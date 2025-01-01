Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 42
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 32
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 42
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 32
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
[= ||| все новости группы



*

Ace Frehley

*



20 окт 2025 : 		 VINNIE VINCENT почтил память Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 JOHN 5 вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 SEBASTIAN BACH почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Гитарист PEARL JAM почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Лидер W.A.S.P. об Эйсе Фрейли

18 окт 2025 : 		 ALICE COOPER почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 MATT SORUM почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 GEOFF TATE почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Лидер OPETH почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 ACE FREHLEY: «Верю, что меня запомнят как честного человека»

17 окт 2025 : 		 Участники KISS почтили память Эйса Фрейли

17 окт 2025 : 		 Умер Эйс Фрейли

8 окт 2025 : 		 ACE FREHLEY отменил все концерты

10 май 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

30 мар 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

18 мар 2025 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

9 мар 2025 : 		 ACE FREHLEY может выпустить альбом в этом году

4 фев 2025 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

7 янв 2025 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

15 дек 2024 : 		 ACE FREHLEY готовит новый альбом

28 ноя 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Я не считаю себя певцом»

20 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

16 ноя 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Фанера не про меня»

5 окт 2024 : 		 ACE FREHLEY об уходе из KISS в 1982 году
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JOHN 5 вспоминает Эйса Фрейли



zoom
JOHN 5 в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk", которая вышла 17 октября как "Tribute To Ace Frehley", рассказал о своих взаимоотношениях с музыкантом:

«Как и все, как и миллионы людей по всему миру, я впервые открыл для себя KISS в 77-м году, когда мне было семь лет. Так что он был в жизни каждого из нас всю нашу жизнь — всю нашу жизнь он был частью жизни всех этих людей, с тех пор как они стали их детьми, стали KISS. И я очень сблизился с Эйсом. Я постоянно разговаривал с ним по телефону. Мы проводили время вместе, ходили в кино, в ломбарды, делали все, что угодно. Это было такое волшебное время, и у него было такая добрая душа. Он реально был таким. Он был очень хорошим и заботливым человеком».

Упомянув о том, что Эйс должен получить награду Центра Кеннеди на церемонии 7 декабря, которая выйдет в эфир 23 декабря на CBS, John добавил:

«Все очень опечалены [кончиной Эйса], но потом вспоминаешь все веселые истории, все смешные истории, но в один из последних раз я разговаривал с ним — это было прямо перед его первым падением. Мы разговаривали, и он сказал, что был так счастлив, так взволнован по поводу церемонии Kennedy Center Honors. Он был просто на седьмом небе от счастья. И он сказал мне, что был так взволнован тем, что президент произнес его имя и произнес его правильно. В этот момент его жизни он был на седьмом небе от счастья. Он был так счастлив. И это, я думаю, очень, очень важно».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 130

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом