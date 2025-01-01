×
все новости группы
Puscifer
США
Post Industrial
-
Myspace:
http://www.myspace.com/censorshipisacancer
Facebook:
https://www.facebook.com/PusciferMusic/
21 окт 2025
:
Новое видео PUSCIFER
18 авг 2025
:
Вышла компиляция PUSCIFER
30 май 2024
:
Новое видео PUSCIFER
22 ноя 2023
:
Концертное видео PUSCIFER
26 окт 2023
:
Концертное видео PUSCIFER
20 сен 2023
:
Трейлер нового фильма PUSCIFER
15 мар 2023
:
Новое видео PUSCIFER
13 янв 2023
:
Новое видео PUSCIFER
12 дек 2022
:
Фрагмент концертного фильма PUSCIFER
14 ноя 2022
:
Фрагмент концертного фильма PUSCIFER
2 ноя 2022
:
Фрагмент концертного фильма PUSCIFER
13 июл 2022
:
Ремикс от PUSCIFER
31 окт 2021
:
PUSCIFER запустили Puscifer TV
14 апр 2021
:
Новое видео PUSCIFER
18 мар 2021
:
Новый стрим от PUSCIFER
14 дек 2020
:
Новое видео PUSCIFER
21 ноя 2020
:
Новое видео PUSCIFER
4 ноя 2020
:
Новое видео PUSCIFER
13 окт 2020
:
PUSCIFER онлайн
18 сен 2020
:
Новая песня PUSCIFER
10 май 2020
:
Новое видео PUSCIFER
18 окт 2016
:
Новое видео PUSCIFER
4 июл 2016
:
PUSCIFER на BBC 1
17 ноя 2015
:
Новое видео PUSCIFER
24 окт 2015
:
Новый альбом PUSCIFER доступен для прослушивания
20 окт 2015
:
Новое видео PUSCIFER
15 сен 2015
:
Новая песня PUSCIFER
18 авг 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома PUSCIFER
29 июл 2015
:
Новое видео PUSCIFER
4 май 2015
:
Новый альбом PUSCIFER почти готов
22 июл 2014
:
Барабанщик PUSCIFER восстанавливается после операции
21 июл 2014
:
У барабанщика PRIMUS и PUSCIFER сердечный приступ
20 ноя 2013
:
Фрагмент нового DVD PUSCIFER
21 авг 2013
:
Новый DVD PUSCIFER выйдет в ноябре
18 фев 2012
:
PUSCIFER в 'Jimmy Kimmel Live!'
9 фев 2012
:
Новое видео PUSCIFER
2 ноя 2011
:
PUSCIFER в 'Late Show With David Letterman'
12 сен 2011
:
Семплы нового альбома PUSCIFER
11 сен 2011
:
Новое видео PUSCIFER
24 июн 2011
:
Новый альбом PUSCIFER выйдет в октябре
28 окт 2009
:
Новое видео сайд-проекта фронтмена TOOL
сегодня
Новое видео PUSCIFER
"Self Evident", новое видео группы PUSCIFER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Normal Isn't", выходящего шестого февраля на Puscifer Entertainment/Alchemy Recordings/BMG:
01. Thrust
02. Normal Isn't
03. Bad Wolf
04. Self Evident
05. Public Stoning
06. The Quiet Parts
07. Mantastic
08. Pendulum
09. ImpetuoUs
10. Seven One
11. The Algorithm (Sessanta Live Mix)
