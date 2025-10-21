Arts
LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 59
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 42
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 38
*Умер Эйс Фрейли 21
TOP5
[= ||| все новости группы



*

Manowar

*



21 окт 2025 : 		 Почему MANOWAR притормозили с "Sign Of The Hammer"

16 июл 2025 : 		 MANOWAR работают над новой музыкой

27 апр 2025 : 		 ROSS THE BOSS о перезаписи альбомов MANOWAR: «Ну и зачем?»

20 янв 2025 : 		 Новое видео MANOWAR

21 дек 2024 : 		 Лидер MANOWAR о перезаписи "Sign Of The Hammer"

2 дек 2024 : 		 Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США

26 апр 2024 : 		 Фронтмен MANOWAR: «Если вы нашли своё призвание, ничто не устоит на вашем пути»

4 апр 2024 : 		 Вокалист MANOWAR: «Каждый человек — г...й!»

30 дек 2023 : 		 MANOWAR продали первый за 10 лет концерт в США

16 окт 2023 : 		 MANOWAR вновь переписывают и обещают новое в 2025

3 окт 2023 : 		 MANOWAR впервые побывали в Колумбии

25 сен 2023 : 		 Бывшие члены MANOWAR вышли на сцену

14 сен 2023 : 		 Концертное видео MANOWAR

30 июл 2023 : 		 Обучение от MANOWAR

14 фев 2023 : 		 Басист MANOWAR: «Хочу в суд, аж сс..»

10 фев 2023 : 		 MANOWAR почтили немецких фанатов

28 янв 2023 : 		 Видео с выступления MANOWAR

19 янв 2023 : 		 MANOWAR поскребли в анналах

5 янв 2023 : 		 MANOWAR покопались в анналах

27 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MANOWAR

13 дек 2022 : 		 Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканному блюду»

28 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от MANOWAR

31 авг 2022 : 		 MANOWAR в Мексике

18 июл 2022 : 		 Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию

27 июн 2022 : 		 MANOWAR вылетели с фестиваля, грозят судом

26 июн 2022 : 		 MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании
Показать далее
| - |

|||| 21 окт 2025

Почему MANOWAR притормозили с "Sign Of The Hammer"



zoom
JOEY DEMAIO опубликовал сообщение относительно задержки с переизданием "Sign Of The Hammer":

«Мы только что отпраздновали годовщину "Sign Of The Hammer" — альбома, который значил для нас и для вас очень многое на протяжении более 40 лет. А теперь позвольте мне рассказать вам о новой записи.

Мы анонсировали этот проект некоторое время назад, и многие из вас спрашивали: "Где же он?" Справедливый вопрос. Вы заслуживаете честного ответа, так что вот он: перезапись любимого альбома — огромная ответственность для нас. Эти песни — часть вашей жизни. Это гимны, которые помогали вам пережить самые трудные моменты.

Мы не относимся к этому легкомысленно.

Итак, вот что произошло: мы все записали. Мы послушали. И остались недовольны. Звук еще не был готов. Это была не та сокрушительная, потрясающая мощь, которой мы требуем от себя — и которую вы заслуживаете.

Итак, что мы сделали? Мы разобрали наши настройки в студии, попробовали новые конфигурации оборудования. Мы снова записались. Но все еще не совсем "на ура". А потом пришло время готовиться к туру и отправляться в путь.

Могли ли мы поторопиться с этим? Конечно. Но мы не такие, как все.

Мы никогда не шли на компромисс и не собираемся начинать сейчас.

Будьте уверены: "Sign Of The Hammer" будет выпущен в перезаписанном виде. А также с новой музыкой. И когда он выйдет, он будет звучать злее, тяжелее и мощнее, чем все, что мы делали раньше.

Спасибо вам за ваше терпение и преданность. Будьте в курсе!

Hail and Kill! Joey»




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

21 окт 2025
m
michael777
Распускайте группу. Прекратите позориться))
просмотров: 330

 ||| =]
[=     =]
