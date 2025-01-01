Arts
Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 46
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 41
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 24
*Умер Эйс Фрейли 21
Новости
Duff McKagan

25 окт 2025 : 		 DUFF MCKAGAN о концертах с IGGY POP

15 окт 2025 : 		 Фрагмент нового релиза DUFF MCKAGAN

25 сен 2025 : 		 Фрагмент нового релиза DUFF MCKAGAN

10 сен 2025 : 		 DUFF MCKAGAN выпустит концертный релиз осенью

19 июн 2025 : 		 DUFF MCKAGAN и ISAAC CARPENTER выступили в Fender Flagship Tokyo

1 дек 2024 : 		 DUFF MCKAGAN выступил в 'KLOS Helpful Honda Rock Room'

30 ноя 2024 : 		 DUFF MCKAGAN: «Я знатный ботан!»

7 ноя 2024 : 		 DUFF MCKAGAN и JAKOB DYLAN исполнили хит DAVID BOWIE

31 окт 2024 : 		 DUFF MCKAGAN о туре

27 окт 2024 : 		 Легенды панка спели с DUFF MCKAGAN

10 окт 2024 : 		 DUFF MCKAGAN о туре

6 окт 2024 : 		 DUFF MCKAGAN открыл тур

28 сен 2024 : 		 Кавер-версия Дэвида Боуи от DUFF MCKAGAN

3 май 2024 : 		 Новый релиз DUFF MCKAGAN

2 май 2024 : 		 Концертное видео DUFF MCKAGAN

17 апр 2024 : 		 DUFF MCKAGAN выпустил расширенную версию последнего альбома

17 мар 2024 : 		 Расширенная версия альбома DUFF MCKAGAN

4 мар 2024 : 		 Новое видео DUFF MCKAGAN

11 янв 2024 : 		 DUFF MCKAGAN в "Jimmy Kimmel Live!"

21 дек 2023 : 		 Лемми отсыпал и DUFF MCKAGAN

11 дек 2023 : 		 Видео с выступления DUFF MCKAGAN

1 дек 2023 : 		 DUFF MCKAGAN выбрал любимые песни GUNS N' ROSES

24 ноя 2023 : 		 DUFF McKAGAN планирует сольные концерты

21 ноя 2023 : 		 SLASH в новом треке DUFF McKAGAN

18 ноя 2023 : 		 DUFF McKAGAN о своих демонах

31 окт 2023 : 		 DUFF MCKAGAN думает о сольном туре
DUFF MCKAGAN о концертах с IGGY POP



DUFF MCKAGAN в недавнем ролике, в котором отвечал на вопросы поклонников, рассказал от впечатлениях от концертов с IGGY POP:

«Что ж, мне посчастливилось сделать это пару раз за свою жизнь. Он герой и задира. Он настоящий парень. И если вы окажетесь в одной комнате с Iggy, вам лучше быть готовым. И было очень весело писать для него музыку для последнего альбома. Мы отыграли с ним несколько концертов — я и [барабанщик] Chad [Smith, RED HOT CHILI PEPPERS] и [обладатель "Грэмми", продюсер и мультиинструменталист Andrew] Watt [на гитаре], Jamie [Hince] из THE KILLS [на гитаре] и Matt [Clifford] из THE ROLLING STONES [на клавишных]. Действительно убойная группа!.

Играть с Iggy — это... да. Когда вы приступаете к репетициям, вам лучше знать, что к чему, а когда вы выходите с ним на сцену перед аудиторией, знайте, что к чему, достаточно хорошо, чтобы быть в состоянии отпустить все это, потому что вы на сцене с Iggy, а такое редко случается в вашей жизни».




просмотров: 113

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
