Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 42
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 32
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 42
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 32
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
[= ||| все новости группы



*

Biohazard

*



20 окт 2025 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

19 окт 2025 : 		 Барабанщик BIOHAZARD: «Мы долго запрягали»

17 сен 2025 : 		 Новая песня BIOHAZARD

20 авг 2025 : 		 Новое видео BIOHAZARD

18 авг 2025 : 		 BIOHAZARD: «Нам нечего бояться студии!»

17 июл 2025 : 		 Новое видео BIOHAZARD

14 июл 2025 : 		 BILLY GRAZIADEI о новом альбоме BIOHAZARD

17 июн 2025 : 		 Новое видео BIOHAZARD

16 июн 2025 : 		 Новая песня BIOHAZARD

27 фев 2025 : 		 ONYX присоединились на сцене к BIOHAZARD

1 фев 2025 : 		 BIOHAZARD почти закончили

22 дек 2024 : 		 Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a

16 дек 2024 : 		 BIOHAZARD в студии

22 ноя 2024 : 		 BIOHAZARD готовы к студии

31 окт 2024 : 		 Барабанщик BIOHAZARD о правильном моменте для выпуска альбома

16 окт 2024 : 		 BIOHAZARD на Frontiers

14 окт 2024 : 		 SEN DOG присоединился на сцене к BIOHAZARD

17 июн 2024 : 		 Новая музыка от BIOHAZARD в начале года?

23 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD

22 май 2024 : 		 BIOHAZARD: «Сейчас мы ладим как никогда!»

2 май 2024 : 		 BIOHAZARD планируют выпустить сингл в этом году

19 фев 2024 : 		 BIOHAZARD готовят новый материал

20 сен 2023 : 		 Видео полного выступления BIOHAZARD

16 авг 2023 : 		 BIOHAZARD вдохновляются концертами

16 июл 2023 : 		 Умер оригинальный барабанщик BIOHAZARD

4 июл 2023 : 		 BILLY GRAZIADEI — о новом материале BIOHAZARD
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с выступления BIOHAZARD



zoom
Видео с выступления BIOHAZARD, состоявшегося 17 октября по случаю выхода нового альбома "Divided We Fall", доступно для просмотра ниже.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 130

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом