FREHLEY о прощальном туре KISS: «Тот же сет, что был годами»
29 май 2019 :
Анимационное видео ACE FREHLEY
3 янв 2019 :
Видео с выступления ACE FREHLEY и LITA FORD
28 дек 2018 :
ACE FREHLEY о Трампе: «Если ты американец и патриот, ты должен поддерживать своего президента»
19 дек 2018 :
ACE FREHLEY: «Если я поеду в тур с KISS, хочу, чтобы мы вместе красились»
13 дек 2018 :
ACE FREHLEY: «Нынешний состав KISS — наполовину кавер-группа»
12 дек 2018 :
ACE FREHLEY целиком исполнил сольный альбом 1978 года
11 дек 2018 :
ACE FREHLEY об участии в туре KISS "End Of The Road": «Всегда есть шанс получить экстренный телефонный звонок»
19 окт 2018 :
ACE FREHLEY рассказал о причинах роспуска своей команды
16 окт 2018 :
Новое видео ACE FREHLEY
5 окт 2018 :
ACE FREHLEY заявил, что согласился бы поехать в прощальный тур с KISS, если бы ему хорошо заплатили
6 сен 2018 :
ACE FREHLEY на новом альбоме KEN SHARP
10 авг 2018 :
Новая песня ACE FREHLEY
8 авг 2018 :
Видео с выступления ACE FREHLEY
13 май 2018 :
Видео с выступления ACE FREHLEY
28 апр 2018 :
ACE FREHLEY выпустит альбом этим летом
19 дек 2017 :
Видео полного выступления ACE FREHLEY
27 окт 2017 :
ACE FREHLEY присоединился на сцене к ALICE COOPER
22 сен 2017 :
GENE SIMMONS и ACE FREHLEY выступили вместе
18 сен 2017 :
ACE FREHLEY выступил с коллегами по FREHLEY'S COMET
12 июл 2017 :
Расширенная версия альбома ACE FREHLEY выйдет осенью
28 июн 2017 :
GENE SIMMONS и ACE FREHLEY написали две песни
13 фев 2017 :
Гитарист PEARL JAM присоединился на сцене к ACE FREHLEY
5 фев 2017 :
GENE SIMMONS посетил концерт ACE FREHLEY
31 янв 2017 :
Видео с выступления ACE FREHLEY
23 янв 2017 :
Видео полного выступления ACE FREHLEY
20 ноя 2016 :
Барабанщик MR. BIG/Ex-ACE FREHLEY выпустил обучающий MR. BIG/Ex-ACE FREHLEY
18 окт 2016 :
KOFI BAKER о версии "White Room" ACE FREHLEY: «Не каждый музыкант великий»
23 сен 2016 :
Видео с выступления ACE FREHLEY
7 сен 2016 :
Видео с выступления ACE FREHLEY
29 авг 2016 :
Видео с выступления ACE FREHLEY
25 май 2016 :
PAUL STANLEY "очень рад" тому, что вновь поработал с ACE FREHLEY
30 апр 2016 :
ACE FREHLEY и SLASH о кавер-версии THIN LIZZY
27 апр 2016 :
Новое видео ACE FREHLEY
18 апр 2016 :
ACE FREHLEY хочет выпустить ещё одну книгу
17 апр 2016 :
ACE FREHLEY загремел в больницу
16 апр 2016 :
ACE FREHLEY не исключает очередного реюниона KISS
14 апр 2016 :
Первая за 18 лет песня ACE FREHLEY и PAUL STANLEY
8 апр 2016 :
Подробности о новом альбоме ACE FREHLEY
1 апр 2016 :
Кавер-версия THIN LIZZY от ACE FREHLEY с участием SLASH'a
31 мар 2016 :
ACE FREHLEY назвал "величайшим бредом" идею, что KISS могут существовать вечно
29 мар 2016 :
ACE FREHLEY: «Почему GENE SIMMONS не появился на "Origins Vol. 1"»
8 мар 2016 :
Видео с выступления ACE'a FREHLEY
3 мар 2016 :
Видео с выступления ACE'a FREHLE
29 фев 2016 :
Видео с выступления ACE'a FREHLEY
13 фев 2016 :
PAUL STANLEY рассказал, как оказался на новом альбоме ACE'a FREHLEY
12 фев 2016 :
Обложка и трек-лист нового альбома ACE'a FREHLEY
3 авг 2015 :
SLASH и ACE FREHLEY записали THIN LIZZY
21 июн 2015 :
Видео с выступления ACE FREHLEY
5 июн 2015 :
