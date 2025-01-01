Drum-cam от MEGADETH

20 апр 2025 :
|
Бывший басист MEGADETH о провале идеи собрать состав RIP
19 апр 2025 :
|
Гитарист MEGADETH о своем вдохновении
1 апр 2025 :
|
Лидер MEGADETH заявил, что его решение завязать с крепким — это «самая большая ошибка его жизни»
23 мар 2025 :
|
Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом»
12 мар 2025 :
|
Видео полного выступления MEGADETH 1995 года
7 мар 2025 :
|
Новый альбом MEGADETH выйдет на Frontiers
2 мар 2025 :
|
Бывший басист MEGADETH о распределении денег в группах: «Чем более справедливое отношение ко всему этому, тем лучше»
2 мар 2025 :
|
Видео MEGADETH 1992 года
27 фев 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления MEGADETH'95
26 фев 2025 :
|
Видео полного выступления MEGADETH 1990 года
25 фев 2025 :
|
Бывший гитарист MEGADETH: «Мы знали, что RIP будет крутым»
24 фев 2025 :
|
MEGADETH в The Howard Stern Show '98
10 фев 2025 :
|
Лидер MEGADETH: «Мы работаем уже 90 дней»
2 фев 2025 :
|
MARTY FRIEDMAN: «Из MEGADETH я ушел не очень»
24 янв 2025 :
|
ALEX SKOLNICK был готов сыграть с MEGADETH в 2016
12 янв 2025 :
|
Винил MEGADETH выйдет зимой
8 янв 2025 :
|
Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы своей игрой на бас-гитаре»
25 дек 2024 :
|
Гитарист MEGADETH: «У нас полно идей для нового альбома»
24 дек 2024 :
|
DAVE MUSTAINE о новом материале MEGADETH
20 дек 2024 :
|
Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells"
1 дек 2024 :
|
DAVE MUSTAINE начал работу над новым MEGADETH
18 ноя 2024 :
|
Гитарист MEGADETH: «Мы планируем новую пластинку»
15 ноя 2024 :
|
Лидер MEGADETH заплатит бывшему менеджеру 1.4 миллиона. Но есть нюанс
13 ноя 2024 :
|
JAMES LOMENZO о появлении в MEGADETH
12 ноя 2024 :
|
30 лет первому сайту MEGADETH
8 ноя 2024 :
|
Лидер MEGADETH: «Если бы молодой Dave поговорил со старым Dave'ом, то сказал бы: "Ты совсем охренел, Mustaine"»
29 окт 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления MEGADETH
27 окт 2024 :
|
AL PITRELLI о времени в MEGADETH
26 окт 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления MEGADETH
26 окт 2024 :
|
Лидер MEGADETH о визите в Латинскую Америку
25 окт 2024 :
|
DAVID ELLEFSON: «"Risk" остается одним из лучших альбомов MEGADETH»
23 окт 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления MEGADETH
14 окт 2024 :
|
MEGADETH на Graspop
22 сен 2024 :
|
У гитариста MEGADETH много риффов и идей
19 сен 2024 :
|
Лидер MEGADETH об отношениях с MUDVAYNE и ALL THAT REMAINS
10 сен 2024 :
|
DAVID ELLEFSON о MEGADETH: «Дверка еще не закрыта»
6 сен 2024 :
|
Видео с выступления MEGADETH
6 сен 2024 :
|
STEVE DIGIORGIO о работе с MEGADETH
1 сен 2024 :
|
Барабанщик MEGADETH любит йогу
31 авг 2024 :
|
Барабанщик MEGADETH: «У нас тоже разные сеты каждый вечер!»
27 авг 2024 :
|
Лидер MEGADETH: «Мы вновь банда!»
26 авг 2024 :
|
MEGADETH впервые с 2009 сыграли "Washington Is Next!"
22 авг 2024 :
|
Басист MEGADETH нахваливает TEEMU MÄNTYSAARI
21 авг 2024 :
|
Лидер MEGADETH нахваливает TEEMU MÄNTYSAARI
20 авг 2024 :
|
Гитарист MEGADETH: «Планируем в 2025 альбом»
16 авг 2024 :
|
MEGADETH о туре
14 авг 2024 :
|
За кулисами MEGADETH
13 авг 2024 :
|
Лидер MEGADETH: «Для каждой смены состава были причины»
12 авг 2024 :
|
MEGADETH сыграли Liar
11 авг 2024 :
|
По достоинству ли оценен лидер MEGADETH?
6 авг 2024 :
|
Уши от MEGADETH
4 авг 2024 :
|
MEGADETH открыли тур
21 июл 2024 :
|
Новый гитарист MEGADETH равняется на бывшего
13 июл 2024 :
|
Барабанщик MEGADETH: «Перемены —это жизнь»
9 июл 2024 :
|
Новый гитарист MEGADETH: «Мое мнение учитывают!»
4 июл 2024 :
|
MEGADETH в Испании
3 июл 2024 :
|
Барабанщик MEGADETH: «Иногда Dave достает что-то из риффов 1980-х»
30 июн 2024 :
|
MEGADETH в Германии
28 июн 2024 :
|
Новый член MEGADETH: «Респект и уважуха всем старичкам!»
27 июн 2024 :
|
MEGADETH впервые за 15 лет сыграли 'Kick The Chair'
26 июн 2024 :
|
MEGADETH активно работают над новой музыкой
25 июн 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления MEGADETH
24 июн 2024 :
|
Басист MEGADETH: «Перед выходом на сцену я не нервничаю»
20 июн 2024 :
|
Пойдет ли DAVID ELLEFSON с MEGADETH в ЗСРнР?
17 июн 2024 :
|
VIP от MEGADETH
14 июн 2024 :
|
MEGADETH в Бухаресте
13 июн 2024 :
|
Лидер MEGADETH: «Teemu удовлетворяет меня на все сто!»
10 июн 2024 :
|
MEGADETH в Швеции
29 май 2024 :
|
DAVID ELLEFSON: «Мне повезло, что я оказался в MEGADETH»
29 май 2024 :
|
MEGADETH в Аргентине
22 май 2024 :
|
MEGADETH за пять концертов заработали четыре миллиона
21 май 2024 :
|
Новый гитарист MEGADETH: «Скоро начнём сочинять»
15 май 2024 :
|
MEGADETH в Парагвае
7 май 2024 :
|
Лидер MEGADETH о будущем металла
5 май 2024 :
|
MEGADETH в Сальвадоре
2 май 2024 :
|
MEGADETH в Мексике
30 апр 2024 :
|
MEGADETH посетили обсерваторию
29 апр 2024 :
|
Видео полного выступления MEGADETH
26 апр 2024 :
|
MEGADETH в Колумбии
24 апр 2024 :
|
MEGADETH в Колумбии
23 апр 2024 :
|
Drum-cam от MEGADETH
22 апр 2024 :
|
MEGADETH в Перу
18 апр 2024 :
|
MEGADETH в акустике
17 апр 2024 :
|
MEGADETH о концертах в Аргентине
16 апр 2024 :
|
Лидер MEGADETH о новом гитаристе: «Его правая рука творит чудеса»
15 апр 2024 :
|
MEGADETH отыграли первое аншлаговое шоу в Аргентине
14 апр 2024 :
|
Лидер MEGADETH: «Killing Is My Business» опередил время, люди в него не въехали»
11 апр 2024 :
|
MEGADETH в 4К
10 апр 2024 :
|
Лидер MEGADETH считает, что новый гитарист отлично подходит группе
8 апр 2024 :
|
Лидер MEGADETH о визите в Белый Дом
7 апр 2024 :
|
Видео с выступления MEGADETH
27 фев 2024 :
|
Новый гитарист MEGADETH: «Мне некогда волноваться!»
26 фев 2024 :
|
GUS G. о пробах в MEGADETH
24 фев 2024 :
|
Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*даком!»
18 фев 2024 :
|
Лидер MEGADETH: «Возможно, к концу этого года я буду готов приступить к записи нового материала»
17 фев 2024 :
|
GUS G. заявил, что ему предлагали прослушивание в MEGADETH
16 фев 2024 :
|
Лидер MEGADETH: «TEEMU в тему!»
13 фев 2024 :
|
MARTY FRIEDMAN не выступит с MEGADETH в Аргентине
13 фев 2024 :
|
Почему MEGADETH три раза переписывали "These Boots Are Made For Walkin'"
3 фев 2024 :
|
DAVID ELLEFSON скучает по MEGADETH
29 янв 2024 :
|
MEGADETH три раза отыграют в Аргентине
13 янв 2024 :
|
KIKO LOUREIRO о причинах ухода из MEGADETH: «Люди, у которых нет детей, не поймут»
11 янв 2024 :
|
KIKO LOUREIRO предлагал вернуть MARTY FRIEDMAN'a в MEGADETH
23 дек 2023 :
|
Лидер MEGADETH о дороговизне туров: «Больше невозможно попасть из пункта А в пункт Б, не потратив кучу денег»
19 дек 2023 :
|
Фигурка MEGADETH зимой
16 дек 2023 :
|
Лидер MEGADETH готов претендовать на место в Голос 80+
7 дек 2023 :
|
Новые NFT от MEGADETH
30 ноя 2023 :
|
Лидер MEGADETH: «Концептуальный альбом не про меня»
30 ноя 2023 :
|
KIKO LOUREIRO о причинах ухода из MEGADETH
22 ноя 2023 :
|
Новый гитарист MEGADETH готов зажигать
21 ноя 2023 :
|
MEGADETH смогут и без Kiko
20 ноя 2023 :
|
KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH
13 ноя 2023 :
|
Лидер MEGADETH официально дед
11 ноя 2023 :
|
Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине
17 окт 2023 :
|
Барабанщик MEGADETH исполняет "Take No Prisoners"
16 окт 2023 :
|
Видео полного выступления MEGADETH
9 окт 2023 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH о Dave Mustaine: «Dave очень серьёзно относится к группе — я бы сказал, почти по-военному»
8 окт 2023 :
|
Лидер MEGADETH: «Когда вернется Kiko? А кто его...»
7 окт 2023 :
|
Лидер MEGADETH хвалит новенького
2 окт 2023 :
|
Видео с выступления MEGADETH
1 окт 2023 :
|
Лидер MEGADETH о напряжённых отношениях с бывшими участниками
30 сен 2023 :
|
Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников
27 сен 2023 :
|
Лидер MEGADETH о временном гитаристе: «Он играет почти как Marty»
23 сен 2023 :
|
Видео с выступления MEGADETH
20 сен 2023 :
|
Видео с выступления MEGADETH
19 сен 2023 :
|
Нереализованное демо Ника Менцы
19 сен 2023 :
|
Видео с выступления MEGADETH
11 сен 2023 :
|
MARTY FRIEDMAN о выступлении с MEGADETH
11 сен 2023 :
|
Лидер MEGADETH о выступлении с MARTY
10 сен 2023 :
|
Лидер MEGADETH о вопросах насчёт METALLICA: «Я не поднимаю эту тему»
9 сен 2023 :
|
Видео с выступления MEGADETH
7 сен 2023 :
|
MEGADETH выступили с временным участником
6 сен 2023 :
|
Гитарист WINTERSUN выступит с MEGADETH
3 сен 2023 :
|
Как лидер MEGADETH попал в танк
2 сен 2023 :
|
MARTY FRIEDMAN и MEGADETH на Wacken
1 сен 2023 :
|
Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию
31 авг 2023 :
|
Барабанщик MEGADETH исполняет
30 авг 2023 :
|
CRISTINA SCABBIA присоединилась на сцене к MEGADETH
19 авг 2023 :
|
А у вас есть командир танка Dave Mustaine?
16 авг 2023 :
|
MARTY FRIEDMAN репетирует с MEGADETH
14 авг 2023 :
|
Drum-cam от MEGADETH
11 авг 2023 :
|
MATT HEAFY присоединился на сцене к MEGADETH
8 авг 2023 :
|
Лидер MEGADETH: «Нет ничего хуже, чем когда кто-то появляется в вашей жизни и пытается вас изменить»
7 авг 2023 :
|
За кулисами MEGADETH
5 авг 2023 :
|
MARTY FRIEDMAN выступил с MEGADETH
1 авг 2023 :
|
Лидер MEGADETH о зрителях, бросающих предметы на сцену: «Если ты не нравишься людям, они будут бросаться всякой фигнёй»
31 июл 2023 :
|
Лидер MEGADETH о секрете успеха в трэше
30 июл 2023 :
|
DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным
26 июл 2023 :
|
MEGADETH ловят призраков
24 июл 2023 :
|
MEGADETH открыли европейский тур
22 июл 2023 :
|
SHAWN DROVER о MEGADETH: «У меня остались хорошие воспоминания»
18 июл 2023 :
|
Барабанщик MEGADETH: «Сцена в порядке!»
17 июл 2023 :
|
Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной»
10 июл 2023 :
|
Лидер MEGADETH: «Работать над последним альбомом было сложно»
9 июл 2023 :
|
DAVID ELLEFSON: «Когда я вернулся в MEGADETH в 2010 году, я спас их задницы»
9 июл 2023 :
|
JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7»
6 июл 2023 :
|
Лидер MEGADETH — о METALLICA: «Я желаю им всего самого наилучшего»
5 июл 2023 :
|
Лидер MEGADETH: «Мы избавились ото всех людей из нашего прошлого и хотим начать всё с чистого листа»
4 июл 2023 :
|
Бывший — об увольнении из MEGADETH: «Я был готов к этому»
2 июл 2023 :
|
Бывший басист MEGADETH: «Ли ничего не записывал с нами в студии»
1 июл 2023 :
|
Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA»
30 июн 2023 :
|
LEE VING присоединился на сцене к MEGADETH
29 июн 2023 :
|
Лидер MEGADETH — о темах своих песен
28 июн 2023 :
|
Лидер MEGADETH почтил память барабанщика
27 июн 2023 :
|
DAVE MUSTAINE: «MARTY FRIEDMAN — единственный из бывших участников MEGADETH, кто добился чего-то значительного»
26 июн 2023 :
|
Умер бывший барабанщик MEGADETH
25 июн 2023 :
|
Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells"
21 июн 2023 :
|
DAVE MUSTAINE: «KIRK оказал мне честь, попытавшись сыграть мои соло на ранних песнях METALLICA»
19 июн 2023 :
|
Бывший из MEGADETH: «Они захлопнули дверь перед моим носом, и я не стал больше стучать»
14 июн 2023 :
|
Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества материала MEGADETH в течение последних пяти лет»
13 июн 2023 :
|
KIKO LOUREIRO — о канадском туре MEGADETH
12 июн 2023 :
|
Бывший из MEGADETH: «Хочу ли я вновь быть правой рукой Dave'a?»
