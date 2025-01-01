сегодня



Новые релизы DREAM THEATER выйдут осенью



21 ноября DREAM THEATER выпустят сразу два новых релиза — "The Studio Albums 1992–2016" и "Dream Theater Vol. 3". Первый из них — это бокс-сет на 14 дисков со всеми студийными записями этого периода, а второй — 10-LP бокс-сет альбомов "Black Clouds & Silver Linings" (2009),"A Dramatic Turn Of Events" (2011),"Dream Theater" (2013) и "The Astonishing" (2016), тираж которого составляет только 2 500 копий.