Сборник кавер-версий ACE'а FREHLEY выйдет осенью
5 май 2015 :
Видео полного выступления ACE FREHLEY
2 май 2015 :
Видео с выступления ACE FREHLEY
18 апр 2015 :
ACE FREHLEY запишет кавер-версии THE ROLLING STONES, THE WHO
3 фев 2015 :
Звёздный трибьют ACE FREHLEY будет переиздан в феврале
19 дек 2014 :
ACE FREHLEY о несостоявшемся реюнионе KISS
23 ноя 2014 :
Видео с выступления ACE'а FREHLEY
19 ноя 2014 :
Видео с выступления ACE'а FREHLEY
18 сен 2014 :
ACE FREHLEY объявил туровый состав
4 сен 2014 :
ACE FREHLEY рад возвращению барабанщика
15 авг 2014 :
ACE FREHLEY хотел бы видеть на новом альбоме GENE'а SIMMONS'a
14 авг 2014 :
ACE FREHLEY исполнил "New York Groove" с THE ROOTS
13 авг 2014 :
Кавер-версия STEVE MILLER'а от ACE FREHLEY
13 авг 2014 :
Новая песня ACE'a FREHLEY
12 авг 2014 :
ACE FREHLEY планирует выпуск раритетов с участием SLASH'a, MIKE'a MCCREADY и LITA FORD
12 авг 2014 :
Реклама нового альбома ACE FREHLEY
21 июл 2014 :
Семплы новых песен ACE FREHLEY
11 июл 2014 :
Варианты изданий нового альбома ACE FREHLEY
29 май 2014 :
Новая песня ACE FREHLEY
30 апр 2014 :
Новый альбом ACE FREHLEY выйдет на SPV
28 мар 2014 :
Новый альбом ACE'а FREHLEY выйдет в июне
25 дек 2013 :
ACE FREHLEY о реюнионе с KISS: 'Всё возможно'
16 ноя 2013 :
ACE FREHLEY на eOne Music
6 ноя 2013 :
ACE FREHLEY: 'Я добился гораздо большего, чем GENE SIMMONS'
25 окт 2013 :
ACE FREHLEY и PETER CRISS впервые за 13 лет вышли на одну сцену
24 окт 2013 :
ACE FREHLEY и PETER CRISS впервые за 13 лет вышли на одну сцену
22 июл 2013 :
ACE FREHLEY работает над новым альбомом
3 мар 2013 :
ACE FREHLEY может лишиться собственного дома
7 сен 2012 :
Видео полного концерта ACE FREHLEY
8 фев 2012 :
'Anomaly' ACE FREHLEY выйдет на виниле
31 окт 2011 :
ACE FREHLEY упал со сцены
13 мар 2011 :
Видео с выступления ACE FREHLEY
14 дек 2009 :
Детали нового DVD Ace'a Frehley
9 сен 2009 :
Альбом ACE FREHLEY в сети
31 авг 2009 :
Семплы всех песен ACE FREHLEY
26 авг 2009 :
ACE FREHLEY: аудиосемплы альбома "Anomaly"
31 июл 2009 :
Новая песня ACE FREHLEY
14 июл 2009 :
ACE FREHLEY выпустит свой альбом на своем лейбле
17 июн 2009 :
ACE FREHLEY завершил работу над новым сольным альбомом
17 май 2009 :
ACE FREHLEY заканчивает микширование своего альбома
8 янв 2009 :
Обложка и трек-лист нового альбома Ace Frehley (ex-KISS)
21 дек 2005 :
ACE FREHLEY: трек-лист альбома "Greatest Hits Live"
сегодня
VINNIE VINCENT почтил память Эйса Фрейли
VINNIE VINCENT почтил память Эйса Фрейли:
«Эйс Фрейли ушёл слишком рано. Это как потеря любимого человека.
Я хотел сказать правильные слова, которые могли бы описать потерю дорогого мне человека, но ничто из того, что я мог бы сказать, не утешило бы миллионы фанатов, которые боготворили и обожали Эйса, человека и легенду, и не избавило бы их от боли.
Кончина Эйса вернула меня на много миль назад, к началу моего собственного пути, когда я странным образом заменил Эйса в KISS — группе, о музыке которой я знал мало, кроме нескольких радиосинглов, и к которой я не испытывал интереса как фанат, за исключением масштабов их огромного успеха, но я хотел этого больше, чем самой жизни.