8 июн 2023 :
|
Лидер MEGADETH: «Ох, как стало всё дорого!»
3 июн 2023 :
|
Бывший басист MEGADETH: «Во мне Dave нашёл верную правую руку!»
30 май 2023 :
|
За кулисами MEGADETH
23 май 2023 :
|
Бывший из MEGADETH — о провале реюниона RIP
23 май 2023 :
|
Видео полного выступления MEGADETH
17 май 2023 :
|
DAVID ELLEFSON считает лидера MEGADETH своим другом
16 май 2023 :
|
MEGADETH порешали с иском
16 май 2023 :
|
JAMES LOMENZO — о возвращении в MEGADETH
14 май 2023 :
|
Drum-cam от MEGADETH
9 май 2023 :
|
Drum-cam от MEGADETH
3 май 2023 :
|
MEGADETH открыли тур по Канаде
30 апр 2023 :
|
DAVID ELLEFSON: «За моим увольнением из MEGADETH стояли личные обиды Dave'a»
27 апр 2023 :
|
Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой металл-группой в истории»
12 апр 2023 :
|
STEVE DIGIORGIO — о работе с MEGADETH: «Это был потрясающий опыт»
12 апр 2023 :
|
Закулисные съёмки с выступления MEGADETH с Marty Friedman'ом
9 апр 2023 :
|
MARTY FRIEDMAN — о выступлении с MEGADETH: «Это было здорово»
25 мар 2023 :
|
DAVE MUSTAINE считает, что KIKO лучше подходит для MEGADETH, чем MARTY
23 мар 2023 :
|
MEGADETH в Австралии
12 мар 2023 :
|
Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот
12 мар 2023 :
|
DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH
10 мар 2023 :
|
Альбом MEGADETH доступен в Dolby Atmos
10 мар 2023 :
|
Ник Менца исполняет трек MEGADETH
3 мар 2023 :
|
Барабанщик MEGADETH — о выступлении с Marty
28 фев 2023 :
|
MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH
27 фев 2023 :
|
Видео полного выступления MEGADETH
22 фев 2023 :
|
Кавер-версия JUDAS PRIEST от MEGADETH
20 фев 2023 :
|
Музыканты MEGADETH определяют, кто сверху
20 фев 2023 :
|
Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может исполнять старый материал
14 фев 2023 :
|
MARTY FRIEDMAN выйдет на одну сцену с MEGADETH
12 фев 2023 :
|
DAVID ELLEFSON заявил, что ранние вещи MEGADETH были написаны для маленьких площадок
9 фев 2023 :
|
DAVE MUSTAINE — о нынешней версии MEGADETH: «Это, пожалуй, лучший состав, который у нас был за долгое время»
8 фев 2023 :
|
MEGADETH кинули автора обложки?
8 фев 2023 :
|
Стрим от MEGADETH
9 янв 2023 :
|
Бывший гитарист MEGADETH — о достоверном исполнении соло: «Этого хотели фанаты»
30 дек 2022 :
|
Гитарист MEGADETH о соло в "We'll Be Back"
30 дек 2022 :
|
Лидер MEGADETH о сочинении "Dogs Of Chernobyl"
24 дек 2022 :
|
CHRIS ADLER — о том, почему он не присутствовал на церемонии вручения «Грэмми» с MEGADETH
22 дек 2022 :
|
CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH
16 дек 2022 :
|
Новое видео MEGADETH
13 дек 2022 :
|
Барабанщик MEGADETH: «У нас много свободы!»
7 дек 2022 :
|
Архивы Ника Менцы
6 дек 2022 :
|
Ник Менца исполняет MEGADETH
23 ноя 2022 :
|
JAMES LOMENZO: «Я рад, что David вернулся в MEGADETH в 2010»
22 ноя 2022 :
|
Лидер MEGADETH считает, что «Большая четвёрка» снова должна выступать
18 ноя 2022 :
|
Кавер-версия JUDAS PRIEST от MEGADETH
17 ноя 2022 :
|
Лидер MEGADETH рад, что претендует на Грэмми
2 ноя 2022 :
|
Ник Менца исполняет MEGADETH
30 окт 2022 :
|
Гитарист MEGADETH — о своём подходе к сочинению песен
21 окт 2022 :
|
Новое видео MEGADETH
17 окт 2022 :
|
Видео полного выступления VIC AND THE RATTLEHEADS 1993 года
13 окт 2022 :
|
DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка!»
9 окт 2022 :
|
DAVID ELLEFSON: «Если мой тыл никто не прикрывает, то зачем мне это?»
7 окт 2022 :
|
Гитарист MEGADETH заявил, что у него отличные отношения с DAVE'ом MUSTAINE'ом
4 окт 2022 :
|
DAVE MUSTAINE — об атмосфере в MEGADETH
3 окт 2022 :
|
Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFIELD'ом
1 окт 2022 :
|
Документальный фильм о бывшем барабанщике MEGADETH выйдет в 2023 году
28 сен 2022 :
|
Drum-cam от MEGADETH
27 сен 2022 :
|
Гитарист MEGADETH считает, что понимает Dave'a
26 сен 2022 :
|
Лидер MEGADETH: «Здорово делать людей счастливыми в сумасшедшем мире, в котором мы сейчас живём»
25 сен 2022 :
|
MEGADETH впервые сыграли "Soldier On!"
22 сен 2022 :
|
Барабанщик MEGADETH: «Играть в команде просто класс!»
21 сен 2022 :
|
Ник Менца исполняет трек MEGADETH
20 сен 2022 :
|
Бывшим участникам MEGADETH нет никакого дела до реакции DAVE'а MUSTAINE'a на их проект
19 сен 2022 :
|
Барабанщик MEGADETH стал амбассадором THE ROB STEWART SHARKWATER FOUNDATION
18 сен 2022 :
|
Лидер MEGADETH — о рождении текстов
17 сен 2022 :
|
Новые NFT от MEGADETH
16 сен 2022 :
|
MEGADETH в "Trunk Nation L.A. Invasion"
15 сен 2022 :
|
Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения»
14 сен 2022 :
|
JAMES LOMENZO — о возвращении в MEGADETH
12 сен 2022 :
|
MEGADETH получили бронзу
10 сен 2022 :
|
Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, чтобы лучше его узнать
9 сен 2022 :
|
Какую песню JUDAS PRIEST записали MEGADETH?
8 сен 2022 :
|
Ник Менца исполняет материал MEGADETH
8 сен 2022 :
|
Лидер MEGADETH — о своём подходе к сочинению песен
7 сен 2022 :
|
Лидер MEGADETH: «Все обожают James'a LoMenzo»
5 сен 2022 :
|
Лидер MEGADETH считает себя проницательным бизнесменом
2 сен 2022 :
|
Новое видео MEGADETH
1 сен 2022 :
|
Фронтмен MEGADETH: «Я думаю, что на 100 процентов здоров»
1 сен 2022 :
|
Видео полного выступления MEGADETH
31 авг 2022 :
|
Лидер MEGADETH — о том, почему группа не играет новые песни
30 авг 2022 :
|
Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа»
29 авг 2022 :
|
MEGADETH получили золото и платину
26 авг 2022 :
|
MEGADETH исполнили новую песню
23 авг 2022 :
|
Барабанщик MEGADETH рад, что Dave использовал его идеи для нового альбома
22 авг 2022 :
|
MEGADETH открыли тур
20 авг 2022 :
|
Ник Менца исполняет трек MEGADETH
18 авг 2022 :
|
MEGADETH записали кавер-версию песни JUDAS PRIEST
18 авг 2022 :
|
Лидер MEGADETH — о вкладе в сочинение других участников: «Это стало глотком свежего воздуха»
12 авг 2022 :
|
Новая песня MEGADETH
4 авг 2022 :
|
Лидер MEGADETH — о бас-гитаристах
22 июл 2022 :
|
Новое видео MEGADETH
10 июл 2022 :
|
Ник Менца исполняет трек MEGADETH
7 июл 2022 :
|
Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST
6 июл 2022 :
|
MEGADETH о концертах в Европе
3 июл 2022 :
|
Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах
1 июл 2022 :
|
Лидер MEGADETH — об увольнении басиста: «Пришло время»
29 июн 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления MEGADETH
28 июн 2022 :
|
Лидер MEGADETH — о бывшем басисте: «Я простил его, но больше не буду исполнять с ним музыку»
24 июн 2022 :
|
Лидер MEGADETH — о David'e
24 июн 2022 :
|
Новое видео MEGADETH
21 июн 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления MEGADETH
19 июн 2022 :
|
Новый альбом MEGADETH осенью, сингл — летом
19 июн 2022 :
|
Ник Менца исполняет MEGADETH
17 июн 2022 :
|
Видео полного выступления MEGADETH
7 июн 2022 :
|
MEGADETH открыли тур
1 июн 2022 :
|
Старый член вернулся в MEGADETH
10 май 2022 :
|
Видео с репетиции MEGADETH
10 май 2022 :
|
MEGADETH на USS Lexington
5 май 2022 :
|
Лидер MEGADETH: «Если ты пришёл к врачу с болью в горле, а он проверяет твою задницу, то что-то идёт не так»
3 май 2022 :
|
Видео с репетиции MEGADETH
25 апр 2022 :
|
Видео с репетиции MEGADETH
14 апр 2022 :
|
Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!»
13 апр 2022 :
|
DAVID ELLEFSON назвал самую сложную для него в исполнении песню MEGADETH
12 апр 2022 :
|
Лидер MEGADETH: «Как я с...л в Белом Доме»
12 апр 2022 :
|
MEGADETH будут искать новых пивоваров
11 апр 2022 :
|
MEGADETH открыли тур
5 апр 2022 :
|
Лидер MEGADETH — о новом альбоме
4 апр 2022 :
|
Лидер MEGADETH рад возвращению James'a LoMenzo
31 мар 2022 :
|
Лидер MEGADETH назвал имя басиста
11 мар 2022 :
|
Лидер MEGADETH: «У нас есть план и мы его придерживаемся»
27 фев 2022 :
|
Басист MEGADETH на новом сингле MYRONE
21 фев 2022 :
|
DAVE MUSTAINE исполняет тему MEGADETH
13 фев 2022 :
|
DAVE MUSTAINE и JOHN MOYER исполняют MEGADETH
10 фев 2022 :
|
DAVE MUSTAINE исполняет тему MEGADETH
28 янв 2022 :
|
Новый альбом MEGADETH выйдет летом. Может быть
27 янв 2022 :
|
Урок от лидера MEGADETH
14 янв 2022 :
|
JAMES LOMENZO пока остается с MEGADETH
3 янв 2022 :
|
Использует ли лидер MEGADETH Т.О.М.?
27 дек 2021 :
|
Фрагмент нового трека MEGADETH
21 дек 2021 :
|
Лидер MEGADETH — о неприятной шутке жены на день рождения
17 дек 2021 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH исполняет хит Нэнси Синатры
9 дек 2021 :
|
KIKO LOUREIRO: «Я мог бы сделать видео того, чему научился у членов MEGADETH»
8 дек 2021 :
|
Новый альбом MEGADETH уже почти
7 дек 2021 :
|
Первая раскраска MEGADETH
3 дек 2021 :
|
Крипта от MEGADETH
26 ноя 2021 :
|
Является ли "Youthanasia" самой личной песней для лидера MEGADETH?
22 ноя 2021 :
|
Новый альбом MEGADETH выйдет весной
12 ноя 2021 :
|
Лидер MEGADETH — о любимых соляках
4 ноя 2021 :
|
Концертное видео MEGADETH
1 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON просил не менять его партии на новом альбоме MEGADETH
30 окт 2021 :
|
Лидер MEGADETH: «Таких музыкантов, как MARTY и KIKO, очень мало»
26 окт 2021 :
|
У бывшего басиста нет копии своих партий нового альбома MEGADETH
23 окт 2021 :
|
Концертное видео MEGADETH 1990 года
21 окт 2021 :
|
Гитарист MEGADETH приглашает за кулисы
19 окт 2021 :
|
Музыканты PROTEST THE HERO и HAKEN исполняют MEGADETH
18 окт 2021 :
|
Лидер MEGADETH задул свечу
30 сен 2021 :
|
JAMES LOMENZO «отлично проводит время» с MEGADETH
16 сен 2021 :
|
Фронтмен MEGADETH дал совет гитаристам: «Делайте всё правильно или не делайте вообще»
13 сен 2021 :
|
Видео с репетиции MEGADETH
9 сен 2021 :
|
Лидер MEGADETH: «У Lars'a что, денег мало, что он попёр на Napster?»
3 сен 2021 :
|
Обучающее видео от лидера MEGADETH
31 авг 2021 :
|
MEGADETH сыграли в родном городе бывшего басиста
29 авг 2021 :
|
Видео с выступления MEGADETH
28 авг 2021 :
|
Лидер MEGADETH приглашает за кулисы
26 авг 2021 :
|
MEGADETH выходят на WAX Blockchain
25 авг 2021 :
|
Видео с выступления MEGADETH
23 авг 2021 :
|
Видео с выступления MEGADETH
20 авг 2021 :
|
Лидер MEGADETH: «Когда я собирал группу, я хотел, чтобы это была более металлическая версия METALLICA»
16 авг 2021 :
|
Лидер MEGADETH подписал бутылки
11 авг 2021 :
|
JAMES LOMENZO поедет в тур с MEGADETH
9 авг 2021 :
|
MEGADETH приступили к сведению
2 авг 2021 :
|
Новый рифф от MEGADETH
25 июл 2021 :
|
Название нового альбома MEGADETH
13 июл 2021 :
|
Лидер MEGADETH: «Пасторам здесь не место»
12 июл 2021 :
|
Угадай басиста MEGADETH
9 июл 2021 :
|
MEGADETH переписали партии пастора
5 июл 2021 :
|
Лидер MEGADETH подорожал
2 июл 2021 :
|
Лидер MEGADETH за 150
30 июн 2021 :
|
Новый релиз MEGADETH выйдет летом
28 июн 2021 :
|
CHRIS ADLER: «Звонок Dave'a изменил мою жизнь»
18 июн 2021 :
|
Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбоме MEGADETH
4 июн 2021 :
|
Бывший продюсер MEGADETH: «Не могу развидеть видео с David'ом»
3 июн 2021 :
|
JASON NEWSTED в MEGADETH? Зачем ему это
30 май 2021 :
|
Лидер MEGADETH продаёт машину
26 май 2021 :
|
Вспоминая барабанщика MEGADETH
26 май 2021 :
|
MEGADETH выступят на фестивале SLIPKNOT
24 май 2021 :
|
MEGADETH и David всё
20 май 2021 :
|
Уроки от лидера MEGADETH
18 май 2021 :
|
MARTY FRIEDMAN не участвует в торжествах MEGADETH
12 май 2021 :
|
Выходят нашивки MEGADETH
11 май 2021 :
|
Новые даты тура MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM + IN FLAMES
11 май 2021 :
|
MEGADETH: «Аспекты личной жизни только в руках басиста»
11 май 2021 :
|
Последний мастер-класс барабанщика MEGADETH
10 май 2021 :
|
Басист MEGADETH запустил канал
1 май 2021 :
|
Ник Менца исполняет MEGADETH
20 апр 2021 :
|
DAVID ELLEFSON — о предстоящем альбоме MEGADETH: «Мы могли бы выпустить его как инструментальный CD, и это была бы потрясающая прог-металлическая запись»
14 апр 2021 :
|
NFT MEGADETH ушел за $18000
12 апр 2021 :
|
MEGADETH совсем близки
7 апр 2021 :
|
Басист MEGADETH рад, что столько лет работает над альбомом
4 апр 2021 :
|
Лидер MEGADETH — о новом альбоме: «Мне осталось спеть на одной песне»
1 апр 2021 :
|
Концертное видео MEGADETH 1992 года
29 мар 2021 :
|
Концертное видео MEGADETH 1992 года
23 мар 2021 :
|
DAVID ELLEFSON — об участии Kerry King'a в MEGADETH
22 мар 2021 :
|
Басист MEGADETH — о смерти Ника Менцы
22 мар 2021 :
|
Концертное видео MEGADETH 1992 года
16 мар 2021 :
|
Концертное видео MEGADETH 1992 года
15 мар 2021 :
|
Концертное видео MEGADETH 1992 года
5 мар 2021 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH
2 мар 2021 :
|
Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем
28 фев 2021 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH
28 фев 2021 :
|
Басист MEGADETH: «Злые рога Интернета впервые поднялись ещё в 90-е!»
27 фев 2021 :
|
В новый альбом MEGADETH войдёт кавер-версия
15 фев 2021 :
|
Басист MEGADETH надеется на возвращение круизов
12 фев 2021 :
|
Вокалист MEGADETH в студии
7 фев 2021 :
|
Басист MEGADETH: «Не имеет смысла выпускать новый альбом в разгар пандемии»
28 янв 2021 :
|
Басист MEGADETH: «Dirk — звезда альбома!»
25 янв 2021 :
|
JAMES LOMENZO: «Играть в MEGADETH было сложнее всего»
21 янв 2021 :
|
DAVE LOMBARDO мог попасть в MEGADETH в 1987 году
21 янв 2021 :
|
Басист MEGADETH заявил, что новый альбом будет разнообразным
20 янв 2021 :
|
Лидер MEGADETH заработал новый пояс
18 янв 2021 :
|
Басист MEGADETH сказал, что песня "Peace Sells" была сделана за пару часов
14 янв 2021 :
|
Басист MEGADETH: «Мы все — ветви METALLICA»
12 янв 2021 :
|
Лидер MEGADETH открыл название альбома. Возможно(е)
10 янв 2021 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH
30 дек 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Мы всегда начинаем сет с... »
24 дек 2020 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH
21 дек 2020 :
|
DAVID ELLEFSON: «Услышав первый альбом METALLICA, Dave взбесился»
11 дек 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Идём неплохо!»
9 дек 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Сейчас я куда лучший командный член, чем десять лет назад!»
3 дек 2020 :
|
Анонсирован документальный фильм о бывшем барабанщике MEGADETH
30 ноя 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Новая музыка в новом году»
28 ноя 2020 :
|
Лидер MEGADETH: «Работаем каждый день»
27 ноя 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Всевышний познакомил меня с Dave'ом»
10 ноя 2020 :
|
Барабанщик MEGADETH заявил, что с Dave'ом Mustaine'ом «очень круто работать» в студии
7 ноя 2020 :
|
Басист MEGADETH заявил, что его всё ещё чмырят непрофессиональные басисты за игру медиатором
16 окт 2020 :
|
Drum-cam от бывшего барабанщика MEGADETH
15 окт 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Между мной и Dave'ом есть химия»
14 окт 2020 :
|
Менеджер Ника Менцы крошит батон на лидера MEGADETH
8 окт 2020 :
|
Лидер MEGADETH: «У нас получилась классная пластинка»
7 окт 2020 :
|
Лидер MEGADETH: «Мы сейчас заняты соло»
5 окт 2020 :
|
Гитарист WARRANT собирался в MEGADETH
5 окт 2020 :
|
Лидер MEGADETH — об иске басиста на 18,5 миллионов
2 окт 2020 :
|
DAVID ELLEFSON о предстоящем альбоме MEGADETH: «Песни просто потрясающие»
30 сен 2020 :
|
DAVE MUSTAINE не будет писать песни про коронавирус
28 сен 2020 :
|
Новые вина от лидера MEGADETH
27 сен 2020 :
|
DAVID ELLEFSON — о выступлениях MEGADETH с гитаристом SLAYER
25 сен 2020 :
|
DAVE MUSTAINE — о споре насчёт авторства песен в MEGADETH
19 сен 2020 :
|
Лидер MEGADETH не знал, почему ему больно
18 сен 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Мы всем обязаны METALLICA»
17 сен 2020 :
|
Лидер MEGADETH: «Как бы мне ни был противен Chris Poland, он был отличным гитаристом»
15 сен 2020 :
|
Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым»
10 сен 2020 :
|
MARTY FRIEDMAN: «Реюнион MEGADETH не случился из-за денег»
9 сен 2020 :
|
Лидер MEGADETH: «Мне было так обидно читать всё дерьмо, что вылил на меня Ник перед смертью»
30 авг 2020 :
|
Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS
28 авг 2020 :
|
Бывший басист MEGADETH заявил, что босс Spotify должен сидеть в тюрьме
24 авг 2020 :
|
Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS
16 авг 2020 :
|
Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS
14 авг 2020 :
|
Лидер MEGADETH: «Да я бы сам такого выпер из METALLICA!»
3 авг 2020 :
|
Почему MEGADETH решили не записывать новый альбом удалённо
2 авг 2020 :
|
Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS
1 авг 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Dave пишет одни из лучших риффов в мире!»
29 июл 2020 :
|
DAVE MUSTAINE сказал, что новый альбом MEGADETH «получается отличным»
27 июл 2020 :
|
Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS
22 июл 2020 :
|
Пазлы MEGADETH выйдут осенью
21 июл 2020 :
|
DAVID ELLEFSON — о новом альбоме MEGADETH: «Это будет феноменальная пластинка!»
19 июл 2020 :
|
Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS
14 июл 2020 :
|
Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS
2 июл 2020 :
|
Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES стартует в июле
23 июн 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Мы движемся вперёд»
17 июн 2020 :
|
MEGADETH записывают 18 песен
14 июн 2020 :
|
Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES онлайн
10 июн 2020 :
|
Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES онлайн
8 июн 2020 :
|
MEGADETH записали бас и ударные
3 июн 2020 :
|
MEGADETH довольны новым материалом
1 июн 2020 :
|
DAVID ELLEFSON: «Увидев Dave'a, я сразу понял: у нас что-то будет!»
28 май 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Мы отказались от записи альбома по отдельности»
27 май 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Драйв-ин-концерты? Я — за!»
25 май 2020 :
|
Ник Менца исполняет композицию MEGADETH
23 май 2020 :
|
Ник Менца исполняет композицию MEGADETH
22 май 2020 :
|
Нереализованный трек от бывшего барабанщика MEGADETH
20 май 2020 :
|
Басист MEGADETH едет в Нэшвилл для записи нового альбома MEGADETH
17 май 2020 :
|
DIRK VERBEUREN о том, как оказался в MEGADETH
16 май 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Мир концертов может измениться»
13 май 2020 :
|
Обучающее видео от MEGADETH
8 май 2020 :
|
Лидер MEGADETH записывает вокал
7 май 2020 :
|
Лидер MEGADETH на карантине
3 май 2020 :
|
Басист MEGADETH о пандемии и термине "Megadeath"
2 май 2020 :
|
Видео с выступления MEGADETH
30 апр 2020 :
|
Лидер MEGADETH: «Я узнал о смерти Клиффа крайне отстойным образом»
29 апр 2020 :
|
Басист MEGADETH: «"Rust In Peace" всё поменял, до него мы торчали как проклятые»
28 апр 2020 :
|
Редкие съёмки с участием Ника Менцы
21 апр 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Приступим к записи как только сможем»
19 апр 2020 :
|
За подписанную MEGADETH гитару выручили более 6 000 долларов
19 апр 2020 :
|
Как KIKO LOUREIRO оказался в MEGADETH
14 апр 2020 :
|
Новый альбом MEGADETH готов к записи
9 апр 2020 :
|
Как KIKO LOUREIRO оказался в MEGADETH
7 апр 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления MEGADETH
6 апр 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Тур с LAMB OF GOD пока в силе»
6 апр 2020 :
|
Маска от MEGADETH
2 апр 2020 :
|
Dave и коняшка
1 апр 2020 :
|
Лидер MEGADETH: «Вера помогла мне справиться с раком»
26 мар 2020 :
|
Лидер MEGADETH с дочкой исполняют THE BEATLES
3 мар 2020 :
|
KIKO LOUREIRO джемует с техниками MEGADETH
25 фев 2020 :
|
MEGADETH начнут запись до тура с LAMB OF GOD
16 фев 2020 :
|
MEGADETH исполнили "Dread And The Fugitive Mind"
3 фев 2020 :
|
Лидер MEGADETH: «Я прошёл через 51 облучение и девять химиотерапий»
2 фев 2020 :
|
Видео полного выступления MEGADETH
30 янв 2020 :
|
Дочка спела с папой
28 янв 2020 :
|
MEGADETH исполнили "The Conjuring"
23 янв 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Ваши молитвы вернули Dave'a на сцену!»
23 янв 2020 :
|
Дочка лидера MEGADETH: «Я горжусь отцом!»
21 янв 2020 :
|
MEGADETH вернулись на сцену
20 янв 2020 :
|
Басист MEGADETH назвал BMW «топовой машиной для вождения»
13 янв 2020 :
|
DAVE MUSTAINE заявил, что барабанные партии DIRK'а VERBEUREN'а на новом альбоме MEGADETH — «исключительные»
2 янв 2020 :
|
DAVID ELLEFSON выступил с трибьют-группой MEGADETH
26 дек 2019 :
|
Басист MEGADETH: «Почему мне нравятся GHOST»
23 дек 2019 :
|
DAVID ELLEFSON заявил, что вернулся в MEGADETH по «джентльменскому соглашению»
3 дек 2019 :
|
Лидер MEGADETH: «Мы выпустим пару песен до тура»
27 ноя 2019 :
|
Лидер MEGADETH: «Мне написали JAMES HETFIELD, OZZY OSBOURNE и PAUL STANLEY, и я говорил с BRUCE'ом DICKINSON'ом»
25 ноя 2019 :
|
Лидер MEGADETH выглядит бодро
15 ноя 2019 :
|
Урок от гитариста MEGADETH
13 ноя 2019 :
|
Басист MEGADETH о басисте JUDAS PRIEST
8 ноя 2019 :
|
Басист MEGADETH выступил с трибьют-группой MEGADETH
7 ноя 2019 :
|
DAVID ELLEFSON о распаде MEGADETH в 2002 году: «Это было лучшее из того, что с нами происходило»
1 ноя 2019 :
|
Лидер MEGADETH продаёт более 150 единиц музыкального оборудования
30 окт 2019 :
|
Найдут ли Dave'y временную замену в MEGADETH?
28 окт 2019 :
|
Рассказ о круизе MEGADETH
28 окт 2019 :
|
Басист MEGADETH: «Dave прошёл лечение»
9 окт 2019 :
|
Басист MEGADETH о прослушивании в METALLICA
9 окт 2019 :
|
Басист MEGADETH о том, почему они согласились играть на разогреве у FIVE FINGER DEATH PUNCH
1 окт 2019 :
|
Басист MEGADETH: «Мы сразу поняли, что "Risk" не приняли»
24 сен 2019 :
|
MEGADETH: «Официального решения об участии Dave'a в круизе нет»
19 сен 2019 :
|
Лидер MEGADETH выставил дом на продажу
18 сен 2019 :
|
Лидер MEGADETH о состоянии здоровья
17 сен 2019 :
|
Ник Менца исполняет MEGADETH
2 сен 2019 :
|
Рассказ о создании комиксов MEGADETH
23 авг 2019 :
|
Бас-гитарист MEGADETH: «Лучший способ сейчас остаться в музыкальном бизнесе — заняться недвижимостью»
20 авг 2019 :
|
Вышло новое пиво MEGADETH
20 авг 2019 :
|
Басист MEGADETH: «Я не большой фанат SABBATH с Ozzy»
19 авг 2019 :
|
DAVID ELLEFSON и бывший барабанщик MEGADETH впервые за 30 лет оказались на одной сцене
13 авг 2019 :
|
DAVID ELLEFSON о новом альбоме MEGADETH: «Совместное творчество даёт отличный повод для надежды на лучшее»
2 авг 2019 :
|
Лидер MEGADETH работает над текстами
1 авг 2019 :
|
Басист MEGADETH: «Некоторые темы с "Super Collider" просто не работали на концертах»
25 июл 2019 :
|
Басист MEGADETH DAVID ELLEFSON сообщает, что DAVE MUSTAINE «продвинулся» в своей борьбе с раком горла
22 июл 2019 :
|
DAVID ELLEFSON исполнил классику MEGADETH
9 июл 2019 :
|
MEGADETH ещё не приступали к записи нового альбома
25 июн 2019 :
|
Фронтмен MEGADETH поблагодарил семью, друзей и поклонников за поддержку
20 июн 2019 :
|
Басист MEGADETH DAVID ELLEFSON о диагнозе DAVE'а MUSTAINE'а: «На данном этапе мы смотрим на его лечение с оптимизмом»
18 июн 2019 :
|
Дочь лидера MEGADETH: «Я сделаю и отдам всё ради этого человека»
18 июн 2019 :
|
Команда DEAN GUITARS желает фронтмену MEGADETH скорейшего выздоровления
17 июн 2019 :
|
У фронтмена MEGADETH обнаружили рак горла
10 июн 2019 :
|
Видеозапись с Ником Менца, перезаписывающим партии классической песни MEGADETH
5 июн 2019 :
|
KIKO LOUREIRO о появлении в MEGADETH
29 май 2019 :
|
Басист MEGADETH о своём положении наёмного работника: «Чтобы сохранить дружбу, мне пришлось принести в жертву свою долю в группе»
23 май 2019 :
|
MEGADETH в студии
11 май 2019 :
|
MEGADETH отправились в студию
8 май 2019 :
|
Обучающее видео от гитариста MEGADETH
21 апр 2019 :
|
MEGADETH в рекламе iPhone
17 апр 2019 :
|
Лидер MEGADETH всё-таки не против однополых браков
17 апр 2019 :
|
Басист MEGADETH: «Раньше 2020 года альбома не ждите»
12 апр 2019 :
|
Компиляция от басиста MEGADETH выйдет летом
10 апр 2019 :
|
Лидер MEGADETH: «Marty был в группе дольше, чем хотел, а я его удерживал дольше, чем нужно»
9 апр 2019 :
|
Басист MEGADETH: «Винил звучит как дерьмо»
4 апр 2019 :
|
Басист MEGADETH: «Клифф Бёртон не оказал на меня влияние»
2 апр 2019 :
|
Гитарист MEGADETH: «Мы молимся перед выходом на сцену каждый вечер»
29 мар 2019 :
|
Лидер MEGADETH: «Мне не нравится, когда меня называют богом»
4 мар 2019 :
|
Лидер MEGADETH звал Даймабэга Даррелла в группу
19 фев 2019 :
|
Какой из альбомов MEGADETH любит басист: "Risk" или "Super Collider"?
