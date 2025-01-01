Arts
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 41
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 24
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 41
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 24
*

Megadeth

*



20 окт 2025 : 		 Drum-cam от MEGADETH

15 окт 2025 : 		 MEGADETH исполнили новую песню

5 окт 2025 : 		 За кулисами MEGADETH и MARTY FRIEDMAN

3 окт 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

2 окт 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

29 сен 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

26 сен 2025 : 		 Тизер нового трека MEGADETH

12 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я не ожидал такого объявления от MEGADETH»

6 сен 2025 : 		 Барабанщик MEGADETH устроил мастер-класс

26 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я хотел бы участвовать в прощании MEGADETH»

21 авг 2025 : 		 MEGADETH близки к концу

20 авг 2025 : 		 Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»

14 авг 2025 : 		 MEGADETH обещают последний альбом и тур

14 авг 2025 : 		 CHRIS ADLER: «Играть с MEGADETH для меня было очень важно»

30 июл 2025 : 		 Почему MEGADETH так названы?

25 июл 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Лидер MEGADETH хотел переписать песни METALLICA»

21 июл 2025 : 		 MEGADETH не стали звать на финальное шоу BLACK SABBATH

29 июн 2025 : 		 Drum-cam от MEGADETH

27 июн 2025 : 		 Ультра лимитированный бокс-сет от MEGADETH

21 июн 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Я спрашивал у бывшего совета»

15 июн 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом»

15 июн 2025 : 		 MEGADETH и HALF SUMO объявили о сотрудничестве

11 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления MEGADETH в 4К

3 июн 2025 : 		 AL PITRELLI о первом концерте с MEGADETH

14 май 2025 : 		 CHRIS ADLER о работе с MEGADETH

25 апр 2025 : 		 MEGADETH в студии
Drum-cam от MEGADETH



DIRK VERBEUREN опубликовал видео исполнения композиции MEGADETH "Tipping Point".




просмотров: 46

