Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 42
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 32
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
Geoff Tate

20 окт 2025 : 		 Видео полного выступления GEOFF TATE

9 окт 2025 : 		 GEOFF TATE в акустике

5 окт 2025 : 		 GEOFF TATE готовит сингл

31 авг 2025 : 		 Басист DISTURBED продюсирует новый альбом GEOFF TATE

7 авг 2025 : 		 GEOFF TATE: «Я не жалею о времени в QUEENSRŸCHE»

9 июн 2025 : 		 GEOFF TATE: «Мой случай Spinal Tap... »

7 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления GEOFF TATE

24 май 2025 : 		 Какой лучший совет дали GEOFF TATE?

22 мар 2025 : 		 GEOFF TATE открыл тур

5 мар 2025 : 		 GEOFF TATE о сохранении голоса

27 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Видел я бывших, они и так довольны»

16 фев 2025 : 		 GEOFF TATE об участии в HEAR 'N AID

10 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Помню, как фанаты METALLICA бросали в нас бутылки»

7 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Ваши ожидания — это Ваши проблемы»

31 янв 2025 : 		 GEOFF TATE: «Я люблю играть в небольших городах»

4 дек 2024 : 		 GEOFF TATE планирует стрелять синглами

27 ноя 2024 : 		 GEOFF TATE не верит в воссоединение с QUEENSRŸCHE

3 ноя 2024 : 		 GEOFF TATE работает над "Operation: Mindcrime III"

3 окт 2024 : 		 GEOFF TATE в последний раз сыграет "Operation: Mindcrime"

11 сен 2024 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

15 авг 2024 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

28 июн 2024 : 		 GEOFF TATE: «А зачем мне в QUEENSRŸCHE?»

18 апр 2024 : 		 GEOFF TATE за подкладки

16 апр 2024 : 		 GEOFF TATE: «Многим понравится моя биография»

7 апр 2024 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

13 фев 2024 : 		 GEOFF TATE о новом сольном альбоме
Видео полного выступления GEOFF TATE



Видео полного выступления GEOFF TATE, которое состоялось 17 октября в Center For The Arts Of Homer, Homer, New York в рамках тура "Operation Mindcrime: The Final Chapter", доступно для просмотра ниже.






просмотров: 96