12 фев 2019 :
|
Фронтмен MEGADETH заявил, что следующий альбом будет «адски тяжёлым»
6 фев 2019 :
|
Трейлер компиляции MEGADETH
4 фев 2019 :
|
Басист MEGADETH: «Мы никогда не писали песни для того, чтобы выиграть Грэмми»
1 фев 2019 :
|
Лидер MEGADETH еще снизил цену на дом
31 янв 2019 :
|
Ник Менца исполняет "Holy Wars"
26 янв 2019 :
|
Трек-лист компиляции MEGADETH
16 янв 2019 :
|
Лидер MEGADETH: «Новый альбом будет, возможно, тяжелее "Dystopia"»
13 янв 2019 :
|
Трейлер к биографии покойного барабанщика MEGADETH
12 янв 2019 :
|
Обложка нового сборника MEGADETH
10 янв 2019 :
|
Видео из тура басиста MEGADETH
6 янв 2019 :
|
MEGADETH готовят сюрприз
30 дек 2018 :
|
Лидер MEGADETH о новом альбоме
19 дек 2018 :
|
MEGADETH зимой переиздают два альбома
18 дек 2018 :
|
Видео с выступления басиста MEGADETH
18 дек 2018 :
|
Лидер MEGADETH добивается для металла ещё одной номинации на Грэмми
6 дек 2018 :
|
Лидер MEGADETH надеется выпустить альбом весной
21 ноя 2018 :
|
DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют классику MEGADETH, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN
7 ноя 2018 :
|
Нереализованный трек MEGADETH с участием MENZA, LOMENZO, POLAND
6 ноя 2018 :
|
Тизер нового трека MEGADETH
27 сен 2018 :
|
MEGADETH запускают собственный круиз
20 сен 2018 :
|
MEGADETH пригласили на концерт президента Индонезии
5 сен 2018 :
|
Басист MEGADETH введён в Iowa Rock 'N' Roll Hall Of Fame
28 авг 2018 :
|
Лидер MEGADETH: «Я никогда не говорил, что Lars является причиной отсутствия новых шоу "Big 4"»
24 авг 2018 :
|
Обучающее видео от MEGADETH
16 авг 2018 :
|
Биография бывшего барабанщика MEGADETH выйдет зимой
14 авг 2018 :
|
Лидер MEGADETH: «95% того, что в 2019 выйдет новый альбом»
26 июл 2018 :
|
Лидер MEGADETH снизил цену на дом
27 июн 2018 :
|
Гитарист ARCH ENEMY присоединился на сцене к MEGADETH
25 июн 2018 :
|
MEGADETH посвятили песню Винни Полу
19 июн 2018 :
|
Лидер MEGADETH о возможности новых туров Big 4
14 июн 2018 :
|
MEGADETH впервые за 17 лет сыграли "The Conjuring"
31 май 2018 :
|
Репетиционное видео гитариста MEGADETH
26 май 2018 :
|
Фрагмент переиздания MEGADETH
17 май 2018 :
|
Акустика от лидера MEGADETH
8 май 2018 :
|
Лидер MEGADETH исполняет "Symphony Of Destruction"
25 апр 2018 :
|
Видеотрейлер MEGADETH к делюксовомму переизданию "Killing Is My Business... And Business Is Good"
25 апр 2018 :
|
JEFF YOUNG и SHERRI KLEIN исполнили кавер Тома Уэйтса
18 апр 2018 :
|
MEGADETH опубликовали видео из тура по Латинской Америке
7 апр 2018 :
|
Переиздание MEGADETH выйдет летом
23 мар 2018 :
|
Лидер MEGADETH: «Я с огромным уважением отношусь к SLAYER»
28 фев 2018 :
|
Басист MEGADETH не знает, почему SLAYER уходят
20 фев 2018 :
|
DAVE отказал Lars'y, и концертов «Большой четвёрки» больше не будет?
16 фев 2018 :
|
Басист MEGADETH: «Новый альбом может выйти в следующем году»
13 фев 2018 :
|
Закулисные съёмки видеоклипа MEGADETH
5 фев 2018 :
|
Перезапишут ли MEGADETH "Killing Is My Business... And Business Is Good!"?
2 фев 2018 :
|
Басист MEGADETH удивлён решению SLAYER
31 янв 2018 :
|
Новое видео MEGADETH
31 янв 2018 :
|
Лидер MEGADETH: «Я бы хотел сыграть в рамках "Большой четвёрки", но на равных условиях»
30 янв 2018 :
|
MEGADETH вспомнят по альбому в месяц
25 янв 2018 :
|
Басист MEGADETH: «У нас большие планы на 2018 год»
23 янв 2018 :
|
MEGADETH отметят юбилей
22 янв 2018 :
|
Будет ли Dave продюсером альбома MEGADETH? Отвечает David
19 янв 2018 :
|
Бывший гитарист MEGADETH получил письмо с извинениями от лидера MEGADETH
29 дек 2017 :
|
MEGADETH "могут" начать запись в середине года
14 дек 2017 :
|
Лидер MEGADETH на новом треке BRETT'a KISSEL'a
10 дек 2017 :
|
Басист MEGADETH возродит COMBAT RECORDS
1 дек 2017 :
|
Кавер на Боба Марли от бывшего гитариста MEGADETH
20 ноя 2017 :
|
Акустика от басиста MEGADETH
8 ноя 2017 :
|
MEGADETH начали сбор идей
1 ноя 2017 :
|
Лидер MEGADETH в собственном радиошоу
20 окт 2017 :
|
Голос лидера MEGADETH в "Halloween Pussy Trap Kill! Kill!"
11 окт 2017 :
|
Лидер MEGADETH о туре со SCORPIONS
1 окт 2017 :
|
Как DAVID спас брак лидера MEGADETH
23 сен 2017 :
|
Лидер MEGADETH работает над материалом для игры
18 сен 2017 :
|
Видео с выступления MEGADETH на Madison Square Garden
1 сен 2017 :
|
Лучшие альбомы MEGADETH создали под давлением
25 авг 2017 :
|
Лидер MEGADETH: «Должен же быть тот, кто мочит правду»
20 авг 2017 :
|
Видео с выступления MEGADETH
7 авг 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления MEGADETH
21 июл 2017 :
|
Лидер MEGADETH вновь снизил цену
18 июл 2017 :
|
Басист MEGADETH: «Фанаты были рады получить от "Dystopia" то, на чём они росли»
15 июл 2017 :
|
Лидер MEGADETH считает, что никогда не покончит с металлом
12 июл 2017 :
|
Лидер MEGADETH составил рейтинг гитаристов
10 июл 2017 :
|
Лидер MEGADETH: «Да я уже в Зале славы рок-н-ролла»
8 июл 2017 :
|
Фронтмен MEGADETH назвал четырёх лучших ритм-гитаристов в мире
7 июл 2017 :
|
Лидер MEGADETH о причинах ухода Marty
5 июл 2017 :
|
Лидер MEGADETH уверен, что попадёт в Зал cлавы рок-н-ролла
30 июн 2017 :
|
Видео с выступления MEGADETH
29 июн 2017 :
|
MEGADETH отправятся в студию в конце года
28 июн 2017 :
|
Видео с выступления MEGADETH
30 май 2017 :
|
DIRK VERBEUREN о нахождении в MEGADETH
22 май 2017 :
|
Музыканты MEGADETH, TESTAMENT, DEATH ANGEL почтили память Ника Менцы
19 май 2017 :
|
Лидер MEGADETH почтил память Криса Корнелла
4 май 2017 :
|
Лидер MEGADETH готов поправить сет-лист
4 май 2017 :
|
Исламисты против MEGADETH
21 апр 2017 :
|
MEGADETH репетируют перед гастролями
19 апр 2017 :
|
Биография покойного барабанщика MEGADETH будет содержать "шокирующие подробности"
15 апр 2017 :
|
MEGADETH выпустили собственную видеоигру
1 апр 2017 :
|
Рассказ о MEGADETH 'Boot Camp'
31 мар 2017 :
|
Лидер MEGADETH жалеет о том, что был «алкашом, драчуном и полным неудачником»
29 мар 2017 :
|
Лидер MEGADETH: «"Risk" стоило выпускать как сольник»
28 мар 2017 :
|
MEGADETH получили золото
22 мар 2017 :
|
MEGADETH выступят на разогреве у SCORPIONS
15 мар 2017 :
|
Акустика от MEGADETH
25 фев 2017 :
|
Лидер MEGADETH вновь заверил общественность, что был не против получать Грэмми под песню METALLICA
20 фев 2017 :
|
Лидер MEGADETH: «Я даже не заметил, что на Грэмми играла песня METALLICA»
20 фев 2017 :
|
Басист MEGADETH: «Мы на седьмом небе от Грэмми»
16 фев 2017 :
|
Лидер MEGADETH: «Мы гордимся, что мы металл-группа!»
14 фев 2017 :
|
Лидер MEGADETH об исполнении "Master Of Puppets" на Грэмми
13 фев 2017 :
|
MEGADETH получили Грэмми
12 фев 2017 :
|
Лидер MEGADETH лично оценит выступление METALLICA c LADY GAGA
8 фев 2017 :
|
Лидер MEGADETH очень рад разогреть «популярные команды, с которыми ещё не выступал»
2 фев 2017 :
|
Басист MEGADETH: «Было бы здорово выиграть Грэмми»
20 янв 2017 :
|
Лидер MEGADETH снизил цену на дом
20 янв 2017 :
|
Лидер MEGADETH о Трампе
15 янв 2017 :
|
В дороге с MEGADETH
13 янв 2017 :
|
Лидер MEGADETH: «Я давно забил на то, что METALLICA играет мои песни»
29 дек 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «Мои биологические часы тикают»
28 дек 2016 :
|
Басист MEGADETH о номинации на Грэмми
25 дек 2016 :
|
Кавер-версия METALLICA от бывшего барабанщика MEGADETH
23 дек 2016 :
|
Dave Mustaine: «MEGADETH состоит из нескольких звёзд и живой легенды»
22 дек 2016 :
|
Дочь лидера MEGADETH: «Мне посчастливилось расти с таким отцом»
21 дек 2016 :
|
MEGADETH в акустике
16 дек 2016 :
|
MEGADETH в 'Late Night With Seth Meyers'
16 дек 2016 :
|
Лидер MEGADETH о новых шоу «большой четвёрки»
13 дек 2016 :
|
Видео с секретного концерта MEGADETH
8 дек 2016 :
|
Лидер MEGADETH о номинации на Грэмми
5 дек 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «Я уважаю Kirk'a на все 100!»
8 ноя 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «Вполне естественно, что моя дочь поет кантри»
3 ноя 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «Смерть Ника разбила моё сердце»
3 ноя 2016 :
|
Лидер MEGADETH посетил COUNTRY MUSIC AWARDS
21 окт 2016 :
|
Лидер MEGADETH о новом пиве
18 окт 2016 :
|
Видео с выступления MEGADETH
13 окт 2016 :
|
Видео с выступления MEGADETH
12 окт 2016 :
|
Лидер MEGADETH не простил фанату неуважительного отношения
30 сен 2016 :
|
Лидер MEGADETH о Нике Менца
24 сен 2016 :
|
Новое видео MEGADETH
23 сен 2016 :
|
Лидер MEGADETH работает над «безумным» проектом
15 сен 2016 :
|
Лидер MEGADETH разменял 55
14 сен 2016 :
|
Лидер MEGADETH и его лошади
13 сен 2016 :
|
Стартовал разлив пива MEGADETH
2 сен 2016 :
|
Барабанщик MEGADETH исполняет "The Threat Is Real"
1 сен 2016 :
|
Видео с текстом от дочки лидера MEGADETH
29 авг 2016 :
|
MEGADETH отменили еще одно шоу в Латинской Америке
26 авг 2016 :
|
Видео с выступления MEGADETH
26 авг 2016 :
|
Басист MEGADETH об акустическом выступлении
25 авг 2016 :
|
Акустика от MEGADETH
22 авг 2016 :
|
MEGADETH отменили выступление в Парагвае
18 авг 2016 :
|
MUSTAINE'ы ответили HAVOK
17 авг 2016 :
|
Гитарист MEGADETH берет интервью у лидера и басиста MEGADETH
15 авг 2016 :
|
Профессиональное видео полного выступления MEGADETH
14 авг 2016 :
|
Лидер MEGADETH приглашает на день рождения
31 июл 2016 :
|
Видео полного выступления MEGADETH
27 июл 2016 :
|
Лидер MEGADETH «не испытывает желания голосовать за Клинтон»
21 июл 2016 :
|
Лидер MEGADETH выпускает пиво
18 июл 2016 :
|
Новое видео MEGADETH
17 июл 2016 :
|
MEGADETH отменили еще два концерта
16 июл 2016 :
|
Басист MEGADETH сломал ногу
15 июл 2016 :
|
MEGADETH представили нового барабанщика
8 июл 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «Многие из молодых групп не готовы к турам»
4 июл 2016 :
|
Лидер MEGADETH подтвердил, что CHRIS ADLER больше не имеет никакого отношения к группе
1 июл 2016 :
|
За кулисами с MEGADETH
28 июн 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «MOTÖRHEAD оказали влияние на очень многих людей»
23 июн 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «Ник Менца много значил для каждого из нас»
20 июн 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «Вечер памяти Ника Менцы может и не состояться»
17 июн 2016 :
|
Лидер MEGADETH сбросил цену на дом
16 июн 2016 :
|
MEGADETH в ближайшее время собираются принять решение насчёт барабанщика
15 июн 2016 :
|
Участники MEGADETH отвечают на вопросы
13 июн 2016 :
|
NIKKI SIXX исполнил кавер SEX PISTOLS с MEGADETH
13 июн 2016 :
|
Лидер MEGADETH назвал свой любимый альбом BLACK SABBATH
13 июн 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «Я плакал на сцене, когда посвящал песню Нику»
10 июн 2016 :
|
Лидер MEGADETH часто страдал за свою честность
8 июн 2016 :
|
Новый барабанщик MEGADETH в деле
6 июн 2016 :
|
Лидер MEGADETH о подготовке барабанщика
4 июн 2016 :
|
Лидер MEGADETH о Нике Менце: "Не стану говорить дурное о покойниках"
3 июн 2016 :
|
Лидер MEGADETH приглашает за кулисы фестиваля GODS OF METAL
2 июн 2016 :
|
Видео полного выступления MEGADETH
2 июн 2016 :
|
Гитарист MEGADETH: «Я никогда не был статистом»
30 май 2016 :
|
Лидер MEGADETH предсказал итоги выборов президента США
29 май 2016 :
|
Покойный барабанщик MEGADETH скучал по стадионным концертам
29 май 2016 :
|
Профессиональное видео с выступления MEGADETH
27 май 2016 :
|
Басист MEGADETH рассказал, почему у него нет татуировок
27 май 2016 :
|
CHRIS BRODERICK мог бы остаться в MEGADETH
26 май 2016 :
|
DAVE MUSTAINE'a в президенты!