Моей религией в 12 лет были THE BEATLES... Что произошло на десять лет раньше начала деятельности KISS в 1973 году. Моя зависимость переросла от THE BEATLES к LED ZEPPELIN... От Джеффа Бека до MAHAVISHNU ORCHESTRA и джаз-рок-фьюжна 1970-х. Так что я на десять лет раньше других фанатов KISS испытал ностальгию, которую взрослые фанаты KISS будут испытывать вечно, вспоминая своё детство. Но по странной иронии судьбы я оказался на месте Эйса, гитариста KISS, в ситуации, похожей на "ситком о странной паре, сошедшей с ума", сочинял песни и репетировал с обновлённым составом KISS с Эриком Карром на барабанах, и мне предложили подписать контракт на замену Эйса... Не веря своим глазам, я задавался вопросом: "Как, чёрт возьми, это могло произойти?" Вот я и оказался в ботинках (в буквальном смысле) легендарного Эйса Фрейли, что было похоже на обучение ходьбе на ходулях. Как только я к ним привык, это стало для меня таким же привычным делом, как игра на гитаре.
Как ни странно, моя единственная встреча с Эйсом произошла в 1982 году на съёмках клипа "I Love It Loud". Я не мог поверить, что группа, с записями которой я не был знаком, записывала песню, которую мы написали с Джином Симмонсом, а я, новичок, смотрел на сцену, где волшебный Эйс раскачивался под песню, которую я написал... Сюрреалистично? Даже более того. Я помню, как постучал в дверь гримёрной Эйса, чтобы представиться и поздороваться. Я нервничал, встретив легенду при жизни. Я был неопытен, потерял дар речи и был потрясён присутствием Эйса и масштабом славы, которой он достиг за свою удивительную карьеру. Однако в моей единственной мимолётной встрече с ним я увидел человека, потерявшего сердце. Единственными словами, которые он мне сказал, были: "Парень, удачи. Тебе она понадобится". Он был прав больше, чем мог себе представить. Мы пожали друг другу руки, пожелали удачи и попрощались.
Это единственные слова, которыми я обменялся с Эйсом с 1982 года до нашей новой встречи в 2022 году на незабываемом музыкальном уик-энде в Нэшвилле. В те годы я ничего не слышал об Эйсе, мы никогда не пересекались. Для меня это не было необычным, так как я не очень общительный человек. Но в 2022 году всё внезапно изменилось. Мы с Эйсом запоздало сблизились, и это было очень приятно. По-настоящему, без притворства. Мы понравились друг другу! Мы прошли полный круг от нашего первого рукопожатия в 1982 году до встречи на особенном концерте KISS Legacy Show в Нэшвилле. Это был уик-энд, который я навсегда запомню с теплотой. Мы провели его вместе с Брюсом Куликом, Эйсом, Питером Криссом и мной как участниками группы, собравшимися вместе, чтобы представить наше индивидуальное творчество, отдавая дань уважения группе, с которой мы были исторически связаны: величайшей группе в мире, известной как KISS. Группе, сумма частей которой была больше, чем сама группа.
Могут ли слова адекватно описать "легенду" Эйса Фрейли? Я думаю, что нет. Для меня легенда — это всеобъемлющее и всепоглощающее явление, охватывающее сердца, души и умы отдельных зрителей. Легенда вечна, она вызывает у поклонников ту же гордость, благоговение и теплоту к человеку, который тронул их своим искусством. Несмотря на взлёты и падения, влияние этого артиста остаётся неизменным в сердцах поклонников, которых он тронул. Эйс был олицетворением всего этого.
В Эйсе Фрейли было нечто особенное... Магия очаровывала его фанатов, и они глубоко любили его. И теперь они плачут по нему. Это качества легенды, которые невозможно описать словами. Даже в самые трудные моменты жизни Эйса его легион фанатов не бросил его. Они были рядом с ним и подбадривали его, чтобы Эйс знал, что они его поддерживают, чтобы показать Эйсу, что его любят несмотря ни на что. Это нельзя купить. Эйс подарил вечное детство всем поклонникам, которые его любили. Все так относились к Эйсу — от рок-звёзд до производителей музыкального оборудования и поклонников. Все его любили. Эйс был рок-звездой для всех. Вот что такое легенда. Вот кто такой Эйс Фрейли.
Путь Эйса в этом месте завершён. Он прошёл через портал в вечность. Дверь, через которую все мы когда-нибудь пройдём. Но он оставил нам всем образы, записи, выступления, счастливые воспоминания об Эйсе как о человеке, мужчине, музыкальных произведениях и волшебном персонаже, которого любили все — и молодые, и старые — и сценическую харизму, которая будет жить вечно. Я всегда буду гордиться и благодарен за то, что разделил с Эйсом "вечное наследие" KISS... Мы были чертовски классной группой.
Всего хорошего, мой друг. Все будут скучать по тебе, и я тоже. Завтра я буду страдать, как страдаю сейчас, и всегда буду страдать.
С любовью, светом и миром, Винни Винсент».
