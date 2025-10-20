сегодня



Вокалист MUDVAYNE о новой музыке



CHAD GRAY в недавнем интервью поговорил о том, что для него и команды значило выпустить новые треки спустя 16 лет:



«Я буду с тобой откровенен, чувак. Это единственная причина, по которой я вернулся в эту группу. Я был в HELLYEAH, и мой барабанщик умер, Винни Пол [Эббот] умер. И я был немного растерян. Я горевал. И [оставшиеся в живых участники HELLYEAH] вернулись, и мы отыграли пару туров "celebration of life", чтобы отпраздновать его жизнь, с нашим большим другом, барабанщиком Roy Mayorga. Когда я закончил с этим, я был в некотором замешательстве. Я не знал, что делать. И я поговорил со своим приятелем, который теперь является моим адвокатом в этой группе. А он такой: "Что ты теперь хочешь делать?", я отвечаю: "Не знаю, чувак". А он : "Ты можешь вернуть MUDVAYNE?". А я в ответ: "Чувак, я правда не хочу уходить и возвращаться к MUDVAYNE. Я просто был не в восторге от этого". И он такой: "Ладно, ладно". Потом мы снова поговорили. "Чувак, вы, ребята, ушли раньше, чем люди были готовы к вашему уходу. Это дает тебе возможность продолжить наследие MUDVAYNE. Потому что вы, ребята, просто ушли, и люди были от этого не в восторге. Вы бы точно могли бы вернуться, продолжить наследие, создать новую музыку". И это было первое, что привлекло мое внимание. Я подумал: "Звучит круто. Может быть, я так и сделаю».



Размышляя о том, как проходило воссоединение MUDVAYNE, Chad продолжил:



«[У нас] были первые разговоры и все такое, и это были трудные разговоры о том, как собрать все воедино и все такое прочее. И потом, это всегда было моим планом — продолжать творить. В итоге все переросло в то, что мы просто отправились в турне. Тот первый тур был с [Rob] Zombie или с кем мы там играли, а затем на следующий год мы снова отправились в турне, а затем на следующий год мы снова отправились в турне. И в прошлом году я вдруг подумал: "Я вернулся сюда не для этого… Мы должны что-то сделать. Мы должны это сделать!" И [известный американский продюсер рок-фестивалей] Дэнни Виммер, очевидно, король Дэнни Виммер, который привез Европу в Америку с помощью фестивалей и проделал с ними такую замечательную работу, у него есть свой лейбл Alchemy, и он проявил большой интерес. Итак, мы заключили с ним сделку — не на полный контракт со звукозаписывающей компанией, а всего лишь на четыре песни. [А потом] мы собрались в комнате и сделали это. Мы пытались сделать это около года назад, или около того, может быть, два года назад, но у нас ничего не вышло. И я задавался вопросом: "Мы все еще хотим того же?" И это нормально, если вы этого не хотите. Мы не были вместе 12 лет. Это как если бы ты зашел в комнату и сказал: "Я, б$$$ь, не хочу этого делать". Итак, "Мы все еще хотим делать то же самое?" Или: "Можем ли мы прийти к общему мнению, чтобы продолжить работу в качестве артистов?" И это заняло у нас минуту, но мы вернулись и сделали это».



По поводу того, почему MUDVAYNE потребовалось так много времени, чтобы закончить работу над первыми двумя песнями, Chad ответил:



«Чего нам не хватало в первый раз, так это продюсера. Я имею в виду, что это позволяет сделать все намного лучше, потому что они управляют эго, они управляют личностями, они держат человека на расстоянии, когда он...… Это странно. Это странная динамика, потому что вы творите вместе. Вы, черт возьми, творите. У вас есть очень, очень четкое представление о том, чего вы хотите, и, возможно, необходим компромисс. И продюсер — это тот человек, который воплотит этот компромисс в жизнь. Потому что вы приглашаете в свою группу человека со стороны — в буквальном смысле этого слова. Поэтому вы часто используете их в качестве звукорежиссеров. Итак, [мы использовали] Nick Raskulinecz, который записал все новые песни ALICE IN CHAINS. Он записал два альбома с FOO FIGHTERS. Он кое-что записал с DEFTONES. Он феноменален. Он начал работать в Sound City [студии], которую, я не знаю, помните ли вы, ребята, Sound City в Лос-Анджелесе. Они сняли целый документальный фильм о Sound City. Вы думаете о Stevie Nicks, FLEETWOOD MAC и THE BEATLES — там работали сумасшедшие группы. И он начинал там как мальчик на побегушках, а затем стал инженером, а затем стал главным инженером и все такое прочее. Так что у него отличный путь. Ну и список групп, с которыми он работал, просто феноменален. И он действительно пришел и помог нам сосредоточиться на том, что нам нужно было сделать».



По поводу музыкального направления нового материала MUDVAYNE, Gray сказал:



«Я реально горжусь тем, какими получились эти песни. Я знал, что мы должны были это сделать. Потому что мы — MUDVAYNE. Мы тяжелая группа. Я не собирался сначала возвращаться с синглом [для радио]. Я хотел вернуться и сказать: "Вот и мы, ублюдки. Бам!" И мы записали "Hurt People". Вот что мы сделали. А потом, очевидно, "Sticks And Stones". Но содержание всего, как это работает, как это обыгрывается в музыкальном плане, я слышал, как многие люди говорили: "Чувак, прошло много времени, прошло 16 лет с тех пор, как мы что-либо выпускали", и они просто, как… Опасения, которые возникают у людей, например: "MUDVAYNE, новая музыка. Фу. Как это будет звучать? И что же это будет?", а в итоге было что-то типа: "Это именно то, что я ожидал услышать последние 16 лет". Я думаю, мы сделали именно то, чего ожидают люди, и это классно. Да, круто. Мы вернулись и сделали все как надо.



Мы — старая группа, и люди знают, кто мы. Люди знают, что с нами непросто и что мы немного умнее среднестатистического медведя. Это немного более сложная музыка. Так что в MUDVAYNE есть определенный уровень экстремальности, но есть и уровень утонченности, который тоже является лучшим в MUDVAYNE».