26 май 2016 :
|
Официальная причина смерти бывшего барабанщика MEGADETH
26 май 2016 :
|
Смерть бывшего барабанщика MEGADETH не связана с наркотиками
25 май 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «Металлисты на самом деле любящие и заботливые»
23 май 2016 :
|
Лидер MEGADETH почтил память Ника Менцы
23 май 2016 :
|
Лидер MEGADETH о смерти Ника Менцы
22 май 2016 :
|
Участники MEGADETH о смерти Ника Менцы
22 май 2016 :
|
Близкий друг подтвердил смерть Ника Менцы
22 май 2016 :
|
Скончался Ник Менца, бывший барабанщик MEGADETH
21 май 2016 :
|
Видео с первого выступления MEGADETH с новым барабанщиком
21 май 2016 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH будет рисовать при помощи ритма
20 май 2016 :
|
На концертах MEGADETH будет играть барабанщик SOILWORK
18 май 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «Этот мир прекрасен!»
13 май 2016 :
|
DAVID ELLEFSON: «Фортепиано было другом MEGADETH»
9 май 2016 :
|
DAVE MUSTAINE объяснил почему в MEGADETH так часто меняется состав
6 май 2016 :
|
Видео с выступления MEGADETH
5 май 2016 :
|
MEGADETH выступили в Норфолке
4 май 2016 :
|
Лидер MEGADETH: "Возлюби тролля, как ближнего своего!"
3 май 2016 :
|
Видео с выступления MEGADETH
2 май 2016 :
|
Басист MEGADETH считает, что сейчас группа "родилась заново"
1 май 2016 :
|
Где жил раньше лидер MEGADETH
30 апр 2016 :
|
MEGADETH выступили с TONY LAUREANO
28 апр 2016 :
|
MEGADETH в Нью-Йорке
27 апр 2016 :
|
Гитарист MEGADETH: «DAVE MUSTAINE — суперджентльмен, с которым легко работать»
26 апр 2016 :
|
Лидер MEGADETH обсудил предстоящую книгу, реалити-шоу и свой статус «легенды»
26 апр 2016 :
|
MEGADETH под углом в 360 градусов
24 апр 2016 :
|
Музыканты JUDAS PRIEST, MEGADETH, EIDOLON сыграли вместе
22 апр 2016 :
|
Лидер MEGADETH снялся в реалити-шоу о жизни своей семьи
22 апр 2016 :
|
Лидер MEGADETH показал где живёт
21 апр 2016 :
|
MEGADETH снимут новый клип на следующей неделе
21 апр 2016 :
|
Басист MEGADETH: «Песни на "Dystopia" по духу близки к раннему материалу»
19 апр 2016 :
|
Гитаристы MEGADETH показали как играть их новую песню
19 апр 2016 :
|
Лидер MEGADETH: "Обо мне всё врут!"
14 апр 2016 :
|
Лидер MEGADETH — крёстный отец трэш-металла?
7 апр 2016 :
|
Басист MEGADETH выбрал пять своих любимых партий
7 апр 2016 :
|
DAVE MUSTAINE сказал, что стал чаще разговаривать на сцене, потому что получает от этого удовольствие
29 мар 2016 :
|
Лидер MEGADETH о критиках
27 мар 2016 :
|
Лидер MEGADETH сетует о политиках в США
25 мар 2016 :
|
Лидер MEGADETH считает себя успешным и скромным
25 мар 2016 :
|
CHRIS ADLER о MEGADETH
25 мар 2016 :
|
Видео с выступления MEGADETH
24 мар 2016 :
|
Лидер MEGADETH о выборах президента США
21 мар 2016 :
|
Видео с выступления MEGADETH
18 мар 2016 :
|
Винил последнего альбома MEGADETH выйдет в апреле
16 мар 2016 :
|
Лидер MEGADETH почти закончил новую книгу
9 мар 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «Сейчас в Америке самый пугающий период за всю мою жизнь»
2 мар 2016 :
|
Видео с выступления MEGADETH
29 фев 2016 :
|
Лидер MEGADETH о том, что нужно для нового тура «большой четвёрки»
28 фев 2016 :
|
MEGADETH представили новую песню
25 фев 2016 :
|
Лидер MEGADETH критикует сайты за неверное толкование его слов о David'e Ellefson'e
25 фев 2016 :
|
MEGADETH представили новую песню
24 фев 2016 :
|
Лидер MEGADETH посетил "School Of Rock"
22 фев 2016 :
|
MEGADETH открыли тур
19 фев 2016 :
|
Теория лидера MEGADETH
14 фев 2016 :
|
Лидер MEGADETH был несчастен до появления в группе KIKO LOUREIRO
9 фев 2016 :
|
Лидер MEGADETH о перезаписи "Killing Is My Business"
8 фев 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «Dave — не моя правая»
4 фев 2016 :
|
Новую песню MEGADETH поставили в эфире Fox News
3 фев 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «Я не буду петь как японская девочка»
2 фев 2016 :
|
Успехи MEGADETH в чартах
28 янв 2016 :
|
Бывшие музыканты MEGADETH на концерте-памяти Ронни Монтроуза
28 янв 2016 :
|
Лидер MEGADETH больше не боится чёрной магии
27 янв 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «В начале работы над "Dystopia" я не знал, есть ли у меня басист»
25 янв 2016 :
|
Кантри-кавер-версия песни MEGADETH от дочки лидера MEGADETH
22 янв 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «Не стоит кого-либо опускать ради того, чтобы кто-то другой выглядел круто»
21 янв 2016 :
|
Новое видео MEGADETH
20 янв 2016 :
|
В виртуальной реальности MEGADETH
19 янв 2016 :
|
DAVE MUSTAINE о своей любимой песне METALLICA
18 янв 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «C Menza и Friedman'ом новый альбом был бы не так хорош»
16 янв 2016 :
|
Лидер MEGADETH любит точность
14 янв 2016 :
|
Лидер MEGADETH пожаловался на чрезмерное внимание к своей персоне
13 янв 2016 :
|
Лидер MEGADETH надеется, что попадёт в Зал славы рок-н-ролла
11 янв 2016 :
|
Лидер MEGADETH рассказал о том, что его вдохновляет
8 янв 2016 :
|
Новая песня MEGADETH
6 янв 2016 :
|
Лидер MEGADETH считает нынешний состав лучшим в истории группы
18 дек 2015 :
|
MEGADETH пригласят в виртуальную реальность
12 дек 2015 :
|
Новое видео MEGADETH
10 дек 2015 :
|
Видео с выступления MEGADETH
7 дек 2015 :
|
Саундчек с лидером MEGADETH
27 ноя 2015 :
|
Лидер MEGADETH стал близок с Adler'ом
26 ноя 2015 :
|
Новая песня MEGADETH
24 ноя 2015 :
|
Лидер MEGADETH: «Некоторые металл-группы теряют нить»
20 ноя 2015 :
|
Лидер MEGADETH ищет подходящего покупателя
18 ноя 2015 :
|
Лидер MEGADETH: «Мы по-настоящему прониклись той нашей частью, которая и делает нас трэшевой командой»
16 ноя 2015 :
|
MEGADETH отыграли специальное шоу для фан-клуба
16 ноя 2015 :
|
Басист MEGADETH отметил день рождения в Манчестере
16 ноя 2015 :
|
Бывший гитарист MEGADETH исполнил классику TED NUGENT
13 ноя 2015 :
|
Лидер MEGADETH: «Я не хотел иметь ничего общего с составом "Rust In Peace"»
11 ноя 2015 :
|
Chris Adler выступил с MEGADETH / LAMB OF GOD
10 ноя 2015 :
|
Бэкстейдж с MEGADETH
5 ноя 2015 :
|
Лидер MEGADETH хочет перезаписать первый альбом
3 ноя 2015 :
|
Лидер MEGADETH: «Kiko — просто космос»
2 ноя 2015 :
|
Лидер MEGADETH прояснил ситуацию с техником
1 ноя 2015 :
|
Бывший гитарист MEGADETH впервые исполнил песню группы из 80-х
30 окт 2015 :
|
Лидер MEGADETH: «Chris подарил мне много радости»
30 окт 2015 :
|
Лидер MEGADETH о том, как стать успешным: "Ешь дерьмо, улыбайся и проси большего"
29 окт 2015 :
|
Кавер-версия MEGADETH от DORALICE
28 окт 2015 :
|
Новый сингл MEGADETH выйдет в ноябре
28 окт 2015 :
|
Лидер MEGADETH: «Я переехал ради дочки»
26 окт 2015 :
|
Лидер MEGADETH: «У большинства металлистов очень шустрая правая, но недостаточно хороша левая»
23 окт 2015 :
|
Видео с выступления MEGADETH
22 окт 2015 :
|
Лидер MEGADETH уволил техника
20 окт 2015 :
|
Видео с выступления MEGADETH
18 окт 2015 :
|
Лидер MEGADETH не считает себя диктатором
17 окт 2015 :
|
MEGADETH отыграли второй концерт с барабанщиком LAMB OF GOD
14 окт 2015 :
|
Лидер MEGADETH работает над книгой
12 окт 2015 :
|
Видео с выступления MEGADETH
11 окт 2015 :
|
Лидер MEGADETH подтвердил, что сет-лист в Китае был скорректирован властями
10 окт 2015 :
|
Видео с выступления MEGADETH
8 окт 2015 :
|
Лидер MEGADETH продает дом
8 окт 2015 :
|
Басист MEGADETH основал лейбл
8 окт 2015 :
|
TONY LAUREANO дебютировал в составе MEGADETH
7 окт 2015 :
|
Концерт MEGADETH в Китае был остановлен через час
3 окт 2015 :
|
Басист MEGADETH выбрал лучших басистов в металле
2 окт 2015 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома MEGADETH
2 окт 2015 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH: «Они не выказали заинтересованности»
2 окт 2015 :
|
Новая песня MEGADETH
20 сен 2015 :
|
Басист MEGADETH уверяет, что их новый альбом "невероятно крут"
8 сен 2015 :
|
Рик Санторум принимает поддержку лидера MEGADETH
22 авг 2015 :
|
Лидер MEGADETH не вернется в METALLICA даже если его попросят
20 авг 2015 :
|
MEGADETH поедут в тур по Австралии с CHILDREN OF BODOM
20 авг 2015 :
|
Барабанщик MEGADETH: «У Dave'a отличное чувство юмора»
18 авг 2015 :
|
Какого президента хочет видеть лидер MEGADETH
10 авг 2015 :
|
Лидер MEGADETH о смене состава
5 авг 2015 :
|
Бывший гитарист MEGADETH исполнил новую песню
30 июл 2015 :
|
CHRIS BRODERICK о причинах ухода из MEGADETH
28 июл 2015 :
|
Трек-лист нового альбома MEGADETH
27 июл 2015 :
|
CHRIS ADLER о первом шоу с MEGADETH
26 июл 2015 :
|
JOSH WILBUR будет сводить новый альбом MEGADETH
23 июл 2015 :
|
Новый гитарист MEGADETH: «Для меня честь быть участником этой группы»
22 июл 2015 :
|
Лидер MEGADETH: «Kiko первый после Marty, кто меня испугал»
21 июл 2015 :
|
Профессиональное видео c выступления MEGADETH
19 июл 2015 :
|
MEGADETH впервые выступили в новом составе
5 июл 2015 :
|
CHRIS ADLER никогда не покинет LAMB OF GOD ради MEGADETH
26 июн 2015 :
|
Лидер MEGADETH: «CHRIS BRODERICK и SHAWN DROVER даже не попрощались со мной»
25 июн 2015 :
|
Звезда кантри на новом альбоме MEGADETH
23 июн 2015 :
|
Лидер MEGADETH работает над специальным проектом
22 июн 2015 :
|
Лидер MEGADETH: «Думаю, многим понравится новый альбом своей агрессивностью»
16 июн 2015 :
|
Лидер MEGADETH: «Я не буду никого охаивать cегодня»
10 июн 2015 :
|
Лидер MEGADETH получит награду 'Golden God'
3 июн 2015 :
|
Барабанщик LAMB OF GOD выступит с MEGADETH
2 июн 2015 :
|
Басист MEGADETH о новом альбоме
16 май 2015 :
|
NICK MENZA и DAVID ELLEFSON репетируют
15 май 2015 :
|
Лидер MEGADETH о несостоявшемся реюнионе "Rust In Peace"
1 май 2015 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH просит лидера MEGADETH его "не наеб$%$ть"
24 апр 2015 :
|
RUSTY COOLEY: «Почему я не пошел в MEGADETH»
23 апр 2015 :
|
KERRY KING не понимает, как кто-то может находиться в MEGADETH рядом с «безумным Dave'ом»
22 апр 2015 :
|
Лидер MEGADETH: «Kiko — лучший!»
17 апр 2015 :
|
CHRIS ADLER репетирует с MEGADETH
13 апр 2015 :
|
KIKO LOUREIRO: 'Я очень рад быть в MEGADETH!'
10 апр 2015 :
|
Закажи новый альбом MEGADETH и получи бонусы
8 апр 2015 :
|
NICK MENZA: «Мне предложили фиговые условия для возвращения в MEGADETH»
8 апр 2015 :
|
MEGADETH написали 15 песен
3 апр 2015 :
|
Новым гитаристом MEGADETH стал...
1 апр 2015 :
|
MEGADETH почти закончили сочинение
31 мар 2015 :
|
Официально подтверждено, что CHRIS ADLER записывается с MEGADETH!
29 мар 2015 :
|
CHRIS ADLER записывается с MEGADETH? Да!
29 мар 2015 :
|
CHRIS ADLER записывается с MEGADETH? Да?
28 мар 2015 :
|
CHRIS ADLER записывается с MEGADETH? - 3
27 мар 2015 :
|
CHRIS ADLER записывается с MEGADETH? - 2
26 мар 2015 :
|
Басист MEGADETH о новом альбоме
25 мар 2015 :
|
CHRIS ADLER записывается с MEGADETH?
24 мар 2015 :
|
DAVE MUSTAINE: «Мы вместе с JAMES'ом HETFIELD'ом были действительно великим гитарным дуэтом»
22 мар 2015 :
|
Басист MEGADETH о том, почему реюнион состав «Rust in Piece» не сработает
20 мар 2015 :
|
Лидера MEGADETH заметили с барабанщиком LAMB OF GOD
20 мар 2015 :
|
DAVE LOMBARDO: «Я был бы не прочь присоединиться к MEGADETH в 1986-м»
16 мар 2015 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH о слухах
15 мар 2015 :
|
Барабанщик LAMB OF GOD в MEGADETH?
11 мар 2015 :
|
MEGADETH начнут запись на следующей неделе
26 фев 2015 :
|
MEGADETH расскажут о новом альбоме на следующей неделе
17 фев 2015 :
|
DAVE MUSTAINE даёт мудрые советы молодёжи
16 фев 2015 :
|
Бывший гитарист MEGADETH опубликовал новое видео
12 фев 2015 :
|
DAVID ELLEFSON о новом альбоме MEGADETH: "Почти все уже написано"
11 фев 2015 :
|
MEGADETH на арфах
9 фев 2015 :
|
Бывший гитарист MEGADETH исполняет ALICE COOPER
5 фев 2015 :
|
Басист MEGADETH записал партии для дочки
3 фев 2015 :
|
Видеоролик поклонника растрогал лидера MEGADETH
3 фев 2015 :
|
DAVE LOMBARDO не будет барабанить в MEGADETH
2 фев 2015 :
|
Бывшие участники MEGADETH вошли в студию
30 янв 2015 :
|
NICK MENZA о возможности возвращения в MEGADETH
27 янв 2015 :
|
Музыкант SHADOWS FALL в новой группе бывших участников MEGADETH
23 янв 2015 :
|
Бывшие участники MEGADETH расскажут о новом проекте первого февраля
23 янв 2015 :
|
Басист MEGADETH: "Мы идем вперед!"
13 янв 2015 :
|
Колыбельные от MEGADETH
10 янв 2015 :
|
Басист MEGADETH о будущем группы
10 янв 2015 :
|
Бывшие участники MEGADETH выбрали имя для новой группы
28 дек 2014 :
|
SHAWN DROVER подтвердил сотрудничество с бывшим вокалистом SCAR THE MARTYR
25 дек 2014 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH: «У мена полно планов!»
24 дек 2014 :
|
Лидер MEGADETH: «Фанаты были бы рады!»
23 дек 2014 :
|
Басист MEGADETH: «A Lars был прав!»
21 дек 2014 :
|
DAVE MUSTAINE и симфонический оркестр: официальное видео
21 дек 2014 :
|
SHAWN DROVER отрицает сотрудничество с бывшим вокалистом SCAR THE MARTYR
20 дек 2014 :
|
SHAWN DROVER и CHRIS BRODERICK взяли в новую группу бывшего вокалиста SCAR THE MARTYR
19 дек 2014 :
|
SHAWN DROVER и CHRIS BRODERICK собрали новую группу
19 дек 2014 :
|
CHRIS BRODERICK о причинах ухода из MEGADETH
18 дек 2014 :
|
Бывший гитарист MEGADETH о лидере коллектива
14 дек 2014 :
|
CHRIS BRODERICK и DAVID ELLEFSON исполняют MEGADETH
12 дек 2014 :
|
MEGADETH нашли барабанщика?
11 дек 2014 :
|
Ведущий ток-шоу сорвал первое выступление бывших участников MEGADETH
8 дек 2014 :
|
DAVE MUSTAINE может позвонить тебе на Рождество!
8 дек 2014 :
|
NICK MENZA не исключает своего возвращения в MEGADETH
8 дек 2014 :
|
DAVID ELLEFSON: "MEGADETH начнут работу над альбомом в начале 2015 года"
3 дек 2014 :
|
Басист MEGADETH: «Мы не разваливаемся»
2 дек 2014 :
|
JEFF YOUNG заинтересован в возвращении в MEGADETH «ровно на 0%»
1 дек 2014 :
|
Новое видео бывшего участника MEGADETH
28 ноя 2014 :
|
GLEN DROVER: «Нет никаких шансов, что я вернусь в MEGADETH»
28 ноя 2014 :
|
Найдено тело тещи лидера MEGADETH
26 ноя 2014 :
|
Бывшие участники MEGADETH представят новые треки в декабре
26 ноя 2014 :
|
Из MEGADETH ушли барабанщик и гитарист
7 ноя 2014 :
|
MEGADETH начнут запись в январе
2 ноя 2014 :
|
Бывшие музыканты MEGADETH в новом проекте
29 окт 2014 :
|
Звезда «Гарри Поттера» слушает MEGADETH
7 окт 2014 :
|
Пропала тёща лидера MEGADETH
15 сен 2014 :
|
Новое видео MEGADETH
11 сен 2014 :
|
MEGADETH отменили выступление на круизе MOTÖRHEAD
3 сен 2014 :
|
Бывший гитарист MEGADETH исполнил классику THIN LIZZY
2 сен 2014 :
|
Стул от лидера MEGADETH...
12 авг 2014 :
|
Профессиональное видео с выступления MEGADETH
12 авг 2014 :
|
Бывший гитарист MEGADETH исполнил классику QUEEN
8 авг 2014 :
|
Лидер MEGADETH рассказал, почему отказался выступать на одной сцене с DISSECTION и ROTTING CHRIST
6 авг 2014 :
|
Акустика от MEGADETH
5 авг 2014 :
|
Бывшие участники MEGADETH записали кавер-версию METALLICA
31 июл 2014 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH не хочет препираться с бывшими коллегами
31 июл 2014 :
|
Лидер MEGADETH: «Вернуть FRIEDMAN'a и MENZA'у — это словно вставить обратно гнилые зубы»
29 июл 2014 :
|
Лидер MEGADETH о своих автомобилях
25 июл 2014 :
|
У лидера MEGADETH более «130 песен» в работе
23 июл 2014 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH заснял НЛО
14 июл 2014 :
|
Бывшие участники MEGADETH объявили о сотрудничестве
18 июн 2014 :
|
MEGADETH продолжают работу над новым материалом
22 май 2014 :
|
MEGADETH отменяют туры из-за смерти брата David'a Ellefson'a
12 май 2014 :
|
Профессиональное видео с выступления MEGADETH
1 май 2014 :
|
Видео с выступления MEGADETH
30 апр 2014 :
|
Лидер MEGADETH о слухах о юбилейном туре 'Youthanasia'
22 апр 2014 :
|
Лидер MEGADETH: "Никаких маменькиных джинсов!"
14 апр 2014 :
|
Лидер MEGADETH выступил c SAN DIEGO SYMPHONY
28 мар 2014 :
|
Лидер MEGADETH: «Сложно быть анархистом с мерседесом в гараже»
27 мар 2014 :
|
Вино от лидера MEGADETH
27 мар 2014 :
|
Бывший гитарист MEGADETH исполнил классику Элтона Джона
28 фев 2014 :
|
Лидер MEGADETH: «После ухода из METALLICA я полностью пересмотрел свою технику»
26 фев 2014 :
|
По словам басиста MEGADETH, «на новом альбоме группа попробует иной подход»
15 фев 2014 :
|
Компиляция MEGADETH выйдет в феврале
10 фев 2014 :
|
MEGADETH отказались выступать на фестивале SOUNDWAVE после того, как DAVE MUSTAINE не получил извинений от промоутеров
29 янв 2014 :
|
Лидер MEGADETH сыграет на особой гитаре в Сан-Диего
28 янв 2014 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH: "Dave меня просто послал"
20 янв 2014 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH сотрудничает с польским гитаристом
16 янв 2014 :
|
MEGADETH на Sweden Rock Festival 2014
15 янв 2014 :
|
Лидер MEGADETH: «У меня нет проблем ни с кем из Большой четвёрки»
7 янв 2014 :
|
Бывший гитарист MEGADETH исполняет LED ZEPPELIN
23 дек 2013 :
|
Лидер MEGADETH: «Я и не думал, что так долго буду этим заниматься»
22 дек 2013 :
|
Видео с выступления MEGADETH
20 дек 2013 :
|
MEGADETH начнут запись летом
18 дек 2013 :
|
MEGADETH представили рождественский альбом
17 дек 2013 :
|
NICK MENZA «открыт» для выступлений с MEGADETH
12 дек 2013 :
|
Видео с выступления MEGADETH
2 дек 2013 :
|
Лидер MEGADETH о выступлении с оркестром
1 дек 2013 :
|
Лидер MEGADETH о критике критиков
24 ноя 2013 :
|
MEGADETH выступили на концерте-памяти GEORGE JONES
20 ноя 2013 :
|
Лидер MEGADETH заключил соглашение с WARNER/CHAPPELL MUSIC
4 ноя 2013 :
|
EPK от басиста MEGADETH
15 окт 2013 :
|
Детали выступления лидера MEGADETH и San Diego Symphony
11 окт 2013 :
|
MEGADETH почтят память Джорджа Джонса
9 окт 2013 :
|
Лидер MEGADETH: "Есть большой шанс, что мы исполним 'Youthanasia' целиком"
8 окт 2013 :
|
Видео полного концерта MEGADETH
27 сен 2013 :
|
Фрагмент нового DVD MEGADETH
21 сен 2013 :
|
Трейлер концертного релиза MEGADETH
17 сен 2013 :
|
Барабанщик MEGADETH: «Мы, наверное, самая чистая группа в истории металла»
15 сен 2013 :
|
У фронтмена MEGADETH свои отношения с Богом и он не верит в религию
14 сен 2013 :
|
Видео полного концерта MEGADETH
13 сен 2013 :
|
Лидер MEGADETH 'хоть завтра' готов записать второй 'Rust in Peace'
4 сен 2013 :
|
Лидер MEGADETH о процессе сочинения материала для нового альбома
31 авг 2013 :
|
MEGADETH в акустике
28 авг 2013 :
|
DAVE MUSTAINE уже думает о новом альбоме MEGADETH
22 авг 2013 :
|
Лидер MEGADETH объясняет, чем Universal лучше Roadrunner'a
21 авг 2013 :
|
Дочка вокалиста MEGADETH исполнила 'A Tout Le Monde'
20 авг 2013 :
|
Концертный релиз MEGADETH выйдет в сентябре
16 авг 2013 :
|
Видео с выступления MEGADETH
12 авг 2013 :
|
MEGADETH и NEWSTED исполнили песню METALLICA
10 авг 2013 :
|
MEGADETH записали акустический сет
8 авг 2013 :
|
Акустика от MEGADETH
4 авг 2013 :
|
MEGADETH выступили с RECYCLED ORCHESTRA
26 июл 2013 :
|
Лидер MEGADETH готов исполнить "Metal Militia" METALLICA с JASON'ом NEWSTED'ом
26 июл 2013 :
|
DAVID DRAIMAN присоединился на сцене к MEGADETH
21 июл 2013 :
|
SLASH, WYLDE, DRAIMAN, NEWSTED, VINNIE PAUL с MEGADETH
17 июл 2013 :
|
DAVID DRAIMAN присоединился на сцене к MEGADETH
17 июл 2013 :
|
DAVE MUSTAINE: «MEGADETH — группа для мейджор-лейбла»
15 июл 2013 :
|
Качественное видео с выступления MEGADETH
13 июл 2013 :
|
SLASH, WYLDE, DRAIMAN, NEWSTED, VINNIE PAUL исполнили кавер-версию THIN LIZZY вместе с MEGADETH
4 июл 2013 :
|
Лидер MEGADETH: 'Я самый обычный парень, такой же как мои поклонники'
3 июл 2013 :
|
Новое видео MEGADETH
1 июл 2013 :
|
Лидер MEGADETH: 'Я не из числа гитарных виртуозов-выскочек'
28 июн 2013 :
|
Лидер MEGADETH мечтает о тихой жизне в Техасе
26 июн 2013 :
|
MEGADETH перечислят средства пострадавшим от торнадо
18 июн 2013 :
|
Барабанщик MEGADETH считает, что интернет-пиратство повлияло на продажи нового альбома группы
16 июн 2013 :
|
Какую песню METALLICA могут сыграть MEGADETH с NEWSTED'ом?
15 июн 2013 :
|
DAVE MUSTAINE: 'В MEGADETH нет места для импровизаций'
10 июн 2013 :
|
Вокалистка LACUNA COIL присоединилась на сцене к MEGADETH
8 июн 2013 :
|
MEGADETH исполнили две новые песни и кавер-версию THIN LIZZY
7 июн 2013 :
|
Лидер MEGADETH выгнал фаната с концерта
5 июн 2013 :
|
DAVE MUSTAINE: «Я не ненавижу нынешнего президента США, я просто с ним не согласен»
5 июн 2013 :
|
Лидер MEGADETH: «Вы не можете больше говорить то, что хотите, не будучи облитым грязью»
4 июн 2013 :
|
Новая песня MEGADETH
2 июн 2013 :
|
MEGADETH: два новых трека доступны в сети
29 май 2013 :
|
MEGADETH исполнили "Kingmaker" в Брюсселе
25 май 2013 :
|
DAVE MUSTAINE: UNIVERSAL потратили больше денег на фото для нового альбома, чем ROADRUNNER на все наши клипы
23 май 2013 :
|
MEGADETH впервые исполнили песню из нового альбома
20 май 2013 :
|
Лидер MEGADETH: 'Я не заинтересован в провокациях'
19 май 2013 :
|
Новая песня MEGADETH
10 май 2013 :
|
Новая песня MEGADETH будет представлена через Twitter
9 май 2013 :
|
Лидер MEGADETH обсуждает процесс создания песен для нового альбома
25 апр 2013 :
|
DAVE MUSTAINE доволен новым альбомом MEGADETH на сто процентов
24 апр 2013 :
|
Новая песня MEGADETH
11 апр 2013 :
|
Обложка и фрагмент новой песни MEGADETH
7 апр 2013 :
|
Вокалист DISTURBED на новом альбоме MEGADETH
1 апр 2013 :
|
David Draiman помог с двумя песнями MEGADETH
1 апр 2013 :
|
Лидер MEGADETH "Чрезвычайно впечатлен"
29 мар 2013 :
|
WILLIE NELSON на новом альбоме MEGADETH?
25 мар 2013 :
|
Обложка нового альбома MEGADETH?
19 мар 2013 :
|
Лидер MEGADETH выступит с симфоническим оркестром
14 мар 2013 :
|
MEGADETH завершили запись
12 мар 2013 :
|
BOB FINDLEY на новом альбоме MEGADETH
8 мар 2013 :
|
Лидер MEGADETH о CHRIS'e BRODERICK'e
25 фев 2013 :
|
Лидер MEGADETH: "Я верю в того же Иисуса как и MICHAEL SWEET"
18 фев 2013 :
|
MEGADETH из студии
12 фев 2013 :
|
Название нового альбома MEGADETH
4 фев 2013 :
|
Басист MEGADETH: "Новый материал напоминает ранние записи MEGADETH"
2 фев 2013 :
|
MEGADETH приступили к сведению альбома
29 янв 2013 :
|
MEGADETH работают над "мрачным, тяжелым и быстрым" альбомом
25 янв 2013 :
|
Лидер MEGADETH о новом альбоме и новом лейбле
24 янв 2013 :
|
Лидер MEGADETH представил новую гитару
14 янв 2013 :
|
Лидер MEGADETH: «Я пытаюсь жить более праведной жизнью»
8 янв 2013 :
|
Лидер MEGADETH критикует CNN за слова, что "он до сих пор обижен на METALLICA"
7 янв 2013 :
|
Лидер MEGADETH о новой теории заговора
1 янв 2013 :
|
Лидер MEGADETH очень доволен игрой барабанщика
27 дек 2012 :
|
Название новой песни MEGADETH
26 дек 2012 :
|
Лидер MEGADETH перевозит студию на новое место
25 дек 2012 :
|
Лидер MEGADETH: "Три песни почти готовы!"
22 дек 2012 :
|
Лидер MEGADETH о новом альбоме
21 дек 2012 :
|
Биография басиста MEGADETH выйдет в следующем году
18 дек 2012 :
|
MEGADETH возобновили работу над альбомом
14 дек 2012 :
|
Новый вид пауков назвали в честь лидера MEGADETH
11 дек 2012 :
|
MEGADETH расстались с ROADRUNNER RECORDS
9 дек 2012 :
|
MEGADETH сняли выступление для DVD
5 дек 2012 :
|
Лидер MEGADETH: "При Обаме госдолг возрос больше, чем при всех 43 прошлых президентах"
28 ноя 2012 :
|
Лидер MEGADETH осудил бесталанного журналиста
27 ноя 2012 :
|
MEGADETH в Атланте
23 ноя 2012 :
|
Лидер MEGADETH: «Вот если бы я стал президентом, то я бы к вам относился как к собственным детям»
22 ноя 2012 :
|
Лидер MEGADETH критикует владельца CNN
18 ноя 2012 :
|
MEGADETH в Ниагара-Фолс
18 ноя 2012 :
|
Лидер MEGADETH: "Все идеалы, на которых была построена Америка, будут уничтожены"
17 ноя 2012 :
|
MEGADETH в Нью-Йорке
16 ноя 2012 :
|
Барабанщик MEGADETH о новом альбоме, о комментариях Dave'a об Обаме и туре с METALLICA
16 ноя 2012 :
|
Лидер MEGADETH: "Мы не хотели становиться позер-металлом как DEF LEPPARD"
11 ноя 2012 :
|
Лидер MEGADETH: "Я люблю свою страну и люблю наш народ"
9 ноя 2012 :
|
Лидер MEGADETH о 'Countdown To Extinction'
6 ноя 2012 :
|
Лидер MEGADETH: "Я не понимаю, с чего вдруг люди стали слишком рьяно прислушиваться к моим высказываниям"
3 ноя 2012 :
|
Вокалист MEGADETH критикует либеральные СМИ
2 ноя 2012 :
|
Лидер MEGADETH: "ЭТОТ американец поддерживает наши войска!"
28 окт 2012 :
|
MEGADETH начнут запись на следующей неделе
22 окт 2012 :
|
Лидер MEGADETH о визите в Тадж-Махал
21 окт 2012 :
|
MEGADETH осматривают достопримечательности ОАЭ
20 окт 2012 :
|
Лидер MEGADETH рассказал индийским поклонникам об испорченности американской аудитории
17 окт 2012 :
|
MEGADETH в Индии
9 окт 2012 :
|
Новая игра MEGADETH на Facebook
23 сен 2012 :
|
MEGADETH в Мексике
21 сен 2012 :
|
MEGADETH в Мексике
18 сен 2012 :
|
MEGADETH в Аргентине
17 сен 2012 :
|
Лидер MEGADETH отпраздновал день рождения на сцене
15 сен 2012 :
|
MEGADETH в Аргентине
12 сен 2012 :
|
Юбилейное издание 'Countdown To Extinction' MEGADETH выйдет в ноябре
10 сен 2012 :
|
Съёмка концертов MEGADETH в Сантьяго
7 сен 2012 :
|
DAVE MUSTAINE о том, как Интернет изменил музыкальную индустрию
6 сен 2012 :
|
MEGADETH отыграли второе шоу в юбилейном туре 'Countdown To Extinction'
3 сен 2012 :
|
MEGADETH открыли юбилейный тур в поддержку 'Countdown To Extinction'
2 сен 2012 :
|
Новая игра от MEGADETH
22 авг 2012 :
|
JOHNNY K будет продюсером нового альбома MEGADETH
20 авг 2012 :
|
Лидер MEGADETH пояснил свои слова
17 авг 2012 :
|
Одна из выживших в Авроре ответила вокалисту MEGADETH
17 авг 2012 :
|
Лидер MEGADETH возложил ответственность за побоище в Авроре на Обаму
8 авг 2012 :
|
MEGADETH в Сингапуре
6 авг 2012 :
|
MEGADETH на Тайване
2 авг 2012 :
|
MEGADETH в Таиланде
15 июл 2012 :
|
MEGADETH исполняют 'Trust' в 'Guitar Center Sessions'
14 июл 2012 :
|
MEGADETH исполняют 'Angry Again' в 'Guitar Center Sessions'
30 июн 2012 :
|
MEGADETH в Финляндии
29 июн 2012 :
|
Видео с пресс-конференции MEGADETH
28 июн 2012 :
|
MEGADETH: закулисная съёмка из Литвы
26 июн 2012 :
|
Как MEGADETH искали Starbucks в Москве
24 июн 2012 :
|
MEGADETH в Бельгии
22 июн 2012 :
|
MEGADETH в Греции
18 июн 2012 :
|
MEGADETH на HELLFEST
7 июн 2012 :
|
MEGADETH закидали камнями на Metalfest Open Air в Хорватии
31 май 2012 :
|
Dave Mustaine (MEGADETH) сказал, что ему стало труднее петь после операции
23 май 2012 :
|
David Ellefson сказал, что «было бы круто», если бы появилась супергруппа из участников METALLICA и MEGADETH
14 май 2012 :
|
Dave Mustaine (MEGADETH): «Я извинился перед James’ом Hetfield’ом за идею о “супергруппе”»
12 май 2012 :
|
MEGADETH полностью исполнят “Countdown to Extinction” в Мексике
9 май 2012 :
|
Dave Mustaine (MEGADETH) о контроле над огнестрельным оружием, изменениях в составе и наградах
3 май 2012 :
|
Видео с тектсом от MEGADETH
22 апр 2012 :
|
Лидер MEGADETH о бразильском фестивале METAL OPEN AIR
13 апр 2012 :
|
MEGADETH целиком сыграют "Countdown To Extinction" в Сантьяго
6 апр 2012 :
|
Басист MEGADETH запустил линейку аксессуаров “Ellefson Concert Series”
2 апр 2012 :
|
Лидер MEGADETH полностью оправился после операции на шее
13 мар 2012 :
|
MEGADETH исполнили кавер-версию MOTÖRHEAD
5 мар 2012 :
|
Гитарист Glen Drover заявил, что ушёл из MEGADETH, чтобы спастись от «разрушающей атмосферы»
2 мар 2012 :
|
Басист MEGADETH тусуется с гитаристом VOLBEAT/MERCYFUL FATE
29 фев 2012 :
|
Dave Mustaine (MEGADETH): «Было бы круто» сыграть с Hetfield’ом и Ulrich’ом (METALLICA) снова
27 фев 2012 :
|
Dave Mustaine (MEGADETH) о голоде в Африке и Rick’е Santorum’е
21 фев 2012 :
|
Фронтмен MEGADETH против гомосексуальных браков
17 фев 2012 :
|
Басист MEGADETH: «Почему я решил попробовать стать пастором»
13 фев 2012 :
|
MEGADETH и CRISTINA SCABBIA: видео
10 фев 2012 :
|
Лидер MEGADETH: «Моя шея полностью восстановилась»
10 фев 2012 :
|
Акустика от MEGADETH
9 фев 2012 :
|
Акустический сет MEGADETH в прямом эфире
2 фев 2012 :
|
Басист MEGADETH: «Я не могу представить себя в белой рясе, совершающего причастие»
29 янв 2012 :
|
Вокалистка LACUNA COIL выступила вместе с MEGADETH
28 янв 2012 :
|
Новый проект бывшего гитариста MEGADETH
28 янв 2012 :
|
Вокалистка LACUNA COIL выступила вместе с MEGADETH
17 янв 2012 :
|
Dave Mustaine (MEGADETH): «Когда я иду на концерт, то хочу увидеть действие, некое движение»
13 янв 2012 :
|
MEGADETH будут хэдлайнерами Metalfest 2012
26 дек 2011 :
|
Победитель в рождественском конкурсе MEGADETH
23 дек 2011 :
|
Поздравления от басиста MEGADETH
19 дек 2011 :
|
Лидер MEGADETH сказал, что его совместное выступление с METALLICA было «катарсическим»
14 дек 2011 :
|
Лидер MEGADETH о выступлении с METALLICA: «Я улыбался, словно с кем-то переспал»
6 дек 2011 :
|
Съёмка парагвайского выступления MEGADETH
2 дек 2011 :
|
Лидер MEGADETH о номинации на Грэмми
1 дек 2011 :
|
Лидер MEGADETH: „Американское правительство пытается уничтожить средний класс”
27 ноя 2011 :
|
Про-шот с выступления MEGADETH
15 ноя 2011 :
|
Про-шот с выступления MEGADETH
12 ноя 2011 :
|
Видео полного концерта MEGADETH
11 ноя 2011 :
|
MEGADETH открыли новый тур в Аргентине
9 ноя 2011 :
|
MEGADETH: 11 место в США
7 ноя 2011 :
|
MEGADETH: позиции в чарте
4 ноя 2011 :
|
Новое видео MEGADETH
3 ноя 2011 :
|
Лидер MEGADETH: «Я вёл себя как умник, которому нравится сыпать шутками»
1 ноя 2011 :
|
MEGADETH выступили в костюмах...
1 ноя 2011 :
|
Лидер MEGADETH: «Я с воодушевлением и оптимизмом смотрю в будущее»
26 окт 2011 :
|
Онлайн-трансляция концерта MEGADETH
17 окт 2011 :
|
Семплы нового альбома MEGADETH
17 окт 2011 :
|
Гитарист MEGADETH по поводу альбома “TH1RT3EN”: «Все песни разные, и каждая рассказывает о своём»
17 окт 2011 :
|
Новая песня MEGADETH
10 окт 2011 :
|
Лидер MEGADETH "чувствует себя отлично" после операции
27 сен 2011 :
|
MEGADETH начнут новый Gigantour в 2012
24 сен 2011 :
|
Новая песня MEGADETH
19 сен 2011 :
|
MEGADETH сняли видео на "Public Enemy No. 1"
16 сен 2011 :
|
Лидер MEGADETH DAVE MUSTAINE сказал, что только вера в Бога помогла ему выдержать выступление на стадионе Yankee
15 сен 2011 :
|
Лидеру MEGADETH нужна операция на шее
7 сен 2011 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома MEGADETH
29 авг 2011 :
|
DAVE MUSTAINE (MEGADETH) о возможном совместном проекте с METALLICA: «Конечно, я бы сделал это»
28 авг 2011 :
|
Таинственное заявление MEGADETH...
27 авг 2011 :
|
Лидер MEGADETH рассказал о делюкс-издании 'Peace Sells'
11 авг 2011 :
|
DAVE MUSTAINE (MEGADETH) хочет создать «супергруппу» с HETFIELD’ом и ULRICH’ом (METALLICA)
6 авг 2011 :
|
Новый альбом MEGADETH выйдет в ноябре
3 авг 2011 :
|
MEGADETH на подводной лодке
27 июл 2011 :
|
Басист MEGADETH: «Если вы верите в дьявола, лучше поверьте в Бога»
24 июл 2011 :
|
David Ellefson сказал, что новый альбом MEGADETH вернёт классические элементы с живым звуком
22 июл 2011 :
|
DAVE MUSTAINE (MEGADETH): «Мы молимся перед каждым выходом на сцену»
21 июл 2011 :
|
Лидер MEGADETH: «“TH1RT3EN” — это самое лучшее из всего, что я делал в последнее время!»
