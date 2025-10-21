21 окт 2025



Почему MANOWAR притормозили с "Sign Of The Hammer"



JOEY DEMAIO опубликовал сообщение относительно задержки с переизданием "Sign Of The Hammer":



«Мы только что отпраздновали годовщину "Sign Of The Hammer" — альбома, который значил для нас и для вас очень многое на протяжении более 40 лет. А теперь позвольте мне рассказать вам о новой записи.



Мы анонсировали этот проект некоторое время назад, и многие из вас спрашивали: "Где же он?" Справедливый вопрос. Вы заслуживаете честного ответа, так что вот он: перезапись любимого альбома — огромная ответственность для нас. Эти песни — часть вашей жизни. Это гимны, которые помогали вам пережить самые трудные моменты.



Мы не относимся к этому легкомысленно.



Итак, вот что произошло: мы все записали. Мы послушали. И остались недовольны. Звук еще не был готов. Это была не та сокрушительная, потрясающая мощь, которой мы требуем от себя — и которую вы заслуживаете.



Итак, что мы сделали? Мы разобрали наши настройки в студии, попробовали новые конфигурации оборудования. Мы снова записались. Но все еще не совсем "на ура". А потом пришло время готовиться к туру и отправляться в путь.



Могли ли мы поторопиться с этим? Конечно. Но мы не такие, как все.



Мы никогда не шли на компромисс и не собираемся начинать сейчас.



Будьте уверены: "Sign Of The Hammer" будет выпущен в перезаписанном виде. А также с новой музыкой. И когда он выйдет, он будет звучать злее, тяжелее и мощнее, чем все, что мы делали раньше.



Спасибо вам за ваше терпение и преданность. Будьте в курсе!



Hail and Kill! Joey»







