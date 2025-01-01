сегодня



SACRED REICH расстались с ударником



SACRED REICH сообщили о том, что Dave McClain покинул состав коллектива и на ближайших концертах его будет заменять Eduardo Baldo:



«Dave McClain больше не является участником SACRED REICH. Мы желаем ему всего самого наилучшего, пока же с нами будет играть наш друг Eduardo Baldo в ближайшем туре с HATEBREED. Мы очень благодарны, что он так быстро согласился.



Нам также радостно объявить и о начале новой главы в истории коллектива. Мы заканчивает работать над альбомом 'Into The Abyss', которая будет выпущена весной на Metal Blade Records.



Ждите от нас много крутого, нам уже очень хочется все показать. С любовью и признательностью, Wiley, Joey и Phil!»