19 июл 2011 :
|
Лидер MEGADETH Dave Mustaine сказал, что в 2012-м году вернётся фестиваль GIGANTOUR
9 июл 2011 :
|
Название нового альбома MEGADETH
6 июл 2011 :
|
Басист MEGADETH: «Большая часть нового альбома будет содержать настоящий напористый трэш»
6 июл 2011 :
|
Профессиональное видео с выступления MEGADETH
5 июл 2011 :
|
MEGADETH представили новый трек
20 июн 2011 :
|
Автор новой обложки MEGADETH
12 июн 2011 :
|
Басист MEGADETH о новом альбоме
3 июн 2011 :
|
Сниппет новой песни MEGADETH
2 июн 2011 :
|
MEGADETH работают над «очень быстрым и тяжёлым альбомом»
31 май 2011 :
|
MEGADETH возобновили запись
28 май 2011 :
|
Запись нового альбома MEGADETH отложена
25 май 2011 :
|
MEGADETH подписали лицензионное соглашение с LEANDER GAMES
22 май 2011 :
|
Барабанщик MEGADETH из студии
18 май 2011 :
|
Фронтмен MEGADETH «взволнован» из-за нового альбома
9 май 2011 :
|
Объявлен продюсер нового альбома MEGADETH
24 апр 2011 :
|
Лидер MEGADETH молился за JEFF'a HANNEMAN'a
22 апр 2011 :
|
LARS ULRICH написал текст для буклета переиздания альбома MEGADETH “Peace”
10 апр 2011 :
|
DAVE MUSTAINE о любимой песне SLAYER
25 мар 2011 :
|
MEGADETH: Видеоапдейт из Санкт-Петербурга
22 мар 2011 :
|
MEGADETH работают над «тяжёлым и цепляющим» новым материалом
21 мар 2011 :
|
Лидер MEGADETH чувствует себя хорошо
18 мар 2011 :
|
Лидер MEGADETH объясняет причины короткого выступления в Петербурге
7 фев 2011 :
|
Dave Mustaine (MEGADETH) "всецело заинтересован" исполнить весь альбом "Peace Sells"
19 янв 2011 :
|
Новая линейка гитар от DAVE MUSTAINE
12 янв 2011 :
|
CHRIS BRODERICK сменил IBANEZ на JACKSON
3 янв 2011 :
|
Басист MEGADETH подвел итоги года.
30 дек 2010 :
|
Басист MEGADETH о новом материале
18 дек 2010 :
|
MEGADETH объявили победителей в "Christmas Card Contest."
18 дек 2010 :
|
Фронтмен MEGADETH сказал, что «имеет право выбирать» группы, с которыми будет выступать на одной сцене
13 дек 2010 :
|
Фронтмен MEGADETH сказал, что предпочёл бы уйти на пенсию, чем продлевать контракт с ROADRUNNER
6 дек 2010 :
|
Dave Mustaine (MEGADETH): «В данный момент у меня нет врагов»
6 дек 2010 :
|
Лидер MEGADETH: "Скоро будут 'большие' шоу"
4 дек 2010 :
|
Лидер MEGADETH о номинации на Грэмми
25 ноя 2010 :
|
Видео с исполнения двух новых песен Jeff'a Young'a
18 ноя 2010 :
|
У MEGADETH "почти готовы" пять песен
11 ноя 2010 :
|
DAVE MUSTAINE: «Мы хотим и дальше выпускать качественный материал»
3 ноя 2010 :
|
Барабанщик MEGADETH: «Я предполагаю, что в следующем году мы будем записывать новый альбом»
26 окт 2010 :
|
KERRY KING о выступлении с MEGADETH
26 окт 2010 :
|
Басист MEGADETH о KERRY KING’е
22 окт 2010 :
|
KERRY KING присоединился к MEGADETH
5 окт 2010 :
|
DAVE MUSTAINE: «У SLAYER было самое лучшее живое выступление из всех, что я видел»
29 сен 2010 :
|
Новая пенся MEGADETH
23 сен 2010 :
|
Бас-усилитель Дэвида Эллефсона из MEGADETH выставлен на аукцион
26 авг 2010 :
|
Семплы с нового концертного альбома MEGADETH
24 авг 2010 :
|
Превью из нового DVD MEGADETH
23 авг 2010 :
|
DAVE MUSTAINE: "Мы находимся в нашем лучшем туре"
21 авг 2010 :
|
Vic Rattlehead официально дебютировал на концерте MEGADETH
18 авг 2010 :
|
DAVE MUSTAINE из MEGADETH о примирении с METALLICA
17 авг 2010 :
|
DAVID ELLEFSON: «Я думаю, что Бетховен бы гордился MEGADETH»
15 авг 2010 :
|
DAVE MUSTAINE: "Я не очень хороший лгун"
12 авг 2010 :
|
Dave Mustaine о концертах «Большой четвёрки»: «Это было весело для нас, отлично для нашей карьеры и здорово для фэнов»
9 авг 2010 :
|
Фронтмен MEGADETH о новом поколении гитаристов
30 июл 2010 :
|
DAVE MUSTAINE о METALLICA, религии и рок-н-ролл беспределе
26 июл 2010 :
|
MEGADETH отыграли 'секретный концерт'
17 июл 2010 :
|
Гитарные уроки от гитариста MEGADETH
14 июл 2010 :
|
Автобиография Dave'a Mustaine'a: «История, которая вдохновит, ошеломит и шокирует»
13 июл 2010 :
|
David Ellefson из России
12 июл 2010 :
|
Лидер MEGADETH Dave Mustaine: "Неважно, в какой части Испании я нахожусь - я всегда улыбаюсь"
2 июл 2010 :
|
Dave Mustaine: «Пресса виновата в том, что между группами «Большой четвёрки» продолжалась вражда»
28 июн 2010 :
|
Профессиональная видеосъёмка выступления MEGADETH
28 июн 2010 :
|
DAVID ELLEFSON из MEGADETH: «Я никогда не играл в METALLICA, поэтому они мне нравятся»
25 июн 2010 :
|
Новый DVD MEGADETH
20 июн 2010 :
|
DAVE MUSTAINE из MEGADETH и KERRY KING из SLAYER обсуждают тур Большой Четверки
19 июн 2010 :
|
Новая песня MEGADETH
14 июн 2010 :
|
Гитарист MEGADETH упал на сцене
27 май 2010 :
|
DAVE MUSTAINE вспоминает RONNIE JAMES'а DIO
25 май 2010 :
|
Басист MEGADETH о смерти Paul'a Gray
17 май 2010 :
|
Барабанщик MEGADETH о смерти DIO
9 май 2010 :
|
Ударник MEGADETH стал дедушкой
4 май 2010 :
|
Басист MEGADETH: «Как Святой Дух вернулся в мою жизнь»
22 апр 2010 :
|
Dave Mustaine: «У Peter'а Steel'а было большое сердце»
10 апр 2010 :
|
Новое видео MEGADETH
30 мар 2010 :
|
Dave Mustaine сказал, что "Endgame" «вероятно, лучше», чем "Death Magnetic"
29 мар 2010 :
|
Фронтмен MEGADETH раскрыл название новой песни
12 фев 2010 :
|
Dave Mustaine: «Я получаю удовольствие, когда познаю себя»
11 фев 2010 :
|
DAVID ELLEFSON рассказал о своём возвращении в MEGADETH
9 фев 2010 :
|
MEGADETH вернули басиста DAVID'а ELLEFSON'a
4 фев 2010 :
|
Новая песня MEGADETH станет частью «крупного проекта»
19 янв 2010 :
|
Dave Mustaine (MEGADETH) и Kerry King (SLAYER): «Два старых друга стараются узнать друг друга снова»
18 янв 2010 :
|
Dave Mustaine: «Я молился, чтобы мы снова стали друзьями со SLAYER и METALLICA»
15 дек 2009 :
|
Dave Mustaine: «Я часть METALLICA»
26 ноя 2009 :
|
Dave Mustaine: «В отношениях между мной и METALLICA нет проблем»
20 ноя 2009 :
|
DAVE MUSTAINE поведал о планах
11 ноя 2009 :
|
Интервью с гитаристом MEGADETH Chris'ом Broderick'ом
16 окт 2009 :
|
Dave Mustaine объяснил, почему его новый альбом лучше, чем у METALLICA
5 окт 2009 :
|
Фронтмен MEGADETH: «Я смотрю на гитару как на оружие, а не на кисть»
24 сен 2009 :
|
DAVE MUSTAINE: «"Endgame" лучше, чем "Death Magnetic"»
12 сен 2009 :
|
Новое видео MEGADETH
10 сен 2009 :
|
Новый альбом MEGADETH целиком доступен для прослушивания
30 авг 2009 :
|
Семплы нового альбома MEGADETH
24 авг 2009 :
|
DAVE MUSTAINE из MEGADETH извинился перед AC/DC за "оскорбительные комментарии"
18 авг 2009 :
|
Новая песня MEGADETH
17 авг 2009 :
|
Фронтмен MEGADETH прикрывает кофейную лавочку
31 июл 2009 :
|
DAVE MUSTAINE: «Lars'a Ulrich'a планировали уволить из METALLICA»
28 июл 2009 :
|
Обложка нового альбома MEGADETH
8 июл 2009 :
|
Новая песня MEGADETH
3 июл 2009 :
|
Трек-лист нового альбома MEGADETH
27 июн 2009 :
|
MEGADETH впервые исполнили новый трек
8 июн 2009 :
|
Доступно переиздание первого альбома MEGADETH
20 май 2009 :
|
MEGADETH завершили запись альбома
12 май 2009 :
|
Музыка MEGADETH будет использована в фильме
24 апр 2009 :
|
Фронтмен MEGADETH о новом альбоме
15 мар 2009 :
|
DAVE MUSTAINE: "Chris Broderick лучший гитарист, который был в MEGADETH"
28 фев 2009 :
|
DAVE MUSTAINE о METALLICA: "Я очень горд тем, чего вы достигли"
9 фев 2009 :
|
Басист MEGADETH о новом альбоме
22 дек 2008 :
|
Новости от MEGADETH
16 ноя 2008 :
|
MEGADETH: вести из студии
7 ноя 2008 :
|
DAVE MUSTAINE посетил фабрику MARSHALL
9 окт 2008 :
|
MEGADETH: результаты продаж "Anthology: Set The World Afire" за первую неделю
7 окт 2008 :
|
MEGADETH микшируют новый концертный DVD
29 сен 2008 :
|
Новости от бывшего гитариста MEGADETH
22 сен 2008 :
|
Барабанщик MEGADETH о новом альбоме
26 авг 2008 :
|
Антология от MEGADETH
1 авг 2008 :
|
MEGADETH начнут запись осенью
23 июн 2008 :
|
DAVE MUSTAINE: «Последние пару недель одиночества чуть не добили меня»
15 фев 2008 :
|
DAVE MUSTAINE (MEGADETH): "Нам не дали Грэмми по политическим соображениям"
5 окт 2007 :
|
Выход "Warchest" от MEGADETH переносится на неделю
2 окт 2007 :
|
Новое видео от MEGADETH
23 сен 2007 :
|
Премьера нового клипа MEGADETH
29 авг 2007 :
|
Фронтмен MEGADETH не против выступить с вокалисткой LACUNA COIL
13 авг 2007 :
|
Обложка и детали нового бокс-сета MEGADETH
31 июл 2007 :
|
MEGADETH выпустят двойной концертник
20 июл 2007 :
|
Новый бокс-сет от MEGADETH
3 фев 2007 :
|
Обложка 'United Abominations' MEGADETH в сети
6 дек 2006 :
|
MEGADETH : подробности релиза CD/DVD "That One Night: Live In Buenos Aires"
28 сен 2006 :
|
MEGADETH: Видеосъемка с новой песней в сети
18 сен 2006 :
|
MEGADETH: Новый концертник выйдет в марте
24 авг 2006 :
|
Перенесена дата выхода нового альбома MEGADETH
6 авг 2006 :
|
MEGADETH обнародовали обложку нового альбома
20 июл 2006 :
|
MEGADETH анонсировали название нового альбома
18 май 2006 :
|
MEGADETH заключили контракт с лейблом Roadrunner Records
22 апр 2006 :
|
MEGADETH снимают процесс записи нового альбома на видео
3 апр 2006 :
|
MEGADETH записывают новый материал
26 фев 2006 :
|
Выход нового DVD MEGADETH ожидается 21 марта
14 фев 2006 :
|
Новым басистом MEGADETH стал бывший участник BLACK LABEL SOCIETY
11 фев 2006 :
|
MEGADETH расстались с басистом
5 ноя 2005 :
|
MEGADETH: подготовка нового альбома начнется через неделю
1 ноя 2005 :
|
Ударник MEGADETH работает над новым материалом
11 окт 2005 :
|
MEGADETH остаются под прежним названием
21 июл 2005 :
|
Новый сборник лучших композиций
9 май 2005 :
|
MEGADETH отказываются выступать на одной сцене с сатанинскими группами
6 апр 2005 :
|
MEGADETH проведут "гигантский" тур по США и Канаде
20 янв 2005 :
|
Бывшие участники SLAYER и MEGADETH объединяются
1 ноя 2004 :
|
DAVE MUSTAINE обвиняет METALLICA в плагиате
18 окт 2004 :
|
NICK MENZA уходит из MEGADETH
17 окт 2004 :
|
Интервью с лидером MEGADETH в сети
13 окт 2004 :
|
MEGADETH опубликовали новое видео
8 сен 2004 :
|
MEGADETH: новый лидер-гитарист легенды метала
3 сен 2004 :
|
MEGADETH приглашены на Headbanger`s Ball
21 июл 2004 :
|
Jeff Waters присоединится к MEGADETH?
16 июл 2004 :
|
Бывший басист MEGADETH подает в суд на Dave Mustaine
6 июл 2004 :
|
Ударник NICK MENZA возвращается в MEGADETH
13 июн 2004 :
|
Подробности нового альбома MEGADETH
4 июн 2004 :
|
Dave Mustaine дает название новому диску MEGADETH
27 май 2004 :
|
MEGADETH объявляют дату релиза нового CD
10 фев 2004 :
|
MEGADETH: воссоединения с Dave Ellefson'ом не будет
14 янв 2004 :
|
MEGADETH выпустят прощальный альбом
13 янв 2004 :
|
Dave Mustaine записал трек с христианской группой PILLAR
25 май 2003 :
|
Новое детище лидера MEGADETH
20 май 2003 :
|
Лидер MEGADETH решил подзаработать
11 апр 2003 :
|
На пепле MEGADETH
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет