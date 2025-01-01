Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 42
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 32
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 42
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 32
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
[= ||| все новости группы



*

W.A.S.P.

*



20 окт 2025 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

9 окт 2025 : 		 Лидер W.A.S.P. о том, как он потерял и вновь обрёл голос

2 окт 2025 : 		 Лидер W.A.S.P. о восстановлении после операции

16 авг 2025 : 		 Гитарист W.A.S.P. о новом материале

2 июл 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я так загружен туром, что зачем думать об альбоме...»

28 июн 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я в порядке!»

1 июн 2025 : 		 W.A.S.P. не думают об акустическом альбоме

27 май 2025 : 		 Лидер W.A.S.P. готовит книгу

30 апр 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Цензура сейчас покруче, чем в 80-е»

28 апр 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Музыка больше не имеет той ценности, которую имела раньше, и это меня печалит»

19 фев 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Вы не можете нас "отменить"»

16 фев 2025 : 		 Сборник би-сайдов W.A.S.P. будет доступен в цифровом варианте

6 янв 2025 : 		 Концертный релиз W.A.S.P. выйдет на виниле

23 дек 2024 : 		 Видео последнего концерта W.A.S.P.

18 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку»

10 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о Nicko McBrain

2 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. об исполнении дебютного альбома целиком

1 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Никто не любит скуку»

23 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Трамп готов умереть за дело, я должен быть рядом!»

20 ноя 2024 : 		 Видео полного концерта W.A.S.P.

19 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. хвалит Трампа

16 ноя 2024 : 		 Бокс-сет W.A.S.P. выйдет зимой

14 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. : «Как и большинство артистов, я всю свою карьеру жил в пузыре»

12 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

10 ноя 2024 : 		 W.A.S.P. целиком сыграли первый альбом

12 сен 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о фанере: «Любим. Практикуем»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео полного выступления W.A.S.P.



zoom
Видео полного выступления W.A.S.P., которое состоялось 17 октября в Tullisali in Oulu, Finland, доступно для просмотра ниже:

01. I Wanna Be Somebody 00:00
02. L.O.V.E. Machine 04:05
03. The Flame 8:12
04. B.A.D. 14:02
05. School Daze 17:52
06. Hellion 21:42
07. Sleeping In The Fire 25:26
08. On Your Knees 33:09
09. Tormentor 36:50
10. The Torture Never Stops 40:44
11. Inside The Electric Circus 48:15
12. I Dont Need No Doctor 50:03
13. Scream Until You Like It 52:02
14. The Real Me 53:46
15. Forever Free 57:02
16. The Headless Children 1:00:32
17. Wild Child 1:03:39
18. Blind In Texas 1:13:11




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 235

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом