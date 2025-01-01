сегодня



JOHN 5 вспоминает Эйса Фрейли



JOHN 5 в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk", которая вышла 17 октября как "Tribute To Ace Frehley", рассказал о своих взаимоотношениях с музыкантом:



«Как и все, как и миллионы людей по всему миру, я впервые открыл для себя KISS в 77-м году, когда мне было семь лет. Так что он был в жизни каждого из нас всю нашу жизнь — всю нашу жизнь он был частью жизни всех этих людей, с тех пор как они стали их детьми, стали KISS. И я очень сблизился с Эйсом. Я постоянно разговаривал с ним по телефону. Мы проводили время вместе, ходили в кино, в ломбарды, делали все, что угодно. Это было такое волшебное время, и у него было такая добрая душа. Он реально был таким. Он был очень хорошим и заботливым человеком».



Упомянув о том, что Эйс должен получить награду Центра Кеннеди на церемонии 7 декабря, которая выйдет в эфир 23 декабря на CBS, John добавил:



«Все очень опечалены [кончиной Эйса], но потом вспоминаешь все веселые истории, все смешные истории, но в один из последних раз я разговаривал с ним — это было прямо перед его первым падением. Мы разговаривали, и он сказал, что был так счастлив, так взволнован по поводу церемонии Kennedy Center Honors. Он был просто на седьмом небе от счастья. И он сказал мне, что был так взволнован тем, что президент произнес его имя и произнес его правильно. В этот момент его жизни он был на седьмом небе от счастья. Он был так счастлив. И это, я думаю, очень, очень важно».







