DUFF MCKAGAN о концертах с IGGY POP



DUFF MCKAGAN в недавнем ролике, в котором отвечал на вопросы поклонников, рассказал от впечатлениях от концертов с IGGY POP:



«Что ж, мне посчастливилось сделать это пару раз за свою жизнь. Он герой и задира. Он настоящий парень. И если вы окажетесь в одной комнате с Iggy, вам лучше быть готовым. И было очень весело писать для него музыку для последнего альбома. Мы отыграли с ним несколько концертов — я и [барабанщик] Chad [Smith, RED HOT CHILI PEPPERS] и [обладатель "Грэмми", продюсер и мультиинструменталист Andrew] Watt [на гитаре], Jamie [Hince] из THE KILLS [на гитаре] и Matt [Clifford] из THE ROLLING STONES [на клавишных]. Действительно убойная группа!.



Играть с Iggy — это... да. Когда вы приступаете к репетициям, вам лучше знать, что к чему, а когда вы выходите с ним на сцену перед аудиторией, знайте, что к чему, достаточно хорошо, чтобы быть в состоянии отпустить все это, потому что вы на сцене с Iggy, а такое редко случается в вашей жизни».







