Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 59
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 42
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 38
*Умер Эйс Фрейли 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 59
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 42
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 38
*Умер Эйс Фрейли 21
[= ||| все новости группы



*

Sacred Reich

*



21 окт 2025 : 		 SACRED REICH расстались с ударником

5 янв 2025 : 		 Новый альбом SACRED REICH выйдет летом

28 июн 2024 : 		 Винил SACRED REICH выйдет летом

24 ноя 2023 : 		 SACRED REICH собрались в студию

13 ноя 2023 : 		 SACRED REICH на кассетах!

23 июн 2023 : 		 У SACRED REICH есть 6–7 новых тем

4 дек 2022 : 		 SACRED REICH начнут запись в 2023 году

10 июн 2022 : 		 Вокалист SACRED REICH: «Я так и не помирился с Jason'ом»

8 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления SACRED REICH

21 мар 2022 : 		 Вокалист SACRED REICH попал в больницу

23 авг 2021 : 		 Вокалист SACRED REICH — о смерти бывшего гитариста

14 янв 2021 : 		 Вокалист SACRED REICH: «Тупые расисты, захватившие Капитолий, топят за тупого расистского президента!»

8 янв 2021 : 		 Переиздания SACRED REICH выйдут зимой

29 окт 2020 : 		 Новое видео SACRED REICH

13 авг 2020 : 		 Новое видео SACRED REICH

4 июн 2020 : 		 Вокалист SACRED REICH: «Да Трамп — расист!»

24 мар 2020 : 		 Новое видео SACRED REICH

17 мар 2020 : 		 Умер бывший гитарист SACRED REICH

4 фев 2020 : 		 Вокалист SACRED REICH: «Я люблю Берни!»

1 сен 2019 : 		 Фронтмен SACRED REICH о новом альбоме

26 авг 2019 : 		 Видео с текстом от SACRED REICH

19 июл 2019 : 		 Новое видео SACRED REICH

19 июн 2019 : 		 Новый альбом SACRED REICH выйдет в августе

2 апр 2019 : 		 Новая песня SACRED REICH

28 мар 2019 : 		 SACRED REICH завершили запись

25 фев 2019 : 		 SACRED REICH сменили гитариста
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SACRED REICH расстались с ударником



zoom
SACRED REICH сообщили о том, что Dave McClain покинул состав коллектива и на ближайших концертах его будет заменять Eduardo Baldo:

«Dave McClain больше не является участником SACRED REICH. Мы желаем ему всего самого наилучшего, пока же с нами будет играть наш друг Eduardo Baldo в ближайшем туре с HATEBREED. Мы очень благодарны, что он так быстро согласился.

Нам также радостно объявить и о начале новой главы в истории коллектива. Мы заканчивает работать над альбомом 'Into The Abyss', которая будет выпущена весной на Metal Blade Records.

Ждите от нас много крутого, нам уже очень хочется все показать. С любовью и признательностью, Wiley, Joey и Phil!»






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 122

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом