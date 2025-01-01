Arts
Концертное видео LEPROUS



LEPROUS выпустят новый концертный релиз, получивший название "An Evening Of Atonement", 21 октября на InsideOut Music. Он будет доступен на тройном виниле, двойном CD с Blu-ray и в цифровом варианте. Фрагмент из этого релиза, "Passing", доступен ниже:

«В январе 2025 года мы приступили к реализации проекта по проведению самых масштабных концертов в нашей карьере на сегодняшний день, отыграв их в крупных европейских городах при аншлагах. Мы стремились устроить спектакль, используя музыку из всего нашего бэк-каталога на двух грандиозных концертах каждый вечер и демонстрируя все это в наших самых масштабных технических постановках на сегодняшний день. Кульминацией всего этого стал "An Evening Of Atonement", снятый вживую в замечательном 013 Poppodium в Тилбурге.

"Melodies Of Atonement" стал еще одной эволюцией для LEPROUS — мы избавились от оркестровых наслоений, которые определяли несколько предыдущих альбомов, и сосредоточились на том, как мы, пятеро музыкантов, звучим вместе — более целенаправленно, эффектно и сыро. Исполнять эти песни на сцене было захватывающе, а составление особого сет-листа, который переплетался бы с различными музыкальными изменениями в нашей карьере, было захватывающей задачей».

"An Evening Of Atonement" (2CD and Blu-ray digipak):

Disc One: CD 1 / Act 1 (61:55):

01. Silently Walking Alone (Live In Tilburg 2025) (05:53)
02. The Price (Live In Tilburg 2025) (05:13)
03. Illuminate (Live In Tilburg 2025) (04:24)
04. I Hear The Sirens (Live In Tilburg 2025) (04:52)
05. Like A Sunken Ship (Live In Tilburg 2025) (04:05)
06. Forced Entry (Live In Tilburg 2025) (10:14)
07. Out Of Here (Live In Tilburg 2025) (04:17)
08. Alleviate (Live In Tilburg 2025) (03:41)
09. Distant Bells (Live In Tilburg 2025) (08:41)
10. Foe (Live In Tilburg 2025) (03:27)
11. Nighttime Disguise (Live In Tilburg 2025) (07:01)

Disc Two: CD 2 / Act 2 (64:37):

01. Unfree My Soul (Live In Tilburg 2025) (05:44)
02. On Hold (Live In Tilburg 2025) (09:01)
03. Below (Live In Tilburg 2025) (05:57)
04. Passing (Live In Tilburg 2025) (08:49)
05. Faceless (Live In Tilburg 2025) (07:22)
06. Castaway Angels (Live In Tilburg 2025) (07:03)
07. From The Flame (Live In Tilburg 2025) (03:59)
08. Slave (Live In Tilburg 2025) (06:49)
09. Atonement (Live In Tilburg 2025) (05:02)
10. The Sky Is Red (Outro) (Live In Tilburg 2025) (04:45)

Disc Three: Blu-ray (173:12 min.):

Live In Tilburg 2025 (Concert) (146:42 min.)

Act 1:

01. Silently Walking Alone (Live In Tilburg 2025) (05:54)
02. The Price (Live In Tilburg 2025) (05:11)
03. Illuminate (Live In Tilburg 2025) (04:24)
04. I Hear The Sirens (Live In Tilburg 2025) (04:53)
05. Like A Sunken Ship (Live In Tilburg 2025) (04:41)
06. Forced Entry (Live In Tilburg 2025) (10:20)
07. Out Of Here (Live In Tilburg 2025) (04:17)
08. Alleviate (Live In Tilburg 2025) (03:41)
09. Distant Bells (Live In Tilburg 2025) (08:34)
10. Foe (Live In Tilburg 2025) (03:27)
11. Nighttime Disguise (Live In Tilburg 2025) (07:01)

Act 2:

12. Unfree My Soul (Live In Tilburg 2025) (05:23)
13. On Hold (Live In Tilburg 2025) (07:45)
14. Below (Live In Tilburg 2025) (07:12)
15. Passing (Live In Tilburg 2025) (08:53)
16. Faceless (Live In Tilburg 2025) (07:22)
17. Castaway Angels (Live In Tilburg 2025) (07:07)
18. From The Flame (Live In Tilburg 2025) (03:52)
19. Slave (Live In Tilburg 2025) (06:49)
20. Atonement (Live In Tilburg 2025) (04:43)
21. The Sky Is Red (Outro) (Live In Tilburg 2025) (04:45)

An Interview With LEPROUS (bonus content) (26.30 min.)






1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
