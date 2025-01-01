сегодня



Видео полного выступления W.A.S.P.



Видео полного выступления W.A.S.P., которое состоялось 17 октября в Tullisali in Oulu, Finland, доступно для просмотра ниже:



01. I Wanna Be Somebody 00:00

02. L.O.V.E. Machine 04:05

03. The Flame 8:12

04. B.A.D. 14:02

05. School Daze 17:52

06. Hellion 21:42

07. Sleeping In The Fire 25:26

08. On Your Knees 33:09

09. Tormentor 36:50

10. The Torture Never Stops 40:44

11. Inside The Electric Circus 48:15

12. I Dont Need No Doctor 50:03

13. Scream Until You Like It 52:02

14. The Real Me 53:46

15. Forever Free 57:02

16. The Headless Children 1:00:32

17. Wild Child 1:03:39

18. Blind In Texas 1:13:11







